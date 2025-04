Come effettuare acquisti online in totale sicurezza e riconoscere siti affidabili, evitando truffe e proteggendo i propri dati personali con pochi e semplici accorgimenti

Fonte: 123RF Come evitare truffe facendo acquisti online.

Fare shopping online è diventata un’abitudine quotidiana per molte persone: servono solo uno smartphone, un tablet o un pc e pochi click. Dietro la comodità di fare acquisti in questo modo, però, si possono nascondere delle insidie. Nel corso degli ultimi anni, infatti, i tentativi di truffe sono cresciuti ed è proprio per questo che è necessario adottare dei comportamenti prudenti per evitare brutte sorprese.

Come fare, quindi, a tenere i soldi al sicuro quando si fanno acquisti online e come riconoscere i siti affidabili?

Le regole per evitare le truffe online

Negli ultimi anni, come detto, i tentativi di truffe online sono aumentati parecchio. Sempre più spesso, infatti, si sente parlare di siti web falsi, di pagine di pagamento non sicure e di messaggi ingannevoli.

Per fare acquisti online è preferibile:

acquistare solo da negozi affidabili;

verificare la presenza del lucchetto SSL;

controllare regolarmente il proprio estratto conto;

utilizzare metodi di pagamento sicuri;

aggiornare i dispositivi;

proteggere le password;

stampare copia dell’acquisto.

Perché acquistare solo da negozi affidabili

Quando si effettuano acquisti in rete ci si dovrebbe fidare solo di negozi online conosciuti come eBay, Amazon o Zalando (solo per citarne alcuni) o di siti ufficiali di marchi famosi che offrono standard di sicurezza molto alti.

Si dovrebbe sempre prediligere l’acquisto su siti noti anche perché questi ultimi solitamente danno informazioni chiare sulle spedizioni, sui resi e sui rimborsi. Inoltre, offrono un servizio clienti efficace al quale potersi rivolgere quando si hanno dei problemi.

Nel caso si vogliano effettuare acquisti su piattaforme diverse da quelle indicate, il consiglio è quello di controllare le recensioni lasciate dagli altri clienti prima di concludere l’ordine. Per verificare che le recensioni siano veritiere sarebbe però opportuno controllare che:

descrivano il prodotto con esempi concreti;

ci siano foto dell’articolo scattate da utenti reali;

non siano tutte identiche;

siano segnalate come acquisto verificato;

vi siano anche recensioni negative.

Si dovrebbe poi diffidare di siti poco noti soprattutto se propongono delle offerte troppo vantaggiose, piene di errori grammaticali o povere di informazioni fondamentali, come i modi per contattare il servizio clienti o l’indirizzo dell’azienda.

I siti professionali e sicuri, infatti, come spiegato, sono trasparenti e mettono a disposizione dei loro clienti tutti i dati, compreso il numero di partita Iva o il codice fiscale. Qualora queste ultime mancassero, il consiglio è di non inserire dati personali e non procedere con il pagamento.

Perché verificare la presenza del lucchetto SSL

Quando si fanno acquisti online, un altro modo per stare al sicuro da eventuali frodi è quello di verificare che il sito abbia il simbolo del lucchetto nella barra degli indirizzi. Ciò indica infatti che è protetto da un certificato SSL.

Quest’ultimo garantisce che le informazioni trasmesse come i dati della propria carta di credito o di debito siano crittografati. Può però capitare che alcuni siti truffa riescano a ottenere un certificato SSL per cui, oltre al lucchetto, è importante anche controllare l’indirizzo del sito, ovvero l’url, per avere la certezza che non si tratti di una copia di un sito famoso.

L’indirizzo del sito deve sempre iniziare con: https:// e non solo con http://.

Controllare regolarmente il proprio estratto conto

Per evitare brutte sorprese quando si effettuano acquisti online, è inoltre importante monitorare il proprio conto corrente per individuare subito eventuali movimenti sospetti. Molte volte, infatti, le frodi si celano dietro piccoli prelievi ricorrenti che spesso passano inosservati ma che nel tempo possono svuotare il proprio conto.

Utilizzare metodi di pagamento sicuri

Per far sì che i propri soldi siano al sicuro quando si effettuano acquisti online, è importante scegliere pagamenti sicuri. Il suggerimento degli esperti è infatti quello di non utilizzare bonifici bancari o ricariche su carte prepagate in quanto tali sistemi non offrono nessuna forma di tutela in caso di truffa.

Sono invece più sicuri i pagamenti con la carta di credito, perché c’è la possibilità di contestare eventuali addebiti non autorizzati.

Anche usare servizi come Paypal dà garanzie grazie ai sistemi di protezione forniti all’acquirente. Inoltre per fare acquisti sicuri si dovrebbe utilizzare l’autenticazione a due fattori perché rende più difficile l’accesso non autorizzato al proprio conto.

Aggiornare smartphone, tablet e computer

Mantenere sempre aggiornati i dispositivi è un altro modo per difendersi da truffe, virus e furto di dati quando si fa shopping online. Gli aggiornamenti servono infatti a:

introdurre nuove funzionalità;

correggere eventuali falle di sicurezza.

Se questi ultimi non si effettuano regolarmente c’è il rischio che il proprio dispositivo possa essere attaccato da software dannosi che hanno l’obiettivo di carpire dati personali come quelli della carta di credito o le credenziali bancarie.

Oltre ad effettuare periodicamente gli aggiornamenti, qualora vengano rilasciati, è necessario anche installare un buon antivirus con una protezione in tempo reale.

In questo modo si potranno bloccare eventuali tentativi di trojan, malware, phishing e altre minacce informatiche. Inoltre sarebbe opportuno evitare di appoggiarsi alle reti wi-fi pubbliche o non protette quando si effettuano pagamenti online o si accede a siti sensibili.

Proteggere le password

Un altro importante suggerimento per fare acquisti sicuri online è quello di utilizzare delle password complesse e diverse per ogni sito al quale ci si iscrive. Si dovrebbe evitare di inserire:

nomi propri;

data di nascita;

combinazioni facili da indovinare.

Per avere una sicurezza maggiore, si potrebbero ad esempio utilizzare dei gestori di password grazie ai quali si potranno creare e salvare in modo sicuro delle ottime credenziali di accesso.

Non cliccare su link sospetti

Può capitare di imbattersi in offerte online che propongono sconti straordinari se si clicca su un determinato link. Tale operazione non si dovrà mai fare in quanto potrebbe trattarsi di phishing.

Il link malevolo, infatti, potrebbe condurre a un sito truffa identico all’originale sul quale viene chiesto di inserire le proprie credenziali bancarie o altre informazioni personali. Una volta inserite, il problema è che esse saranno nelle mani dei truffatori.

Per difendersi, il consiglio è quello di non cliccare mai su link che propongono offerte stellari. Si dovrà invece consultare la pagina ufficiale della eventuale catena che propone sconti per capire se questi ultimi esistono o meno.

Stampare la copia dell’acquisto

Un ultimo suggerimento per fare acquisti sicuri online è quello di stampare sempre la ricevuta o fare uno screenshot della transazione avvenuta in cui compaiano il numero dell’ordine, il prezzo e i contatti del venditore. Così facendo si potrà eventualmente inoltrare una richiesta di rimborso in caso di ritardo nella consegna o di problemi con la spedizione.