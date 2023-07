Spighe verdi 2023: i borghi più sostenibili d’Italia

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: 123RF Monforte d'Alba, Langhe, uno dei borghi premiati con le Spighe verdi 2023.

Il riconoscimento delle Spighe Verdi 2023, simile alle Bandiere Blu, premia i comuni che si distinguono per le loro politiche di gestione del territorio virtuose, mirate a migliorare l’ambiente e la qualità della vita dei loro cittadini. La Fee-Foundation for environmental education ha annunciato le 72 località premiate in 14 regioni italiane.

Piemonte in testa e la svolta sostenibile di Calabria e Puglia

Il Piemonte si è confermato come una delle regioni più virtuose, ottenendo il maggior numero di comuni premiati con ben 12 insigniti delle Spighe Verdi. Questi comuni, tra cui Alba, Bra, Canelli e Guarene, hanno dimostrato un impegno costante verso la sostenibilità e l’innovazione, rappresentando modelli di gestione del territorio da seguire. Segue la Toscana con 9 riconoscimenti, tra cui spiccano Castellina in Chianti e Grosseto, che hanno adottato politiche attente all’ambiente e alla qualità della vita dei loro cittadini. Poi ci sono le Marche, con otto borghi premiati, tra cui Matelica, Mondolfo, Numana e Sirolo.

Due regioni del sud Italia, Calabria e Puglia, hanno dimostrato un interesse per la sostenibilità, ottenendo rispettivamente 8 e 7 riconoscimenti. Località come Miglierina e Trebisacce in Calabria, e Ostuni e Troia in Puglia, hanno intrapreso un percorso di gestione del territorio virtuoso, puntando sulla valorizzazione delle risorse naturali e sul miglioramento delle condizioni ambientali. Questo dimostra come l’attenzione alla sostenibilità stia diventando sempre più diffusa in tutta Italia. Arriva a sette Spighe Verdi anche l’Umbria grazie alle due aggiunte di quest’anno: Acquasparta, Deruta, Montecastrilli, Montefalco, Norcia, Scheggino e Todi.

Un percorso di eccellenza sostenibile

Le Spighe Verdi non sono semplici premi, ma un percorso che coinvolge i comuni, le imprese e la comunità nella gestione virtuosa del territorio. La Fee ha condiviso con Confagricoltura una serie di parametri che valutano l’adesione delle località ai principi della sostenibilità:

partecipazione pubblica

educazione allo sviluppo sostenibile

uso corretto del suolo

promozione di produzioni agricole tipiche

gestione dei rifiuti

valorizzazione delle aree naturalistiche

miglioramento dell’accessibilità urbana

Oltre alle politiche adottate dai comuni, l’impegno delle comunità locali gioca un ruolo fondamentale nel processo di ottenimento delle Spighe Verdi. L’adesione dei cittadini e delle imprese, in particolare quelle agricole, è essenziale per garantire la sostenibilità delle politiche messe in atto. La collaborazione tra le diverse parti interessate è un elemento chiave per creare un ambiente sano e una comunità prospera.

Le nuove 12 entry delle Spighe Verdi 2023

L’edizione del 2023 delle Spighe Verdi ha visto l’ingresso di 12 nuovi comuni nel prestigioso elenco delle località premiate. Tra queste nuove spiccano Acquasparta e Montecastrilli in Umbria, Castiglione Falletto e Gamalero in Piemonte, Greve in Chianti in Toscana, Orbetello in Toscana, Foiano di Val Tortore in Campania, Gioia dei Marsi in Abruzzo, Nova Siri in Basilicata, Miglierina in Calabria, Ome in Lombardia e Maruggio in Puglia. Questi comuni si sono distinti per il loro impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, dimostrando che un futuro migliore è possibile attraverso azioni concrete e virtuose.

Le Spighe Verdi non sono solo un premio, ma un percorso di eccellenza sostenibile che coinvolge i comuni in un’impegno costante verso la sostenibilità. La Fee ha definito parametri chiari e rigorosi per valutare l’adesione dei comuni a politiche virtuose di gestione del territorio. Questo premio, certificato ISO 9001-2015, riconosce l’importanza delle azioni concrete e mirate verso la sostenibilità ambientale, premiando i comuni che si impegnano a preservare l’ambiente e migliorare la qualità della vita dei propri cittadini.

Claudio Mazza, Presidente della fondazione FEE Italia, ha spiegato il significato di questo riconoscimento: “Spighe Verdi non premia un modello astratto di gestione territoriale, ma certifica azioni mirate e concrete, scelte quotidiane di amministrazioni, imprese e cittadini che concorrono a una gestione virtuosa accertata e condivisa”.

Gli indicatori di sostenibilità

Come abbiam visto per ottenere le Spighe Verdi, i comuni devono soddisfare una serie di indicatori che coprono diversi aspetti della sostenibilità. Tra questi, la partecipazione pubblica è fondamentale, poiché coinvolge i cittadini nel processo decisionale riguardante il territorio. L’educazione allo sviluppo sostenibile è un altro aspetto cruciale, poiché promuove una maggiore consapevolezza riguardo alle problematiche ambientali e sociali. Inoltre, l’uso corretto del suolo e la promozione di produzioni agricole tipiche sono elementi chiave per garantire la sostenibilità delle risorse naturali e culturali.

Le Spighe Verdi rappresentano un segno tangibile che un futuro sostenibile è possibile, ma richiede uno sforzo collettivo e una profonda consapevolezza delle sfide ambientali che affrontiamo. La Fee sottolinea che le azioni concrete e mirate di amministrazioni, imprese e cittadini sono fondamentali per costruire un ambiente sano e un futuro prospero per tutti. Ogni comune, grande o piccolo che sia, può contribuire in modo significativo a questa causa, facendo la propria parte per preservare il nostro prezioso patrimonio naturale e culturale.

Un traguardo importante per i comuni virtuosi

Le Spighe Verdi 2023 rappresentano un traguardo importante per i comuni virtuosi che si sono distinti per il loro impegno verso la sostenibilità e l’ambiente. Ogni località premiata è un esempio di eccellenza sostenibile che può ispirare altre comunità a seguire la stessa strada. La collaborazione tra le istituzioni, le imprese e la società civile è essenziale per affrontare le sfide ambientali e costruire un futuro migliore per le generazioni future.

Il premio delle Spighe Verdi è un incentivo per continuare sulla strada della sostenibilità, promuovendo azioni concrete che rispettino l’ambiente e migliorino la qualità della vita delle persone. Ogni passo verso un futuro sostenibile è un investimento nel benessere delle nostre comunità e del nostro pianeta. Con la partecipazione attiva di tutti, possiamo costruire un mondo migliore, dove la sostenibilità è al centro delle nostre scelte e azioni quotidiane. Le Spighe Verdi ci ricordano che il cambiamento è possibile, e insieme si può fare la differenza.