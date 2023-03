Superbonus, batosta per lo Stato: quanto ci è costato

Il report mensile di Enea sull’utilizzo del superbonus, aggiornato al mese scorso, ha rivelato che gli investimenti finanziati dallo Stato sono stati suddivisi in 32,8 miliardi di euro per i condomini, 25,2 miliardi per gli edifici unifamiliari e 10,5 miliardi per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. In totale, gli investimenti hanno ammontato a circa 68,5 miliardi di euro, il cui 110% corrisponde alle detrazioni fiscali di 75,3 miliardi di euro registrate a fine febbraio. Nel mese di febbraio, in particolare, si è registrato un aumento di 3,3 miliardi di euro rispetto al mese precedente. Tuttavia, negli ultimi tre mesi si è notato un rallentamento dell’andamento generale del superbonus rispetto ai mesi precedenti.

I numeri nel dettaglio