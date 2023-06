Chiamate senza limite di copertura: la nuova funzionalità gratuita TIM Voce WiFi

Fonte: TIM

In un mondo sempre più connesso, la possibilità di comunicare con gli altri è diventata essenziale. Tuttavia, in alcune circostanze la copertura mobile può essere scarsa ed è qui che entra in gioco TIM Voce WiFi, la funzionalità che consente di utilizzare la rete WiFi per effettuare e ricevere chiamate con il proprio cellulare.

Grazie a questa innovativa tecnologia, nota anche come WiFi Calling, i clienti di TIM possono godere di una maggiore copertura nella propria casa, sul posto di lavoro o in qualsiasi luogo pubblico dotato di connessione WiFi senza costi aggiuntivi e con la massima trasparenza.

Questa funzionalità gratuita, assieme ad altri servizi TIM quali ad esempio la certificazione del segnale WiFi in tutta casa, garantisce ai clienti TIM che hanno un’offerta integrata fissa e mobile i più alti livelli di qualità e copertura.

Ecco i vantaggi e le modalità di attivazione del servizio.

TIM Voce WiFi: funzionamento e caratteristiche

TIM continua a puntare sull’innovazione per offrire ai propri clienti un’esperienza completa e sempre più intuitiva. L’ultima novità è TIM Voce WiFi, un servizio che consente di effettuare e ricevere chiamate sul territorio nazionale senza la necessità di avere una copertura mobile ottimale. TIM Voce WiFi sfrutta infatti qualunque connessione su rete WiFi fissa o mobile di TIM o di altro operatore, per permettere a tutti i clienti TIM di comunicare più facilmente, assicurando così la migliore qualità possibile in tutte le occasioni.

Come fare? L’utilizzo di TIM Voce WiFi è facile e veloce: basta collegarsi alla rete WiFi più vicina per effettuare e ricevere chiamate senza problemi. Gli hotspot WiFi possono essere sia interni, come nel caso della connessione domestica o dell’ufficio, oppure esterni, come quelli messi a disposizione presso i centri commerciali o nelle piazze.

Tutti i clienti mobili TIM possono infatti approfittare dei vantaggi di TIM Voce WiFi, che non prevede alcun costo. L’utilizzo della rete fissa o mobile è trasparente per il cliente, e il prezzo delle chiamate segue il profilo tariffario dell’offerta attiva sulla linea mobile.

Copertura senza limiti: i vantaggi di TIM Voce Wi-Fi

TIM Voce WiFi offre una libertà di comunicazione senza precedenti per poter effettuare e ricevere chiamate con la migliore qualità possibile, ovunque sul territorio nazionale. Basta collegarsi ad una qualunque rete WiFi sia fissa che mobile di TIM o di altro operatore. Ad oggi TIM è la prima ed unica in Italia ad offrire una soluzione così completa in termini di connessioni e clienti abilitati al servizio.

Ecco i vantaggi di TIM Voce WiFi:

aumento della copertura indoor e outdoor , sfruttando la qualità della rete di casa, del posto di lavoro o di luoghi pubblici dotati di connessione WiFi

, sfruttando la qualità della rete di casa, del posto di lavoro o di luoghi pubblici dotati di connessione WiFi facilità d’uso , in quanto non è necessario scaricare app aggiuntive o autenticarsi su piattaforme complesse. Basta uno smartphone di ultima generazione dotato della tecnologia WiFi Calling per poter effettuare e ricevere chiamate tramite il WiFi;

, in quanto non è necessario scaricare app aggiuntive o autenticarsi su piattaforme complesse. Basta uno smartphone di ultima generazione dotato della tecnologia WiFi Calling per poter effettuare e ricevere chiamate tramite il WiFi; convenienza e trasparenza, perché il servizio non prevede costi aggiuntivi ma segue esclusivamente le tariffe del piano mobile attivo.

TIM Voce WiFi: attivazione e costi

TIM Voce WiFi viene attivato automaticamente sulla rete mobile di tutti i clienti TIM con uno smartphone compatibile. Per una maggiore chiarezza e trasparenza, chiunque sia in possesso di uno smartphone compatibile, riceverà un SMS di benvenuto per essere informato sulla possibilità di utilizzare il servizio. Ad ogni modo, anche in un secondo momento sarà sempre possibile disattivare TIM Voce WiFi dal menu delle impostazioni del dispositivo utilizzato.

Per poter utilizzare TIM Voce WiFi lo smartphone compatibile deve essere aggiornato per attivare la funzionalità WiFi Calling, indispensabile per usare il servizio. Nel caso in cui il dispositivo non presenti questa opzione, sarà necessario attendere l’aggiornamento del produttore o, in alternativa, acquistare uno smartphone compatibile consultando l’elenco dei modelli presenti sul sito ufficiale di TIM.

È importante ricordare che l’attivazione del servizio è completamente gratuita, senza alcun costo aggiuntivo. Per le chiamate effettuate tramite TIM Voce WiFi, l’unico costo è quello relativo al proprio profilo tariffario.

Per ulteriori informazioni su TIM Voce WiFi si rimanda alla pagina ufficiale del servizio: https://www.tim.it/fisso-e-mobile/mobile/servizi/voce-wifi