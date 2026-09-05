Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 5 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 04 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (160)
|21 (85)
|12 (82)
|6 (54)
|11 (52)
|Cagliari:
|34 (69)
|20 (66)
|11 (57)
|26 (55)
|41 (46)
|Firenze:
|66 (90)
|24 (87)
|74 (75)
|49 (74)
|19 (59)
|Genova:
|21 (72)
|54 (68)
|59 (51)
|27 (48)
|12 (46)
|Milano:
|65 (105)
|90 (66)
|57 (64)
|67 (58)
|84 (56)
|Napoli:
|11 (64)
|77 (61)
|78 (54)
|66 (52)
|17 (50)
|Palermo:
|13 (87)
|68 (70)
|20 (57)
|31 (51)
|26 (51)
|Roma:
|13 (76)
|30 (59)
|11 (45)
|24 (42)
|21 (42)
|Torino:
|25 (81)
|90 (69)
|36 (66)
|3 (62)
|8 (50)
|Venezia:
|31 (118)
|20 (65)
|68 (58)
|67 (53)
|71 (51)
|Nazionale:
|78 (92)
|85 (62)
|54 (61)
|57 (54)
|69 (49)