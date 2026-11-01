La Manovra 2027 sblocca le vincite istantanee della Lotteria degli scontrini. Erano previste già dal 2022 ma mai diventate operative

Lotteria degli scontrini, arriva il "paga e vinci subito".

Lotteria degli scontrini, si cambia: la Manovra 2027 punta a rendere operative le vincite istantanee. La possibilità era già stata prevista nel 2022 ma è rimasta finora bloccata da problemi tecnici e amministrativi legati al pagamento dei premi.

Con la modifica in Manovra, la novità principale è l’autorizzazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad aprire uno o più conti bancari o postali dedicati alla gestione delle vincite. In questo modo sarà possibile pagare immediatamente i premi della Lotteria degli scontrini, senza dover attendere le successive procedure di riscossione.

Come funzionerà il paga e vinci subito

L’obiettivo è rendere il gioco più immediato e interessante per i consumatori, così da spingere i pagamenti senza contanti e contrastare l’evasione.

Il consumatore potrà scoprire subito se lo scontrino è vincente, anziché aspettare le estrazioni settimanali, mensili o annuali.

Per i premi inferiori a 5.000 euro viene inoltre introdotta una procedura semplificata: basterà presentare lo scontrino vincente per ottenere il pagamento, senza obbligo di identificazione del vincitore. Resta fermo il rispetto delle norme vigenti sui pagamenti in contanti.

Perché la misura era rimasta bloccata

La possibilità di introdurre vincite istantanee era stata prevista già nel 2022, come detto, anche sulla base delle indicazioni della Corte dei conti, che aveva evidenziato come l’attesa per conoscere l’esito delle estrazioni potesse scoraggiare la partecipazione.

Il problema era soprattutto operativo: le risorse gestite attraverso le contabilità speciali non erano considerate sufficientemente funzionali a garantire pagamenti immediati.

La Manovra interviene proprio su questo punto, autorizzando l’apertura di conti dedicati.

Le regole della Lotteria degli scontrini non cambiano

Restano valide le condizioni già previste per partecipare alla Lotteria degli scontrini:

registrazione sul portale ufficiale della lotteria (lotteriadegliscontrini.gov.it) per ottenere il codice identificativo;

acquisti pagati con moneta elettronica, attraverso carte o app;

partecipazione alle estrazioni settimanali, mensili e annuali.

Partecipare alla lotteria è facile: un maggiorenne residente in Italia può procurarsi sul sito ufficiale (sezione Partecipa ora) il codice lotteria. Il codice lotteria è univocamente abbinato al proprio codice fiscale.

Tale codice va poi mostrato all’esercente al momento di ogni acquisto cashless (cioè senza contanti, con carta). Il codice può essere esibito sul display del cellulare.

Chi non ama smanettare con il cellulare e vuole una card fisica da esibire, può attrezzarsi con un minimo di ingegno: per averla in carta o cartone, basta stampare il tutto con la stampante di casa. E per chi la vuole in plastica, basta recarsi presso un negozio di stampe digitali e chiedere, al prezzo di pochi euro, che il codice digitale venga trasformato un una card rigida da tenere nel portafoglio.

Lo scontrino elettronico regala biglietti virtuali per partecipare alla lotteria: un biglietto virtuale per ogni euro speso. Ad esempio: spendendo 10 euro si avranno 10 biglietti virtuali, spendendo 45 euro si avranno 45 biglietti virtuali e così via fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Non consentono di partecipare alla lotteria:

gli acquisti di importo inferiore a un euro;

gli acquisti effettuati online;

gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Privacy garantita

L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti: al sistema lotteria arrivano solo dati riguardanti l’importo speso e la modalità di pagamento, mentre non arrivano altri dati relativi ai beni acquistati.