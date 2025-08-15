Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Come ottenere il rimborso dei biglietti comprati su Fly Go

Chiude per fallimento uno dei siti per acquistare biglietti, in particolare aerei, tra i più utilizzati dagli italiani. Il 7 agosto il Tribunale di Bucarest ha dichiarato il fallimento della Fly Go Voyager Srl, piattaforma di prenotazioni online attiva in Italia, Spagna e Romania. L’annuncio arriva dopo mesi di disservizi, proteste e mancate risposte ai clienti, molti dei quali hanno pagato voli senza ricevere i biglietti o senza poter accedere alle proprie prenotazioni. A rivelarlo è Altroconsumo. Dopo la procedura di insolvenza, il sito fly-go.it è risultato ancora operativo, con il rischio di nuove prenotazioni destinate a non essere mai accolte.

A partire da dicembre 2023, Altroconsumo ha ricevuto migliaia di segnalazioni da parte di consumatori italiani. Le problematiche più frequenti riguardavano l’assenza di conferme di prenotazione, l’impossibilità di visualizzare i biglietti acquistati e la totale mancanza di assistenza. Molti utenti hanno riferito di numeri di telefono staccati o di attese infinite senza ricevere risposta. In diversi casi, le persone hanno pagato importi considerevoli senza ottenere alcun servizio.

Come procedere per il rimborso

Con la dichiarazione di fallimento, i consumatori che hanno subito un danno economico possono presentare domanda di ammissione al passivo come creditori. La scadenza fissata per chiedere il rimborso dei biglietti acquistati, e mai erogati dal portale, comunicata dal Tribunale di Bucarest per la registrazione delle domande è il 22 settembre. La prossima udienza relativa alla procedura di dichiarazione di fallimento di Fly Go si terrà il 28 novembre.

Per presentare la domanda è necessario contattare la sezione civile del Tribunale di Bucarest incaricata della procedura, utilizzando l’indirizzo email trb-insolventa@just.ro. Nella richiesta occorre indicare i dati personali, la documentazione relativa all’acquisto del biglietto e le prove del pagamento effettuato.

Nonostante la recente dichiarazione di fallimento, il sito ufficiale fly-go.it è rimasto accessibile e apparentemente funzionante. Le autorità e le associazioni dei consumatori invitano, nel caso risulti ancora attivo, a non effettuare nuove prenotazioni tramite la piattaforma per evitare ulteriori perdite economiche.

Il precedente con l’Antitrust

La Fly Go Voyager Srl era già stata sanzionata in passato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con una multa salata di 500.000 euro. L’accusa riguardava la vendita di biglietti Ryanair a prezzi maggiorati con poca trasparenza, facendo apparire la piattaforma come un canale ufficiale della compagnia aerea. Probabilmente, questo macroscopico precedente, ha contribuito a minare la credibilità dell’azienda sul mercato, riducendo sempre di più gli acquisti di biglietti percepiti non più a prezzi competitivi.

Se si hanno dubbi, o difficoltà, sulla procedura di rimborso, è possibile rivolgersi alle associazioni dei consumatori, organizzazioni come Altroconsumo e enti nati per fornire supporto agli utenti coinvolti. La possibilità, per chi aspira al rimborso dopo il fallimento di Fly Go, è quella di ricevere assistenza nella preparazione delle pratiche di ammissione al passivo e consigli utili per evitare, in generale, truffe e valutazione erronee, in particolare sul web. La vicenda rappresenta un caso rilevante di tutela dei consumatori nell’ambito delle prenotazioni online, evidenziando l’importanza di rivolgersi a piattaforme affidabili e riconosciute se non si è utenti esperti.

Chi ha diritto ad ottenere il rimborso dei biglietti acquistati, e mai erogati, da Fly Go può comunque raccogliere in prima persona tutta la documentazione necessaria e seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti, per tentare di recuperare le somme versate senza ricevere il servizio promesso.