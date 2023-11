Quella dell’Università eCampus è un’offerta formativa di alta qualità, che per l’Anno Accademico 23-24 si arricchisce di un nuovo corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana. Ecco i dettagli.

Fonte: eCampus

L’offerta formativa della prestigiosa Università online eCampus ha attivato un nuovo corso di laurea magistrale, quello in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61), che fornisce una solida preparazione scientifica multidisciplinare nell’ambito dell’alimentazione e della nutrizione umana e che si caratterizza per un approccio interdisciplinare comprendente discipline biologiche, chimiche, mediche, quelle per la caratterizzazione degli alimenti e gestione agroalimentare, discipline della nutrizione e materie affini e integrative.

Salgono così a 65 i percorsi di laurea dell’Ateneo, che propone anche master di primo e secondo livello e certificazioni linguistiche, informatiche e delle competenze.

Le iscrizioni a tutti i percorsi di laurea sono ad accesso libero e aperte in ogni periodo dell’anno.

Perché iscriversi alla Laurea Magistrale eCampus in Scienze della Nutrizione Umana

eCampus rappresenta il fiore all’occhiello delle Università online italiane e per l’Anno Accademico 2023-2024 arricchisce la sua offerta formativa con il corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana il cui approccio multidisciplinare consente agli studenti di ricevere una formazione completa. Nello specifico, acquisiranno competenze specialistiche su: sicurezza, qualità e idoneità degli alimenti; aspetti nutrizionali legati ad alimenti funzionali e integratori; processi biochimici e fisiologici connessi alla nutrizione umana e alle eventuali alterazioni in presenza di eventuali patologie e intolleranze; valutazioni antropometriche e degli stati nutrizionali dei pazienti; comprensione e promozione del benessere e delle spinte motivazionali.

Laurea in Scienze della Nutrizione Umana: gli obiettivi di eCampus

I laureati in Scienze della Nutrizione umana saranno in grado di prendere in carico i pazienti e seguirli nella costruzione di un percorso di corretta alimentazione per raggiungere i propri obiettivi di salute, perché avranno acquisito:

Le competenze teoriche, tecnico-pratiche e metodologiche che permettono di valutare interventi nutrizionali mirati al raggiungimento e mantenimento del benessere dei pazienti;

che permettono di valutare interventi nutrizionali mirati al raggiungimento e mantenimento del benessere dei pazienti; Le competenze applicative per la valutazione biochimico-nutrizionale dei nutrienti , dei meccanismi biologici alla base del metabolismo e dei meccanismi di controllo dei percorsi metabolici in condizioni fisiologiche e particolari ;

, dei meccanismi biologici alla base del metabolismo e dei ; Le competenze tecniche per valutare il fabbisogno nutrizionale , la composizione corporea e determinare lo stato di salute dei pazienti riconoscendo eventuali casi di malnutrizione e intervenendo in modo mirato;

, la composizione corporea e riconoscendo eventuali casi di malnutrizione e intervenendo in modo mirato; La conoscenza dei processi tecnologici di produzione di alimenti , inclusi quelli ad alto impatto nutrizionale (integratori, alimenti funzionali, supplementi destinati a un’alimentazione particolare, alimenti destinati a fini medici speciali, novel foods), del controllo di qualità e sicurezza delle materie prime , della produzione e della distribuzione, e della relativa regolamentazione sia nazionale che europea;

, inclusi quelli ad alto impatto nutrizionale (integratori, alimenti funzionali, supplementi destinati a un’alimentazione particolare, alimenti destinati a fini medici speciali, novel foods), del , della produzione e della distribuzione, e della relativa regolamentazione sia nazionale che europea; La conoscenza dei principali disturbi del comportamento alimentare e del loro trattamento in ambito medico e psicologico.

Non solo teoria, ma anche tanta pratica e ottimi sbocchi occupazionali

Come tutti i percorsi di laurea eCampus, anche quello in Scienze della Nutrizione umana è caratterizzato dall’attenzione verso lo studente, che non è mai lasciato solo, perché viene accompagnato e sostenuto per l’intero iter universitario, così da ricevere una preparazione di qualità e raggiungere il traguardo della laurea: un tutor in presenza nella sede della sua città lo supporta e lo aiuta a preparare gli esami; laboratori ed esercitazioni interattive e in aule virtuali e un tirocinio in strutture convenzionate che operano nel settore e sono presenti in tutta Italia gli consentono di unire alla teoria tanta pratica.

I laureati potranno ricoprire ruoli di responsabilità, coordinamento e consulenza nelle istituzioni ed enti di ricerca pubblici che si occupano di alimentazione e, nel privato, in aziende alimentari, laboratori analisi, case farmaceutiche. Potranno lavorare anche come liberi professionisti dopo aver superato l’Esame di Stato ed essersi iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi.

Tutte le informazioni sul corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione umana sono disponibili nel sito ufficiale dell’Università eCampus.