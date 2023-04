L’azienda pugliese che ha conquistato il mondo della protezione dagli insetti, partendo da un garage

Fonte: MV Line

Ci sono realtà imprenditoriali che nascono come piccoli progetti dai sogni ambiziosi e che – dopo impegno, fatica e passione – ce la fanno e diventano leader nel proprio settore grazie alla continua creazione di valore, economico e sociale. Capita poi che siano anche imprese radicate in contesti che partono da uno svantaggio competitivo importante e in questo caso il risultato è ancora più unico, da incorniciare.

La chiave del successo, spesso, si traduce in due semplici parole: persone e innovazione. In provincia di Bari, ad esempio, c’è un’azienda che da 30 anni si è solidamente radicata nel mercato italiano ed è alla conquista di quello mondiale, grazie alla visione potente e fuori dagli schemi del suo fondatore, che ha sempre saputo osare per “creare il prodotto che ancora non c’è”. Un’azienda che sta facendo la storia della Puglia, del Sud Italia e del Made in Italy.

MV Line, dalla Puglia al mondo: una storia di successo

Fondata nel 1993 in un garage di Casamassima e successivamente trasferitasi in un capannone di Acquaviva delle Fonti, MV Line è diventata un’azienda leader in Italia nella produzione di zanzariere e sistemi filtranti/oscuranti per l’edilizia residenziale.

Ma prima di tutto, è una bellissima storia di successo: una piccola realtà di provincia che produceva zanzariere, ha raggiunto il vertice di fatturato nel suo segmento di mercato grazie al suo fondatore – Paolo Montanaro – che con i suoi prodotti ha saputo progressivamente conquistarsi la fiducia di clienti in tutta Italia, per poi approdare in mercati anche altamente concorrenziali come Spagna, Francia, Slovenia, Croazia e tanti altri, tra i quali l’Arabia Saudita.

MV Line oggi compie 30 anni e non potrebbe festeggiare meglio visti i risultati di fatturato.

Con il B2B come canale di riferimento, qualità dei prodotti, tecnologia unita ad artigianalità, organizzazione, flessibilità ed etica del lavoro segnano il lavoro quotidiano dell’azienda, che spicca particolarmente per l’estrema attenzione verso il cliente, seguito con cura in ogni fase pre/post-vendita. Un lavoro portato avanti con puntualità e dedizione da un team di professionisti fortemente coinvolti nei processi aziendali, legati tra loro da uno spirito condiviso di grande passione.

Tra i fattori chiave della crescita ci sono i continui investimenti, dalla Ricerca&Sviluppo fino all’automazione dei processi di lavorazione, che garantiscono una capacità produttiva considerevole, specie nei periodi dell’anno in cui la domanda incrementa vertiginosamente.

Con uno sguardo attento al design contemporaneo, i prodotti che fanno grande MV Line sono in grado di anticipare le tendenze, oltre ad interpretare al meglio quelle già esistenti, anche grazie al dialogo costante con i clienti e alla loro user experience.

Zanzariere per la libera installazione, a scorrimento verticale e laterale oppure ad anta/pannello, a incasso per le case in costruzione o ristrutturazione; tende a rullo per interni o esterni, libere oppure con cassonetto, anche con guide o cavi inox. E ancora, avvolgibili speciali che si installano come semplici tapparelle, ma che grazie alle loro caratteristiche singolari, sono in grado anche di migliorare la qualità dell’aria e della luce negli ambienti. MV Line ha diverse linee di produzione, tutte accomunate da un must: l’eccellenza.

Soluzioni innovative e funzionali per tutte le case, senza mai rinunciare alla cura tipicamente artigianale dei prodotti di qualità che contraddistinguono il Made in Italy. “Con MV Line siamo costantemente impegnati a soddisfare le aspettative dei nostri clienti con uno sguardo particolare all’innovazione tecnologica e alla ricerca dell’eccellenza nei prodotti che sviluppiamo. Per fare questo, ci impegniamo ogni giorno al massimo, con lo stesso entusiasmo che avevamo nei primi giorni di questo viaggio che dura da 30 anni” spiega il fondatore dell’azienda – Paolo Montanaro – a QuiFinanza.

Lo sviluppo, l’innovazione, la sostenibilità, l’internazionalizzazione, il rapporto con il territorio, il ricambio generazionale e un grande investimento sulle persone che ne fanno parte hanno permesso a MV Line, nel 2020, di aggiudicarsi il titolo di “Impresa Vincente” da parte di Intesa Sanpaolo, che va alle medie imprese d’eccellenza del tessuto economico.

Sempre nel 2020, l’azienda ha emesso un minibond da 7 milioni di euro sottoscritto da Unicredit proprio per sostenere la crescita internazionale del Gruppo verso Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo.

Le 4 aziende che compongono il Gruppo MV Line

Oggi MV Line è parte di un gruppo – denominato MV Line Group – che consta di 4 aziende – MV Line, MV Living, MV Extrusion e MV Spagna, – e conta circa 600 dipendenti ed un fatturato consolidato che sfiora i 150 milioni di euro. Proprio la costola spagnola, con sede a Valencia, rappresenta un fondamentale supporto per il mercato iberico, con il compito di ottimizzare la gestione di parte dell’attività produttiva territoriale e curando il servizio post-vendita a beneficio dei clienti locali.

MV Living è invece una realtà industriale tra le più significative dell’outdoor living nel panorama nazionale e internazionale. La produzione, con uno stabilimento ubicato sempre in provincia di Bari, si sviluppa in ricercate proposte di sistemi per la protezione solare, in particolare con la realizzazione di tende da sole e innovative strutture frangisole e pergole bioclimatiche, all’insegna del massimo confort e design per gli spazi esterni, dai giardini ai dehors.

Uno degli elementi di forza di MV Line Group è la gestione quasi completa dell’intera filiera produttiva, per la quale l’alluminio costituisce la materia prima, attraverso cui si realizza la totalità dei prodotti proposti al mercato.

Grazie a MV Extrusion, con due stabilimenti ubicati in provincia di Matera, il gruppo MV Line può contare internamente su una struttura dedita alle attività di lavorazione dell’alluminio: dalla fonderia alla estrusione, fino alla verniciatura. Il tutto, anche per soddisfare la domanda di una vasta clientela esterna, per la quale l’azienda esegue inoltre lavorazioni a disegno per l’estrusione e design di sistemi in alluminio per i serramenti.

La crescita del gruppo è fortemente supportata anche da un’intensa attività di comunicazione, dove il brand è protagonista grazie a spot e telepromozioni di prodotto attraverso i più importanti network televisivi nazionali. A completamento dell’importante lavoro sull’awareness della marca, MV Line ha siglato nel 2022 un accordo biennale di sponsorizzazione con la SSC Bari Calcio, i cui effetti di visibilità hanno raggiunto in breve tempo risultati straordinari.

Niente male, per un sogno nato in un piccolo garage.