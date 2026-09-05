Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 5 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di sabato 5 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Redazione

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 5 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Come si gioca al Lotto? Quali sono i numeri vincenti del Superenalotto? Cosa è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 04 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (160) 21 (85) 12 (82) 6 (54) 11 (52)
Cagliari: 34 (69) 20 (66) 11 (57) 26 (55) 41 (46)
Firenze: 66 (90) 24 (87) 74 (75) 49 (74) 19 (59)
Genova: 21 (72) 54 (68) 59 (51) 27 (48) 12 (46)
Milano: 65 (105) 90 (66) 57 (64) 67 (58) 84 (56)
Napoli: 11 (64) 77 (61) 78 (54) 66 (52) 17 (50)
Palermo: 13 (87) 68 (70) 20 (57) 31 (51) 26 (51)
Roma: 13 (76) 30 (59) 11 (45) 24 (42) 21 (42)
Torino: 25 (81) 90 (69) 36 (66) 3 (62) 8 (50)
Venezia: 31 (118) 20 (65) 68 (58) 67 (53) 71 (51)
Nazionale: 78 (92) 85 (62) 54 (61) 57 (54) 69 (49)

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