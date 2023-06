European Youth Event 2023, i giovani della Ue insieme a Strasburgo

Esperta Blockchain e digital transformation, tech-human need e sostenibilità nella sua accezione contemporanea.

Venerdì 9 e sabato 10 giugno, l’European Youth Event 2023 (EYE2023) sarà caratterizzato da oltre 300 attività. Dibattiti, discussioni, opportunità di networking, spettacoli artistici, attività sportive e workshop interattivi in presenza e in remoto per parlare di futuro, anche dell’Europa, che dal 6 al 9 giugno 2024 dovrà rieleggere il suo Parlamento.

L‘European Youth Event 2023 (EYE2023) è ospitato dal Parlamento europeo a Strasburgo e parte del programma si svolgerà all’aperto presso l’EYE Village. Sarà, tuttavia, possibile partecipare all’evento online. Verrà aperto dal presidente del Parlamento Roberta Metsola il 9 Giugno, alle 10.30, nell’emiciclo del Parlamento.

Elezioni europee 2024

L’evento sarà anche l’occasione per i partecipanti di discutere delle priorità per l’UE, visto che tra un anno avranno luogo le elezioni per scegliere i rappresentanti presso il Parlamento europeo, dal 6 al 9 giugno 2024.

Giustizia, riscaldamento globale, strategie sulla biodiversità, nonché l’Anno europeo delle competenze sono alcune delle tematiche che caratterizzano il programma dell’evento.

Si discuterà anche la necessità di adattarsi alle transizioni verdi e tecnologiche, gli insegnamenti tratti dalla pandemia COVID-19 e come affrontare le disuguaglianze sociali e l’inclusione in Europa.

L’Europa è anche valori da proteggere, in primis quello della democrazia, così come l’Europa è terra di approdo di flussi migratori, è cambiamento, è impegno e deve essere sempre più per i giovani.

Dopo la sessione di chiusura di sabato 10 giugno, alle 16.30, le idee, le aspettative e le preoccupazioni dei giovani saranno riassunte e riunite nel “Youth Ideas Report”, che sarà poi condiviso, nell’autunno 2023, con i parlamentari in carica, in una sorta di passaggio di testimone a chi ci rappresenta e rappresenterà.

Cos’è lo European Youth Event

L’EYE (European Youth Event) riunisce presso la sede del Parlamento europeo di Strasburgo migliaia di giovani di tutta l’Unione europea e del mondo, per condividere e plasmare le loro idee sul futuro dell’Europa.

È un’opportunità unica per i ragazzi dai 16 ai 30 anni di interagire, ispirarsi e scambiare opinioni con esperti, attivisti, influencer e decisori, proprio nel cuore della democrazia europea.

L’EYE si propone come obiettivo principale quello di promuovere l’uguaglianza, l’inclusività e la sostenibilità con un forte impegno per l’accessibilità per tutti.

Nel 2021 l’EYE ha ottenuto la certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi, che sarà rinnovata per EYE2023.

EYE giunge, nel 2023, alla sua quinta edizione, caratterizzata da attività in presenza e in modalità ibrida. Durante l’evento, i partecipanti prenderanno parte ad attività co-create con istituzioni, organizzazioni internazionali, società civile, organizzazioni giovanili e partecipanti stessi, offrendo uno spazio per discussioni e networking.

Alla luce del contesto europeo e globale e in vista delle elezioni europee del 2024, questa edizione del 2023 avrà un particolare focus sul ruolo della democrazia e dell’impegno dei giovani nei contesti sociali ed economici.

Alcuni partecipanti potranno sviluppare ulteriormente le idee più stimolanti e presentarle direttamente agli eurodeputati durante l’audizione EYE.

Il programma

EYE apre le porte dalle 10:00 alle 18:00, sia il 9 che il 10 giugno, con concerti in entrambe le serate nell’EYE Village.

Il programma molto intenso presenta delle attività molto particolari. Nel dettaglio:

com’è essere Membro del Parlamento Europeo con la BE AN MEP VIRTUAL REALITY EXPERIENCE

BRAND YOUR DIGITAL SELF con il team di comunicazione web del Parlamento europeo, vicino all’Ideas Hub

SUSTAINABLE PARLIAMENT STAND nell’edificio di Churchill, per scoprire come il Parlamento europeo prende sul serio la sostenibilità

la BIBLIOTECA VIVENTE nell’EYE Village, dove i libri sono persone e la lettura è una conversazione per imparare di prima mano su esperienze di discriminazione e di esclusione sociale

FUN GAMES IN EYE Village

A tutto ciò si affiancano due percorsi speciali che raggruppano tutte le attività in programma:

Green Track. Per tutti coloro che sono particolarmente interessati alle tematiche verdi sarà possibile individuare tutte quelle attività green (clima, ambiente e sostenibilità) in un perscorso contrassegnato come “Green Track”

Per tutti coloro che sono particolarmente interessati alle tematiche verdi sarà possibile individuare tutte quelle attività green (clima, ambiente e sostenibilità) in un perscorso contrassegnato come “Green Track” Elections Track. Per coloro che si stanno preparando per le elezioni europee del 2024, con l’obiettivo di diventare cittadini europei attivi e impegnati è consigliato cercare le attività contrassegnate come “Elections Track”, ovvero riguardanti la democrazia e la partecipazione politica.

Prima dell’evento è possibile connettersi con altri partecipanti attraverso il gruppo Facebook EYE friends, mentre durante l’evento ci saranno attività specificamente progettate per facilitare l’incontro con gli altri partecipanti, sia online che fisicamente. EYE è presente anche Instagram e Twitter.

Un evento sostenibile

Il Parlamento europeo è attivamente impegnato nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Si è già impegnata nel sistema di audit della gestione ambientale (EMAS) e nella certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001. Il processo di certificazione internazionale del sistema di gestione della sostenibilità degli eventi ISO 20121 avviato dall’EYE integra questo impegno ed è pienamente in linea con questo approccio globale.

La norma ISO 20121 stabilisce un quadro che sostiene il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti per l’EYE, mirando al miglioramento continuo e sempre nel pieno rispetto dei requisiti legali, sanitari, di sicurezza e di altro tipo applicabili all’evento.

Tutto questo si traduce in una serie di step, che caratterizzano l’organizzazione dell’evento. In particolare:

1.Assicurarsi che l’evento sia inclusivo e accessibile. Questo vuol dire:

Garantire un accesso inclusivo alle attività

Aumentare la partecipazione dei giovani provenienti da ambienti sottorappresentati

Creare un ambiente sicuro per tutti i partecipanti e le parti interessate

Rendere più accessibili gli strumenti di comunicazione

Progettare ecologicamente tutti gli aspetti dell’evento

2. Ridurre l’impatto dei rifiuti. Il che significa:

Garantire un’adeguata gestione dei rifiuti

Misurare e ridurre l’impronta di carbonio dell’evento

Aumentare la consapevolezza dell’impronta di carbonio dei partecipanti

3. Coinvolgere i giovani ed essere un modello, che vuol dire lavorare per:

Sensibilizzare i giovani su sostenibilità e cittadinanza

Evidenziare le buone pratiche e promuoverne l’applicazione

Comunicare i risultati

Ottimizzare i processi

La Direzione per le Campagne è pienamente impegnata a garantire l’attuazione della politica di sviluppo sostenibile dell’EYE.

L’unità per la gioventù è stata dotata delle risorse necessarie ed è sostenuta dagli altri servizi competenti del Parlamento europeo.

Durante tutto questo processo, l’Unità di Sensibilizzazione dei Giovani è sempre guidata dall’inclusività, integrità, responsabilità e trasparenza verso tutte le parti interessate.

Codice di Condotta

EYE2023 si e’ dotato di un codice di condotta proiettato soprattutto a salvaguardia della inclusione e del rispetto di tutti i partecipanti e mettendo in evidenza: