Invasione di insetti: le piante da tenere in casa per respingerli

Fonte: 123RF Italia invasa da zanzare e moscerini

Il primo mese dell’estate 2023 ci è servito per fare il punto su cosa aspettarci da qui a settembre. Come previsto, dopo i danni incalcolabili provocati dal maltempo tra la prima e la seconda parte di maggio, con l’arrivo di giugno le precipitazioni si sono rarefatte e le temperature sono salite in maniera importante (e, in parte, repentino), soprattutto sulle due isole maggiori, nelle regioni del Sud e in Pianura Padana.

Nulla di particolarmente diverso rispetto agli scorsi anni, quando il caldo intenso ha provocato anche diversi morti su tutto il nostro territorio nazionale. Lo studio pubblicato di recente sulla rivista Nature e condotto dall’Istituto di Salute Globale di Barcellona ha stimato in oltre 18mila i decessi prematuri dovuti alle ondate di calore che hanno investito il nostro Paese nel 2022. Un dato che ci colloca al primo posto in Europa, dove i morti totali sono stati calcolati in 61.672.

Zanzare e moscerini infestano città e campagne: come liberarsene (senza spendere troppo)

Mentre le statistiche ci dicono che questa sarà l’estate più calda da molto tempo a questa parte (con la colonnina di mercurio che toccherà la soglia record di 48 gradi in alcune aree della Sardegna), gli italiani si ritrovano a fronteggiare anche un’invasione di insetti che stanno letteralmente invadendo molte zone della penisola. In particolare sono le località di pianura e di bassa collina quelle più interessate dal fenomeno, con immensi sciami di zanzare, moscerini e altre specie affini che scorrazzano senza sosta non solo nelle campagne, ma anche nei pressi delle abitazioni.

Per questo, un consiglio sempre valido è quello di ricorrere ad alcune piante note per il loro effetto repellente nei confronti degli animaletti più diffusi. Ma quali sono nello specifico quelle più efficaci da tenere in casa? E com’è possibile acquistarle senza spendere cifre troppo alte? I vasi infatti hanno spesso dei costi parecchio elevati ed è facile ritrovarsi con qualche centinaio di euro in meno, pur senza aver trovato la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Quali sono le piante più efficaci per tenere alla larga gli insetti

Partiamo da quella che viene comunemente chiamata Citronella, il cui nome scientifico è Cymbopogum. Il suo odore intenso tiene lontane le zanzare, mentre le sue dimensioni ridotte la rendono perfetta per essere collocata nei pressi di porte e finestre. Su Amazon è ordinabile con una spesa di pochi euro e viene consegnata comodamente a domicilio nel giro di pochi giorni.

Un’alternativa da sempre molto gettonata è quella di introdurre nell’abitazione delle piantine di Lavandula (che tutti chiamano Lavanda). In questo caso il prezzo sale leggermente, ma la comodità di poterla comperare già nel contenitore con tanto di terra e fertilizzante la rende perfetta per tenere alla larga gli insetti.

Infine, se l’efficacia della menta è stata messa in discussione da recenti esperienze condivise, non vi è alcun dubbio sul ruolo giocato dal rosmarino nell’allontanare i moscerini e le vespe. Anche qui, qualora si decida di tenere qualche pianta in giardino o nelle zone più laterali dell’appartamento, lo si può fare spendendo pochi euro sul sito online di Amazon (con l’aggiunta di poterlo utilizzare anche per cucinare).