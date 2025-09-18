Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Dal 10 settembre l’Inps ha reso disponibili ai Comuni le liste dei beneficiari della Carta Dedicata a te per il 2025. Le amministrazioni hanno tempo fino al 9 ottobre, alle ore 14, per verificare e consolidare i nominativi.

Solo dopo questa fase sarà possibile procedere all’attivazione delle card, che assegneranno 500 euro a oltre un milione di famiglie italiane in difficoltà.

Carta Dedicata a te, le convenzioni con la grande distribuzione

Il Ministero dell’agricoltura ha avviato le intese con le principali catene commerciali per rendere operativa la Carta Dedicata a te. Come riportato da Il Messaggero, nell’elenco iniziale per il 2025 figurano già Coop, Conad e i punti vendita legati a Federdistribuzione.

L’accordo permette di applicare sconti direttamente alla cassa per chi userà la card. Con l’avviso in scadenza il 23 settembre, il Masaf sta completando la raccolta di adesioni da parte di supermercati e associazioni di categoria che garantiranno riduzioni sui prodotti di prima necessità.

Dove si potrà fare la spesa

Il Masaf precisa, nelle FAQ al momento ancora aggiornate al 2024, che

La carta potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi che vendono generi alimentari, carburanti e abbonamenti per il trasporto locale.

Grazie alle convenzioni siglate con la grande distribuzione, i titolari della Carta Dedicata a te potranno contare su uno sconto del 15% alla cassa.

Fondo alimentare 2025, incremento delle risorse

Il decreto interministeriale “Fondo alimentare 2025” è stato potenziato con altri 500 milioni di euro. Le risorse sono destinate esclusivamente all’acquisto di beni alimentari essenziali, con esclusione delle bevande alcoliche.

Entro il 23 settembre il Masaf pubblicherà l’elenco aggiornato delle catene e delle associazioni di categoria che hanno aderito al programma.

Criteri di accesso e nuclei esclusi

Per accedervi non serve alcun modulo da compilare: l’assegnazione avviene in modo automatico. Possono accedere le famiglie con un Isee non superiore a 15 mila euro, aggiornato al 12 agosto 2025, e con tutti i componenti iscritti all’Anagrafe della popolazione residente.

Restano invece esclusi i nuclei che già percepiscono:

Assegno di inclusione;

Reddito di cittadinanza;

Carta acquisti;

trattamenti legati alla disoccupazione come Naspi, Dis-Coll, indennità di mobilità o Cassa integrazione.

L’Inps individua i beneficiari privilegiando le famiglie più numerose e, in caso di parità, chi ha l’indicatore economico più basso. I Comuni hanno 30 giorni di tempo per verificare e validare le liste, seguiti da altri dieci giorni necessari a Inps e Poste Italiane per attivare le card.

Cosa si può acquistare con la carta dedicata a te

Ecco i beni acquistabili con la Carta Dedicata a te:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine e cunicole;

pesce fresco, tonno e conserve di carne;

latte e derivati;

uova;

oli d’oliva e di semi;

pane, prodotti da forno, pasticceria e biscotteria;

pizza e prodotti da forno surgelati;

pasta, riso e altri cereali (orzo, farro, avena, malto, mais);

farine di cereali;

ortaggi freschi, lavorati e surgelati;

pomodori pelati e conserve di pomodoro;

legumi, semi e frutta secca;

frutta di ogni tipo;

alimenti per bambini e per la prima infanzia, incluso il latte di formula;

lieviti naturali;

miele;

zuccheri;

cacao in polvere e cioccolato;

caffè, tè e camomilla;

acque minerali;

aceto di vino;

prodotti Dop e Igp.

Restano esclusi gli alcolici.

Le città con più assegnazioni nel 2025

Il Ministero ha reso noto il numero di carte distribuite per ciascun comune. In totale, per il 2025 sono 1.157.179. Napoli resta al primo posto con 27.990 card, seguita da Roma (26.997) e Palermo (17.867). Milano si colloca al quarto posto con 13.455. Tra le prime quindici città, dieci appartengono al Mezzogiorno.

La Carta scade?

Il contributo viene caricato su una Postepay prepagata, consegnata negli uffici postali abilitati. Il primo utilizzo deve avvenire entro il 16 dicembre 2025, altrimenti si perde il diritto al beneficio. L’intero importo deve essere speso entro il 28 febbraio 2026.