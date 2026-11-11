Case più efficienti, bollette più leggere: 4 mosse per ridurre i consumi e risparmiare

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Le nostre case consumano ancora troppa energia. Una parte del problema è legata a edifici costruiti quando l’efficienza energetica non era una priorità, un’altra a impianti ed elettrodomestici che non sfruttano le tecnologie disponibili. Il risultato è un patrimonio immobiliare che disperde energia, pesa sulle bollette delle famiglie e contribuisce alle emissioni di gas serra.

Per invertire la rotta e rendere gli edifici più efficienti non bisogna necessariamente aspettare nuove soluzioni, molte esistono già ma sono ancora troppo poco diffuse. È questa la conclusione del nuovo rapporto dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), secondo cui migliorare di almeno il 25% l’intensità energetica degli edifici a livello globale entro il 2035 è un obiettivo raggiungibile.

Un cambiamento che avrebbe effetti non soltanto sull’ambiente, ma anche nelle tasche di famiglie e imprese. Oggi gli edifici rappresentano circa il 30% dei consumi finali di energia nel mondo, assorbono metà dell’elettricità utilizzata a livello globale e sono responsabili di 2,8 gigatonnellate di emissioni dirette di CO2. Il tema riguarda da vicino anche l’Italia, dove circa tre edifici residenziali su quattro risultano ancora obsoleti e inefficienti. Ma quanto è grave il problema e, soprattutto, quali interventi possono contribuire a ridurre i consumi?

Efficienza energetica degli edifici, dove si può risparmiare energia

Secondo l’IEA i progressi compiuti finora non sono sufficienti. Con le politiche attualmente in vigore, entro il 2035 l’intensità energetica degli edifici migliorerebbe soltanto del 7% rispetto ai livelli del 2025. Per raggiungere l’obiettivo del 25% servirebbe quindi più che raddoppiare il ritmo annuale di miglioramento rispetto a quello registrato finora. In che modo? Il rapporto individua quattro leve su cui puntare per rendere gli edifici più efficienti, utilizzando tecnologie in gran parte già disponibili.

Elettrodomestici e impianti più efficienti

Non sono necessariamente le grandi ristrutturazioni a determinare tutti i miglioramenti. Una parte significativa dei risultati può arrivare dalla sostituzione delle apparecchiature meno efficienti con modelli di ultima generazione. Secondo lo scenario elaborato dall’IEA, il miglioramento dell’efficienza di elettrodomestici e impianti contribuirebbe per il 40% al miglioramento complessivo dell’intensità energetica. Per raggiungere questo risultato occorrono standard minimi di efficienza più rigorosi, etichette energetiche aggiornate e incentivi per favorire la diffusione delle apparecchiature migliori.

Isolamento termico e riqualificazione degli edifici

Un altro intervento riguarda l’involucro edilizio, che comprende pareti, coperture, tetti e serramenti. Migliorare l’isolamento termico permette di limitare le dispersioni di calore durante l’inverno e di contenere il surriscaldamento degli ambienti nei mesi estivi. Questa leva contribuirebbe per un ulteriore 20% ai miglioramenti previsti. L’IEA sottolinea la necessità di accelerare soprattutto la riqualificazione degli edifici esistenti e garantire il rispetto delle norme energetiche nelle nuove costruzioni.

Elettrificazione dei consumi e pompe di calore

La terza leva è l’elettrificazione dei consumi, in particolare attraverso la diffusione delle pompe di calore. Secondo l’Agenzia, questi sistemi possono essere da tre a cinque volte più efficienti delle caldaie alimentate con combustibili fossili. Il loro contributo al miglioramento dell’intensità energetica degli edifici è stimato fino al 15%.

Sistemi di cottura più puliti ed efficienti

Infine, il rapporto considera l’accesso a sistemi di cottura più puliti ed efficienti, che potrebbero contribuire per il restante 25%. Si tratta soprattutto di un intervento destinato ai Paesi in cui sono ancora diffuse pratiche di cottura basate sull’utilizzo inefficiente di biomasse tradizionali.

Case italiane, un patrimonio immobiliare ancora da rinnovare

Secondo il focus sull’efficienza energetica del rapporto FIAIP-ENEA presentato nel 2026, circa il 75% degli edifici residenziali italiani è ancora obsoleto e inefficiente. Anche la distribuzione delle classi energetiche conferma le difficoltà: gli immobili nelle classi E, F e G rappresentano circa il 61% delle villette a schiera analizzate e arrivano fino al 71% nel caso di monolocali e trilocali.

È dunque fondamentale intervenire sul patrimonio immobiliare esistente, non solo per una questione ambientale. Un’abitazione poco efficiente richiede generalmente più energia per essere riscaldata e raffrescata, con conseguenze dirette sui costi sostenuti dalle famiglie. Allo stesso tempo, la prestazione energetica sta diventando un elemento sempre più importante anche nel mercato immobiliare. Gli immobili riqualificati e con consumi inferiori possono risultare più appetibili per gli acquirenti, mentre le abitazioni con prestazioni peggiori rischiano di incontrare maggiori difficoltà sul mercato.

Riqualificare casa, quanto bisogna investire?

Avere tecnologie consolidate non significa che la trasformazione possa avvenire senza costi. Il problema principale resta spesso economico: sostituire una caldaia, installare una pompa di calore, rifare gli infissi o realizzare un cappotto termico richiede investimenti iniziali che non tutte le famiglie possono sostenere.

L’IEA stima che gli investimenti globali nell’efficienza energetica degli edifici, nell’elettrificazione e negli altri miglioramenti dei consumi finali dovrebbero salire dagli oltre 370 miliardi di dollari del 2025 a quasi 1.200 miliardi entro il 2035. Per questo sono fondamentali finanziamenti pubblici e privati, prestiti green, incentivi e strumenti capaci di rendere economicamente accessibili gli interventi anche alle famiglie con minori disponibilità.