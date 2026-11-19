Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

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L’auto piace, la rata sembra sostenibile e il venditore presenta tre possibilità: tenerla, cambiarla oppure restituirla. Il momento della decisione appare lontano. Quando arriva, però, sul tavolo può esserci una somma di migliaia di euro, da pagare tutta insieme. È il passaggio decisivo dei finanziamenti con maxi rata finale. Per capire quanto costa davvero conservare l’auto bisogna ricostruire l’intera operazione, compreso l’eventuale prestito necessario per saldare l’ultima scadenza.

La domanda utile non è soltanto “posso permettermi questa rata?”, ma anche “con quali soldi pagherò il saldo?”. Le due risposte possono essere molto diverse.

Perché la rata iniziale sembra più leggera

Nel finanziamento con maxi rata una parte consistente del capitale viene rimborsata alla fine. I pagamenti intermedi risultano così più contenuti rispetto a un piano che restituisce progressivamente tutto il debito nello stesso periodo. Questo non significa che la quota rinviata sia stata cancellata. Rimane un impegno, da affrontare secondo il contratto sottoscritto.

La Banca d’Italia richiama proprio il rischio di concentrare l’attenzione sulla spesa mensile, sottovalutando quella futura. La formula può rispondere a esigenze reali, ma richiede di considerare insieme anticipo, rate e saldo.

Va, inoltre, distinta dal noleggio e dal leasing: la presenza di una maxi rata non identifica, da sola, la natura del contratto. Anche il momento in cui si acquista la proprietà del veicolo dipende dalla formula scelta, non semplicemente dall’ultimo pagamento.

Il conto completo, oltre il prezzo pubblicizzato

Consideriamo un esempio ipotetico: automobile con prezzo di acquisto di 30.000 euro, anticipo di 6.000 euro, 35 rate da 300 euro e saldo finale di 18.000 euro. Supponiamo, per semplicità, che non vi siano altri esborsi.

Voce Importo Anticipo 6.000 euro 35 rate da 300 euro 10.500 euro Maxi rata finale 18.000 euro Esborso complessivo per tenere l’auto 34.500 euro

La differenza rispetto al prezzo iniziale è di 4.500 euro. Nell’esempio rappresenta il maggior esborso del piano, non una stima applicabile a qualsiasi offerta.

Se sono previsti costi separati, vanno aggiunti. Se, invece, sono già finanziati e inclusi nelle rate, non devono essere conteggiati due volte. È una distinzione importante quando il preventivo comprende assicurazioni, manutenzione o altri servizi.

Il secondo prestito può cambiare la sostenibilità

Torniamo ai 18.000 euro finali. Se non sono disponibili, una possibilità è chiedere un nuovo finanziamento. Immaginiamo di ottenerlo per 36 mesi, a un TAN fisso dell’8%, senza ulteriori spese. La rata sarebbe di circa 564 euro mensili, per un totale vicino a 20.306 euro. Sommando questo importo ai 16.500 euro già versati tra anticipo e prime rate, l’esborso complessivo raggiungerebbe circa 36.806 euro. Gli arrotondamenti possono modificare leggermente l’ultima rata.

Il confronto più immediato riguarda il bilancio mensile: da 300 euro si passerebbe a circa 564, mentre l’auto avrebbe già alcuni anni di utilizzo. È un esempio che mostra perché il costo del secondo prestito debba entrare nella valutazione iniziale.

Rifinanziare non è sempre un diritto già acquisito

Una proposta di rifinanziamento può essere prevista dal contratto oppure richiedere una nuova domanda. Nel secondo caso saranno valutati reddito, altri debiti e condizioni del richiedente al momento della richiesta. I tassi disponibili potrebbero risultare diversi. Per questo occorre verificare se esista un impegno contrattuale preciso oppure soltanto la possibilità di richiedere un altro prestito. Una rassicurazione verbale non sostituisce le condizioni scritte.

Prima della scadenza è utile chiedere un preventivo completo, lasciando il tempo per confrontarlo con alternative. Arrivare all’ultima settimana può ridurre lo spazio per decidere, soprattutto se nel frattempo serve continuare a utilizzare l’auto ogni giorno.

TAN e TAEG raccontano cose diverse

Il TAN misura gli interessi, mentre il TAEG sintetizza il costo del credito includendo gli oneri previsti dalla disciplina applicabile. La differenza tra TAN e TAEG aiuta a leggere offerte apparentemente simili.

Un finanziamento “a tasso zero” può, quindi, avere costi ulteriori. Anche le coperture assicurative meritano attenzione: bisogna distinguere quelle richieste per ottenere il credito alle condizioni offerte da quelle realmente facoltative. Il documento informativo precontrattuale, normalmente il SECCI nel credito ai consumatori, permette di verificare importo finanziato, durata, pagamenti e costo totale.

Per confrontare due proposte servono, però, condizioni omogenee. Una rata inferiore ottenuta aumentando l’anticipo o rinviando più capitale alla fine non dimostra, da sola, che l’offerta sia meno costosa.

Restituire l’auto può comportare altri addebiti

La restituzione, quando prevista, segue condizioni precise. Possono contare chilometraggio, manutenzione documentata, stato del veicolo e rispetto dei termini di comunicazione. Un valore futuro garantito non equivale, dunque, alla promessa che qualunque automobile, in qualunque condizione, estinguerà senza differenze quanto resta dovuto.

Le formule commerciali mostrano quanto incidano questi dettagli. Alcune case automobilistiche, per esempio, collegano il valore garantito del proprio programma anche alla percorrenza contrattuale, con rettifiche per chilometri superiori o inferiori al previsto.

Prima di scegliere la restituzione bisogna conoscere il criterio di valutazione dei danni e distinguere l’usura ordinaria dalle condizioni che generano addebiti. Anticipo e rate già pagati, inoltre, non diventano automaticamente un credito da recuperare.

Cambiare macchina significa aprire un nuovo conto

La sostituzione può essere comoda per chi desidera un veicolo recente. Dal punto di vista finanziario, però, bisogna separare la chiusura del vecchio contratto dall’apertura del nuovo. Occorre verificare il valore riconosciuto all’auto, il debito residuo e l’eventuale differenza. Solo dopo si possono valutare nuovo anticipo, durata e saldo finale. Due operazioni presentate nella stessa trattativa possono rendere poco visibile quanto si sta pagando per ciascuna.

Anche il valore di mercato merita un confronto: un’offerta di riacquisto non coincide necessariamente con quanto si potrebbe ottenere attraverso un’altra vendita. Quest’ultima, naturalmente, richiede di verificare vincoli contrattuali e modalità di estinzione del finanziamento prima di trasferire il veicolo.

Auto a rate, cresce l’importo finanziato

La maxi rata si inserisce in un mercato nel quale acquistare un’auto significa impegnare somme crescenti. Secondo il Market Outlook Mobility di CRIF, pubblicato il 5 novembre 2026, nel primo semestre l’importo medio dei finanziamenti auto e leasing ha raggiunto 19.100 euro, contro i 18.300 euro dello stesso periodo del 2025. Sul nuovo la media arriva a 22.300 euro; sull’usato si ferma a 15.200 euro. Sono dati riferiti all’insieme dei finanziamenti analizzati, non soltanto ai contratti con saldo finale.

L’Osservatorio Experian-UNRAE aggiunge un elemento significativo: nel segmento del nuovo, il 60,8% dei contratti analizzati prevede rate mensili tra 250 e 500 euro. Contemporaneamente crescono le durate superiori a quattro anni.

Letti insieme, questi numeri aiutano a comprendere il richiamo delle offerte: distribuire il pagamento rende accessibili importi importanti, ma una rata compatibile con lo stipendio non basta a descrivere l’impegno assunto. Durata e capitale rinviato alla scadenza possono fare la differenza tra due finanziamenti con lo stesso addebito mensile

Maxi rata e valore dell’usato: il confronto decisivo

Alla scadenza del finanziamento, la valutazione economica passa dal rapporto tra debito residuo e valore di mercato della vettura. Il valore futuro garantito è un riferimento contrattuale, subordinato alle condizioni di restituzione. Il valore dell’usato riflette, invece, la domanda per quel modello, l’anzianità, il chilometraggio e lo stato di manutenzione.

Se il ricavato netto della vendita è inferiore al capitale ancora dovuto, cedere l’auto non basta a estinguere il finanziamento. Un valore superiore lascia, invece, un margine economico, da quantificare considerando i costi dell’operazione. L’eventuale restituzione al valore garantito segue le condizioni specifiche del contratto e va, quindi, valutata separatamente.

Per chi intende conservare la vettura, il costo del rifinanziamento va letto insieme alla sua vita utile residua. Interessi e spese del nuovo prestito si aggiungono ai costi di utilizzo e manutenzione, mentre il veicolo continua a subire il deprezzamento. Prolungare il debito significa, dunque, finanziare un bene il cui valore può ridursi durante il rimborso.

La convenienza dipende dal confronto tra il costo complessivo di mantenere l’auto e quello di sostituirla, considerando lo stesso periodo di utilizzo. La sostenibilità della rata misura la capacità di pagare; la convenienza economica richiede di valutare anche capitale, interessi e valore del veicolo.