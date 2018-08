Le 10 professioni creative più richieste. Lo dice lo IED

editato in: da

Un lavoro che ci impegna 24 ore su 24, perché la testa è un motore che non si ferma mai. Arriva un’idea, una soluzione, una visione e la schizzi, la segni sulla prima cosa che trovi, un tovagliolo, un tablet, un foglio di carta. Una passione che inizia a diventare professione con la scelta del percorso di studi. La scelta di una scuola che ti dia il giusto approccio metodologico, e che per IED è il Design. Design che non riguarda più solo prodotto industriale, di moda o visivo, ma che ha esteso il proprio dominio ai processi di produzione, alla comunicazione, alla ricerca e allo sviluppo economico e personale con sempre al centro l’uomo.

Abbiamo chiesto agli esperti di IED (Istituto Europeo di Design) quali sono le 10 professioni creative più richieste dal mercato del lavoro attuale

Interior Designer

Il design degli interni (o interior design o architettura degli interni) è la progettazione degli spazi e degli oggetti d’uso comune all’interno di un luogo chiuso, sia esso un’abitazione privata, un esercizio commerciale, uno spazio ricettivo, un ambiente di lavoro.

Art Director & Copywriter

Sono professionisti della comunicazione creativa in grado di mettere in connessione il mondo dei consumi con una realtà sociale in divenire.

Fashion Stylist

Il fashion designer ama i trend della moda, disegnare modelli, selezionare materiali. Queste figure contribuiscono alla creazione di capi d’abbigliamento e accessori: abbigliamento sportivo, i capi spalla, l’intimo, abiti. Ci sono anche designer che si occupano di accessori come cinture, sciarpe, cappelli, borse e calze. Per chi lavora in questo campo è fondamentale la conoscenza di codici e linguaggi del sistema moda, inteso come insieme di dinamiche economiche, logiche produttive industriali, strategie di marketing e comunicazione.

Graphic Designer

Il graphic designer è una figura professionale che lavora nel settore della comunicazione visiva. Il suo lavoro consiste principalmente nel creare oggetti visivi, intesi per essere stampati, pubblicati o trasmessi tramite i media elettronici allo scopo di comunicare un messaggio al pubblico nel modo più semplice ed efficace, tramite il testo e le immagini.

Illustratore

La grafica e l’illustrazione sono (o dovrebbero essere) due attività professionali ben distinte: al graphic designer vanno le competenze per la gestione dello spazio e all’illustratore quelle di evocatore di emozioni. Nel lavoro quotidiano, per ragioni di tempi e di costi, non è invece così ed è richiesta una duplice e flessibile competenza: il graphic designer si trova nella condizione di dover realizzare immagini, disegni e illustrazioni; l’illustratore deve affrontare progetti articolati e utilizzare gli elementi di progettazione grafica. Quante possibilità si aprono unendo i due mondi già contigui?

Brand Manager

Una figura che, in molte realtà, risulta una novità e una necessità in un mondo sempre più competitivo e digitale. Condurre il brand attraverso collaborazioni con altre realtà, in “territori” non ancora esplorati ma dalle forti potenzialità richiede una visione strategica d’insieme nella gestione della marca solitamente non di competenza del tradizionale brand management.

Product Designer

Il Product Designer si occupa dell’ideazione e della progettazione di prodotti per il sistema industriale. Questa figura professionale possiede il ruolo di veicolatole dell’innovazione sotto tutti i profili: creativo, estetico, sociale e tecnologico

Curatore di Mostre ed Eventi Artistici

L’attenzione all’Arte non va mai fuori moda; al contrario, si rinnova costantemente, proponendosi anche in chiave multimediale e immersivi. Lo dimostrano bene i dati di affluenza alle mostre di maggior richiamo attualmente in programma nelle principali città d’arte europee. Il curatore è una figura professionale di importanza basilare nel corrente panorama della comunicazione e dell’arte, che richiede competenze estetiche, interpretative, culturali particolarmente affinate e in continuo aggiornamento, unitamente a capacità tecniche ed organizzative.

Influencer Strategist

Come si misura un’attività con gli influencer? Qual è l’influencer giusto per me? Sempre più brand e agenzie si ritrovano con queste domande. Oggi l’investimento in campagne con influencer incrementerà del +39% rispetto allo scorso anno, segnale che l’influencer marketing è un fenomeno destinato a evolversi e non a scompari-re. Oltre la digital strategy è, quindi, importante parlare di influencer strategy, in un percorso dedicato ai professionisti del digital per sviluppare, fra dati, creatività e strategia, le competenze necessarie per gestire campagne di valore per i brand insieme agli influencer.

Scenografo degli eventi

Non basta essere “solo” architetti o interior designer per fornire soluzioni creative specifiche che portino valore aggiunto e comunicativo al punto vendita o che rendano un evento un veicolo espressivo unico e identificabile. Un occhio strategicamente formato e competente in ambiti specifici e dinamici come quelli del retail e degli eventi è molto richiesto e apprezzato.

Qualche informazione in più…

Giovedì 13 settembre torna l’Open Day IED nelle sue 7 sedi in Italia di Milano, Roma, Torino, Venezia, Firenze, Como e Cagliari. Una giornata dedicata all’orientamento, alle professioni creative. La giornata sarà scandita da incontri con i docenti e lo staff delle diverse scuole e darà l’opportunità di ricevere informazioni su percorsi formativi, programmi didattici, strutture e in cui si potrà conoscere da vicino la scuola, comprendere al meglio le nuove opportunità professionali nei settori di riferimento.