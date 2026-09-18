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L’esenzione del bollo auto prevista per il 2027 non vale per tutti. La misura (che premia anche le moto) vale per le auto fino a 80 kW di potenza (circa 109 cavalli). Tutte le vetture più potenti sono quindi escluse e per i loro proprietario il bollo va pagato come sempre.

In parole povere, se guidi una berlina media, un SUV di taglia medio-grande o un modello più piccolo ma in una versione “avanzata”, con ogni probabilità sei tra chi continuerà a versare la tassa. Per te non cambierà assolutamente nulla, o quasi.

Di seguito è riportato un comodo elenco di modelli molto comuni in Italia che, nelle motorizzazioni più diffuse, superano la soglia e non rientrano nello sconto previsto. Vediamo dunque chi paga, come verificare se è necessario versare la tassa e quali sono le auto interessate.

Bollo auto 2027: chi paga

La regola, ribaltata rispetto a quanto presentato da Meloni, è molto semplice. Paga il bollo chi possiede un’auto con potenza superiore a 80 kW. In questa fascia rientrano gran parte delle:

berline medie;

SUV;

crossover di taglia media e grande;

station wagon;

sportive;

vetture premium.

A ciò occorre aggiungere, poi, le versioni più potenti anche di modelli compatti che, nelle motorizzazioni d’accesso, sarebbero invece esenti. In pratica, più il motore è potente, più è probabile restare fuori dall’agevolazione.

Come capire se la tua auto non è esente

Il documento chiave da prendere in considerazione è la carta di circolazione. Alla voce P.2 trovi la potenza in kW. Se il valore supera gli 80 kW, l’auto non rientra nell’esenzione e il bollo va pagato. Per le ibride si considera la potenza del solo motore termico, mentre per le altre vale il dato pieno.

Da ricordare, poi, che l’agevolazione spetta a un solo veicolo per proprietario. Se questi dovesse averne più d’uno, lo “sconto” sarà applicato al mezzo meno potente.

Quali auto pagano il bollo 2027: i modelli più comuni

Di seguito abbiamo raccolto un bel po’ di modelli comuni, di quelli che vediamo spesso in giro per le nostre città. Nelle loro versioni più apprezzate, superano gli 80 kW. Ciò vuol dire niente esenzione dal bollo 2027. Ecco le berline, compatte e station wagon:

Volkswagen Golf;

Škoda Octavia;

Audi A3;

Mercedes Classe A;

BMW Serie 1;

Alfa Romeo Giulia;

Peugeot 308;

Ford Focus.

Ecco i SUV e crossover medi e grandi:

Nissan Qashqai;

Peugeot 3008;

Volkswagen Tiguan;

Ford Kuga;

Jeep Compass;

Toyota RAV4;

Hyundai Tucson;

Kia Sportage;

Alfa Romeo Tonale e Stelvio.

Ecco le compatte sportive e le versioni top:

Volkswagen T-Roc;

Cupra Formentor;

MINI Cooper S.

A ciò si aggiungono le varianti più potenti di city car e utilitarie (come una Polo GTI o una Fiat 500 Abarth).