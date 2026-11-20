Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il condominio 22-26 sfrutta il principio d'isolamento termico per preservare l'abitazione dagli sbalzi di temperatura

Un palazzo residenziale a prova di dispersione termica d’inverno e di isolamento dal calore d’estate? Potrebbe sembrare un sogno ma a Lione è stato costruito.

È la scommessa presentata nel quartiere Confluence dal gruppo immobiliare francese Nexity e dallo studio di architettura austriaco Baumschlager Eberle. Insomma, è stato costruito il primo condominio che rispetta il protocollo passivo 22-26.

Quali sono gli obiettivi del progetto

La promessa sul fronte dei consumi è ambiziosa. Secondo le aziende protagoniste l’edificio consente di tagliare le bollette energetiche dell’80%, generando un risparmio stimato in circa 380 euro l’anno per un appartamento di tre stanze. Si parla anche di ridurre del 65% le emissioni di anidride carbonica nell’arco di cinquant’anni.

Essere entusiasti per un’operazione d’avanguardia è lecito e legittimo. Ma i dubbi non vengono solo perché sembra troppo bello per essere vero. Sono anche gli amministratori locali e i tecnici a presentare i primi dubbi sulla sostenibilità del modello su larga scala.

Come funziona il palazzo

Il condominio da 7 piani costruito a Lione non sfrutta impianti di condizionamento per il caldo e il freddo ma punta sull’inerzia termica della costruzione, attraverso una gestione automatizzata dei flussi d’aria in entrata e in uscita. Ecco alcuni accorgimenti utilizzati nella costruzione:

pareti e solai hanno uno spessore di 61 centimetri, più del doppio rispetto ai 30 centimetri della media costruttiva francese, realizzati combinando due strati di mattoni forati in terracotta alveolare, isolamento in lana di vetro, cemento e intonaco a base di calce per immagazzinare e rilasciare gradualmente il calore;

l’edificio cattura e trattiene l’irraggiamento solare e il calore prodotto dalle normali attività domestiche quotidiane e dalla stessa presenza fisica dei residenti;

speciali lamelle in legno installate sulle finestre e collegate a una rete di sensori si aprono e si chiudono in autonomia in base a temperatura, umidità, qualità dell’aria e condizioni meteo esterne per ventilare o isolare gli ambienti.

Quali sono i costi di costruzione

Se sul piano ingegneristico il progetto rappresenta un banco di prova per ridurre la dipendenza da gas ed elettricità, sul fronte della sostenibilità economica la valutazione è meno rosea.

Il primo punto riguarda la presenza degli impianti tradizionali. Nonostante l’edificio venga presentato come privo di riscaldamento, la normativa edilizia francese impone di dotare ogni appartamento di radiatori, riscaldatori ausiliari e un sistema di ventilazione meccanica a doppio flusso collegato alla rete cittadina. Una doppia dotazione che, per stessa ammissione del costruttore, ha fatto lievitare del 15% i costi di costruzione.

C’è poi il problema del rapporto tra investimento e ritorno in bolletta. A fronte di muri spessi oltre sessanta centimetri, materiali ad altissime prestazioni e una domotica sofisticata che incidono sul prezzo finale al metro quadro, il risparmio annunciato di 380 euro l’anno su un trilocale rischia di richiedere tempi molto lunghi per ammortizzare il prezzo d’acquisto, a meno di non considerare il valore aggiunto nel lungo periodo in termini di classe energetica e tenuta del valore immobiliare.

Quanto è replicabile il modello di Lione?

La questione della replicabilità su larga scala è stata sollevata apertamente anche a livello istituzionale. Secondo Renaud Payre, consigliere metropolitano, l’edificio 22-26 va letto come una vetrina tecnologica utile a stimolare le filiere locali dell’edilizia sostenibile.

Attualmente, però, resta troppo costoso per imporsi oggi come standard regolativo per le nuove costruzioni. E lo sarebbe ancora di più se si pensasse di ristrutturare il patrimonio immobiliare obsoleto dal punto di vista energetico.

Il vero responso però arriverà quando il complesso avrà superato la prova del primo inverno e della prima estate. Nel frattempo, però, il gruppo Nexity ha annunciato un secondo progetto più ampio da 80 alloggi vicino a Parigi, atteso per il 2028, utile a capire se l’economia di scala riuscirà ad abbattere i costi.