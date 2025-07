Turismo verde e digitale: l’Europa ridisegna il futuro del settore

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

A tre anni dalla pubblicazione del Transition Pathway for Tourism, il settore europeo del turismo si trova a un crocevia strategico. Il secondo stocktaking report pubblicato dalla Commissione Europea, rappresenta una fotografia aggiornata e approfondita dello stato dell’arte della transizione verde e digitale nel comparto. Il quadro che ne emerge è di cauto ottimismo: su oltre 240 organizzazioni firmatarie, sono stati sottoscritti più di 500 impegni concreti, con ricadute tangibili in ambiti chiave quali la gestione dati, la decarbonizzazione, l’accessibilità e la formazione.

Ma al di là dei numeri, ciò che colpisce è il cambio di paradigma: il turismo non è più visto solo come generatore di PIL o occupazione, ma come attore sistemico all’intersezione tra trasformazione ecologica, innovazione digitale e coesione territoriale.

L’Europa a tre anni dal Transition Pathway for Tourism: una roadmap che prende forma

Il Transition Pathway for Tourism, pubblicato per la prima volta nel 2022, nasce come parte integrante della strategia dell’Ue per accompagnare i settori industriali nella doppia transizione — verde e digitale — in coerenza con il Green Deal europeo, la Digital Decade e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. A tre anni dalla sua introduzione, il secondo stocktaking report dimostra che non si tratta di un documento di indirizzo teorico, ma di un processo operativo in atto, articolato, partecipato.

Il report segnala che oltre 240 stakeholder — tra enti pubblici, imprese, ONG, autorità locali, agenzie turistiche e organismi accademici — hanno sottoscritto più di 500 commitments, ovvero impegni volontari e monitorabili. Gli ambiti d’intervento toccano settori strutturali del comparto: dall’efficientamento energetico delle strutture ricettive alla creazione di piattaforme digitali interoperabili, dalla promozione del turismo accessibile alla formazione di competenze green e digitali.

Un segnale di discontinuità

Ma è nella filosofia di fondo del Transition Pathway che si coglie la vera discontinuità. La Commissione Europea ha scelto di non limitarsi a misurare output quantitativi o a stimolare la crescita del settore in termini strettamente economici. Il turismo viene ripensato come infrastruttura sociale e ambientale: un ecosistema capace di incidere sulla rigenerazione urbana e rurale, di promuovere una mobilità più sostenibile, di creare valore attraverso il patrimonio culturale e la diversità territoriale.

Questa visione sistemica implica una ridefinizione del ruolo stesso del turismo: da semplice moltiplicatore economico a strumento di policy trasversale. Il turismo entra così nei dossier sull’energia (con la decarbonizzazione delle destinazioni), sull’inclusione sociale (con il turismo accessibile), sull’innovazione (attraverso i data space e l’intelligenza artificiale), sulla coesione (nei programmi regionali di sviluppo), sulla cultura (attraverso il patrimonio immateriale e le economie locali).

Infine, il Transition Pathway ha anche una funzione metodologica: propone un modello di co-creazione delle politiche pubbliche. Invece di imporre regole dall’alto, la Commissione ha attivato un processo di “policy co-design” con i territori, promuovendo una governance policentrica fondata su ascolto, consultazione e ownership condivisa. Questo approccio ha permesso di ancorare le ambizioni strategiche a esigenze reali e contestualizzate, rendendo il piano più robusto, flessibile e adatto alle sfide contemporanee.

In sintesi, il Transition Pathway for Tourism non rappresenta soltanto una guida per la trasformazione del settore, ma un vero e proprio laboratorio europeo di innovazione pubblica, in cui si sperimentano strumenti di governance avanzata, nuove metriche di impatto e alleanze inedite tra pubblico e privato. Un modello che potrebbe ispirare anche altri settori produttivi nel processo di transizione sistemica dell’economia europea.

CopenPay e il modello danese: premiare il turista sostenibile per educare il comportamento collettivo

Lanciata come iniziativa pilota dalla municipalità di Copenhagen in collaborazione con il Copenhagen Visitor Service e il Ministero danese dell’Industria, CopenPay rappresenta una delle più avanzate sperimentazioni europee nel campo dell’incentivazione comportamentale applicata al turismo sostenibile. Non si tratta semplicemente di una card sconti, ma di un sistema premiale intelligente che collega azioni individuali a benefici collettivi, utilizzando tecnologie digitali per tracciare e validare i comportamenti virtuosi dei turisti.

Come funziona CopenPay?

Il meccanismo è semplice e intuitivo: i visitatori che adottano pratiche sostenibili — come spostarsi in bicicletta, usare mezzi pubblici, partecipare a tour a piedi o aderire a iniziative di clean-up ambientale — ricevono un codice digitale, caricabile su un’app, che sblocca agevolazioni economiche e accessi preferenziali. Questi possono includere:

Ingressi gratuiti o scontati in musei e gallerie d’arte

Riduzioni sui biglietti per eventi culturali e spettacoli teatrali

Offerte speciali in ristoranti sostenibili certificati

Gadget ecologici o esperienze uniche in collaborazione con operatori locali.

L’obiettivo non è solo ridurre l’impronta ecologica del turismo urbano, ma orientare il comportamento del visitatore verso una maggiore consapevolezza ambientale, attivando un circolo virtuoso tra cittadini temporanei e comunità ospitanti.

Una leva educativa, non solo economica

Il punto di forza di CopenPay è l’approccio culturale: il turista non è trattato come semplice consumatore da “premiare” con sconti, ma come co-produttore di valore pubblico. Attraverso un sistema che unisce riconoscimento simbolico e vantaggi materiali, si promuove una pedagogia leggera, ma efficace. Il turismo diventa così occasione di apprendimento esperienziale: non si limita a mostrare bellezze architettoniche o tradizioni locali, ma educa alla cittadinanza ecologica.

Questa impostazione riflette l’ethos danese: un modello di governance urbana avanzata, dove sostenibilità, design e inclusione si fondono in un’unica visione di futuro. Copenhagen, del resto, è stata la prima capitale europea a fissare l’obiettivo della carbon neutrality entro il 2025 e a integrare il turismo nel proprio piano climatico. CopenPay è, in questo contesto, un’estensione coerente delle politiche urbane, non un’azione isolata di marketing territoriale.

Potenzialità replicative in Europa

Ciò che rende CopenPay particolarmente interessante per il dibattito europeo è la sua scalabilità. A differenza di molti altri progetti-pilota, il modello danese può essere adattato facilmente ad altri contesti urbani, grazie alla sua architettura flessibile:

È digitalmente integrabile con le app di mobilità urbana o i portali turistici delle città

Può essere co-finanziato tramite fondi europei (Next Generation EU, fondi strutturali o Horizon Europe)

Consente la partecipazione diretta degli operatori locali, rafforzando le economie di prossimità

Si adatta a modelli diversi di governance, sia centralizzati che policentrici.

CopenPay, quindi, non è solo un caso studio, ma un prototipo strategico per ripensare il turismo urbano come politica pubblica multilivello, dove i visitatori diventano attori attivi della transizione ecologica. In un’Europa che cerca nuovi strumenti per coniugare crescita e sostenibilità, iniziative come questa offrono una roadmap concreta per trasformare il turismo in volano di cambiamento sistemico.

Common European Data Space for Tourism: il cuore digitale della trasformazione strategica del turismo europeo

L’attivazione del Common European Data Space for Tourism (CEDS-T) rappresenta uno dei più significativi avanzamenti infrastrutturali nel percorso di transizione digitale del turismo europeo. Non si tratta di una semplice piattaforma informativa, ma di un ecosistema dati federato e sicuro, progettato per abilitare un cambio di paradigma nella gestione, nel monitoraggio e nella progettazione delle politiche turistiche.

Un’infrastruttura federata per una governance collaborativa

Il CEDS-T si fonda su una logica di interoperabilità multilivello: enti pubblici, destinazioni turistiche, operatori privati, PMI, startup, piattaforme digitali e centri di ricerca potranno connettersi a un sistema comune, pur mantenendo la proprietà e il controllo dei propri dati. La federazione dei dati, in linea con il quadro normativo europeo sul Data Governance Act e il Data Act, garantisce:

Sovranità digitale, evitando la concentrazione delle informazioni in mano a soggetti extraeuropei

Standardizzazione semantica e tecnica, per permettere il dialogo tra dataset eterogenei

Sicurezza e tracciabilità, grazie a protocolli avanzati di protezione e accesso.

In altre parole, il Data Space si configura come una piattaforma abilitante, in cui la condivisione volontaria dei dati avviene in un contesto regolato, trasparente e orientato alla generazione di valore pubblico e privato.

Le finalità strategiche: oltre l’analisi, verso la trasformazione

L’obiettivo finale del CEDS-T è duplice: rafforzare le capacità predittive delle destinazioni turistiche e personalizzare l’offerta in base ai reali bisogni dei visitatori. Le applicazioni concrete spaziano in molteplici direzioni:

Ottimizzazione dei flussi turistici attraverso modelli predittivi basati su dati di mobilità, stagionalità e capacità ricettiva

Sviluppo di indicatori di sostenibilità ambientale e sociale per valutare in tempo reale l’impatto del turismo su territori fragili

Analisi dei comportamenti e delle preferenze dei viaggiatori per progettare esperienze più inclusive, accessibili e su misura

Supporto alla resilienza delle PMI turistiche, che potranno accedere a dati utili per innovare servizi, pricing e marketing

Programmazione dinamica delle politiche pubbliche, grazie all’integrazione dei dati in sistemi di supporto decisionale per le autorità locali e nazionali.

Verso un’economia turistica “data-driven” e responsabile

L’avvio del Common European Data Space for Tourism non è solo una questione tecnologica, ma una trasformazione culturale. Passare da un approccio descrittivo a uno predittivo, da decisioni reattive a strategie guidate dai dati, significa rendere il turismo europeo più intelligente, resiliente e sostenibile. In un contesto segnato da shock sistemici come pandemie, crisi geopolitiche o cambiamenti climatici, la capacità di anticipare e adattarsi diventa un fattore competitivo chiave.

Inoltre, il CEDS-T si propone come pilastro portante della Strategia europea per un Turismo Sostenibile al 2030, contribuendo in modo diretto a:

Rafforzare la competitività delle destinazioni secondarie e rurali

Favorire un migliore equilibrio tra domanda e capacità territoriale

Abilitare nuove forme di economia circolare e rigenerativa

Promuovere la trasparenza e la fiducia tra istituzioni, operatori e viaggiatori.

Il ruolo dell’Italia e le prospettive di sviluppo

L’Italia, con le sue peculiarità territoriali, l’alto numero di destinazioni UNESCO, il peso economico del settore e la frammentazione della governance turistica, ha interesse strategico a integrarsi pienamente nel CEDS-T. La partecipazione a progetti pilota, lo sviluppo di nodi locali interoperabili e il rafforzamento delle competenze digitali degli operatori saranno passaggi cruciali per valorizzare il potenziale trasformativo del sistema.

Il successo del Data Space non dipenderà solo dalla tecnologia, ma dalla capacità degli attori coinvolti di cooperare su base orizzontale e verticale, superando silos informativi e logiche proprietarie. Solo così sarà possibile costruire un’Europa turistica più coesa, innovativa e consapevole, in grado di competere nel nuovo scenario globale guidato dai dati.

Governance multilivello e partecipazione: verso un modello integrato di politica turistica europea

Nel contesto della trasformazione verde e digitale delineata dal Transition Pathway for Tourism, la governance multilivello emerge come uno degli assi portanti per rendere il turismo europeo non solo più competitivo, ma anche più inclusivo, resiliente e sostenibile. L’Unione Europea, attraverso strumenti come il Co-implementation Framework, sta progressivamente abbandonando una logica top-down, promuovendo invece modelli policentrici di governo del turismo, dove il potere decisionale è distribuito tra diversi livelli istituzionali e attori sociali.

Una politica pubblica a geometria variabile

Il turismo, in quanto settore trasversale, tocca numerosi ambiti di policy: ambiente, trasporti, cultura, sviluppo regionale, innovazione, lavoro, coesione sociale. Questa multidimensionalità richiede forme di governance articolate, capaci di integrare:

Livelli istituzionali verticali: dalla Commissione Europea ai governi nazionali, dalle regioni alle municipalità, ognuno con competenze e responsabilità differenziate

Attori orizzontali intersettoriali: agenzie del turismo, enti per l’ambiente, ministeri della cultura, camere di commercio, reti d’impresa

Stakeholder diffusi: comunità locali, cittadini, imprese turistiche, terzo settore, istituti di ricerca, cluster tecnologici.

La coesistenza e cooperazione di questi livelli e soggetti consente di trasformare il turismo da semplice comparto economico a vera e propria leva di governance integrata del territorio.

Il Co-implementation Framework: coordinamento e corresponsabilità

Introdotto dalla Commissione Europea come architrave metodologica del Transition Pathway, il Co-implementation Framework punta a:

Favorire la co-creazione delle politiche turistiche, superando la tradizionale separazione tra policy makers e beneficiari

Potenziare i meccanismi di dialogo strutturato tra livelli istituzionali, con l’obiettivo di migliorare il coordinamento tra normative, strategie di finanziamento e obiettivi territoriali

Valorizzare le esperienze bottom-up, premiando le iniziative locali innovative e replicabili, specialmente in contesti marginali o fragili

Costruire un senso di corresponsabilità: le imprese, i cittadini e gli enti locali non sono più solo utenti o esecutori di politiche, ma veri e propri co-protagonisti nella definizione e attuazione delle strategie di sviluppo turistico.

Il turismo come bene pubblico articolato

In questa prospettiva, il turismo non viene più trattato solo come fonte di reddito e occupazione, ma come un bene pubblico complesso, dotato di una molteplicità di funzioni:

Economica: genera PIL, stimola l’imprenditorialità locale e attiva filiere produttive

Sociale: favorisce l’inclusione, rafforza il senso di comunità e contribuisce alla rigenerazione urbana e rurale

Ambientale: se ben gestito, può incentivare la tutela del paesaggio e delle risorse naturali

Culturale: contribuisce alla valorizzazione dell’identità locale, del patrimonio immateriale e della diversità europea.

Questa funzione sistemica del turismo richiede strumenti di policy agili e inclusivi, capaci di adattarsi alla diversità dei territori e delle loro esigenze, in una logica che bilancia strategia europea comune e specificità locale.

Verso una governance adattiva e cooperativa

Il futuro del turismo europeo dipenderà dalla capacità di evolvere verso una governance adattiva, capace di rispondere con prontezza ai cambiamenti climatici, alle crisi geopolitiche, alle trasformazioni dei comportamenti di viaggio. Ciò richiede:

Strumenti di monitoraggio condivisi e trasparenti

Formazione continua degli amministratori locali e degli operatori

Piattaforme partecipative digitali per raccogliere feedback e progettare in modo collaborativo

Allineamento strategico tra programmi di finanziamento europei (come il Green Deal, Horizon Europe e il FESR) e gli obiettivi territoriali delle destinazioni.

In sintesi, la governance multilivello promossa dal Transition Pathway e articolata nel Co-implementation Framework non è solo una questione di metodo, ma di visione politica e istituzionale: immaginare e costruire un turismo europeo al 2030 che sia non solo sostenibile, ma giusto, intelligente e co-creato.

Finanza verde, fondi europei e opportunità industriali: verso un ecosistema sostenibile per il turismo europeo

La dimensione finanziaria della transizione verde e digitale nel turismo europeo rappresenta un nodo strategico, ma anche una straordinaria opportunità industriale. Il secondo stocktaking report della Commissione Europea mette in luce non solo i progressi sul piano operativo, ma anche l’importanza crescente di una finanza pubblica e privata integrata, capace di orientare le trasformazioni del settore verso obiettivi di sostenibilità, resilienza e competitività.

Fondi UE: un mosaico di strumenti per la transizione

La Strategia Europea per un Turismo Sostenibile si innesta su un’architettura finanziaria già articolata, che include:

Green Deal Investment Plan (GDIP) : con l’obiettivo di mobilitare oltre 1.000 miliardi di euro entro il 2030 per accelerare la transizione climatica e sostenere settori ad alto impatto ambientale, come il turismo

: con l’obiettivo di mobilitare oltre 1.000 miliardi di euro entro il 2030 per accelerare la transizione climatica e sostenere settori ad alto impatto ambientale, come il turismo Digital Europe Programme : volto a rafforzare le competenze digitali delle PMI e ad accelerare la trasformazione tecnologica di servizi, destinazioni e infrastrutture turistiche;

: volto a rafforzare le competenze digitali delle PMI e ad accelerare la trasformazione tecnologica di servizi, destinazioni e infrastrutture turistiche; Horizon Europe : il principale programma europeo per la ricerca e l’innovazione, che finanzia progetti sperimentali e modelli replicabili nel campo del turismo sostenibile, dell’economia circolare e delle smart destinations;

: il principale programma europeo per la ricerca e l’innovazione, che finanzia progetti sperimentali e modelli replicabili nel campo del turismo sostenibile, dell’economia circolare e delle smart destinations; Fondi strutturali e di coesione (FESR, FSE+, JTF): strumenti chiave per promuovere la competitività territoriale, il riposizionamento delle economie locali e la diversificazione delle offerte turistiche regionali.

PMI turistiche: il cuore della transizione

Il tessuto imprenditoriale del turismo europeo è composto in larga parte da micro e piccole imprese (PMI), che rappresentano circa il 90% del totale. Queste realtà, spesso sottocapitalizzate, scarsamente digitalizzate e vulnerabili ai cicli economici e climatici, necessitano di strumenti finanziari su misura. La Commissione ha individuato quattro assi prioritari di intervento:

Riqualificazione energetica delle strutture: incentivi per hotel, campeggi, B&B e operatori turistici che investono in efficientamento energetico, impianti fotovoltaici, sistemi di domotica per il risparmio energetico Economia circolare e riduzione degli sprechi: sostegno a iniziative che riducono l’uso di plastica monouso, promuovono la gestione sostenibile dei rifiuti e l’adozione di forniture a basso impatto; Mobilità dolce e intermodale: finanziamenti per l’infrastrutturazione cicloturistica, la mobilità elettrica nei centri storici, le reti di trasporto pubblico a basso impatto nelle aree naturali; Digitalizzazione dell’offerta turistica: supporto a piattaforme integrate, sistemi di prenotazione intelligente, realtà aumentata e strumenti di personalizzazione dell’esperienza.

La sfida della finanza privata: dall’etichetta alla strategia

Tuttavia, la leva pubblica da sola non basta. Il vero salto di qualità avverrà solo se il capitale privato — istituzionale e retail — sarà orientato verso logiche di investimento responsabile, a impatto, paziente. In quest’ottica, i criteri ESG (Environmental, Social, Governance) non devono più essere percepiti come semplice etichettatura reputazionale, ma come griglie analitiche e strumenti decisionali concreti. Questo implica:

metriche standardizzate per misurare l’impatto ambientale e sociale degli investimenti turistici, incluse emissioni, consumo idrico, inclusione occupazionale e valorizzazione del patrimonio culturale

rendicontazione trasparente e certificabile dei risultati ambientali, con modelli di reporting compatibili con la Tassonomia verde europea

strumenti finanziari innovativi, come green bonds, impact investing, blended finance e fondi a tema turismo sostenibile

partnership pubblico-private che condividano rischi e benefici, soprattutto nei territori a bassa attrattività turistica ma ad alto potenziale trasformativo.

Turismo e industria: sinergie strategiche da costruire

La transizione del turismo è anche una questione industriale. Gli investimenti in sostenibilità e innovazione generano domanda per settori contigui: edilizia green, ICT, mobilità elettrica, energie rinnovabili, food tech, design biofilico. Il turismo può diventare un catalizzatore per la crescita di filiere sostenibili, stimolando l’innovazione anche in settori tradizionalmente distanti.

In questo scenario, le regioni europee sono chiamate a definire strategie di specializzazione intelligente (RIS3), che includano il turismo come asse strategico di sviluppo integrato. Allo stesso tempo, le imprese devono potersi muovere in un ecosistema favorevole fatto di competenze, consulenza, accesso al credito e reti collaborative.

In sintesi, la finanza verde applicata al turismo non è un orizzonte utopico, ma una concreta frontiera di policy industriale europea. Trasformare gli impegni in progetti, e i progetti in impatti misurabili, sarà la vera sfida del prossimo ciclo di programmazione. Una sfida che richiede visione, coordinamento e soprattutto investimenti intelligenti, inclusivi e resilienti.

Verso il 2030: rischi emergenti, sfide sistemiche e l’urgenza di una resilienza turistica europea

Mentre l’Unione Europea avanza nel percorso tracciato dal Transition Pathway for Tourism, la traiettoria verso il 2030 si rivela densa di sfide complesse e intrecciate, che vanno ben oltre il perimetro del comparto turistico. Il turismo, come settore trasversale per eccellenza, non è immune agli shock sistemici — geopolitici, climatici, energetici e sociali — che plasmano oggi il futuro del continente. Proprio per questo, la sua capacità di adattamento sarà uno degli indicatori più significativi della resilienza europea nel prossimo decennio.

Rischi geopolitici e instabilità macroeconomica

Le tensioni internazionali, dalla guerra in Ucraina ai conflitti in Medio Oriente e alla ridefinizione degli equilibri globali tra Usa, Cina ed Europa, hanno ricadute tangibili sul turismo. Non solo in termini di sicurezza percepita, ma anche per gli effetti a cascata sui prezzi dell’energia, sulle catene di approvvigionamento, sulla libertà di movimento e sul clima di fiducia. Le rotte aeree vengono ridisegnate, i flussi turistici si polarizzano e le destinazioni più vulnerabili — soprattutto quelle dipendenti da mercati extraeuropei — affrontano un futuro incerto.

A questo si aggiungono le implicazioni della frammentazione energetica post-pandemica e post-bellica: il costo elevato dell’energia incide sull’intera filiera turistica, dall’ospitalità alla ristorazione, dai trasporti alla climatizzazione di strutture. Una transizione energetica accelerata è ormai una condizione abilitante, non più un’opzione.

Cambiamento climatico e (in)abitabilità delle destinazioni

I fenomeni climatici estremi – dalle ondate di calore alle precipitazioni improvvise, dagli incendi boschivi all’erosione costiera – stanno già trasformando la geografia turistica europea. Le destinazioni alpine e costiere, in particolare, subiscono impatti strutturali sulla loro capacità ricettiva, sulla stagionalità e sulla reputazione. Le previsioni climatiche indicano che molte località potrebbero diventare meno attraenti o addirittura inospitali per parte dell’anno, richiedendo un completo ripensamento dell’offerta e del posizionamento.

Parallelamente, cresce il rischio di “overtourism climatico”: lo spostamento dei flussi da aree a rischio verso nuove zone più temperate potrebbe generare pressioni insostenibili su destinazioni non pronte ad accogliere nuovi volumi.

Demografia, lavoro e crisi della mobilità

La transizione demografica europea comporta nuove sfide per il turismo: l’invecchiamento della popolazione, la scarsità di manodopera giovanile, la riduzione del personale qualificato in settori chiave (accoglienza, trasporti, ristorazione) minacciano la tenuta dell’offerta di servizi.

Contemporaneamente, la crisi della mobilità aerea — tra costi in aumento, scioperi ricorrenti, insostenibilità ambientale e pressioni normative — pone interrogativi sull’affidabilità di uno dei pilastri del turismo continentale. In un contesto in cui la domanda è sempre più volatile, ripensare la connettività sostenibile diventa una priorità strategica: servono investimenti strutturali in ferrovie, mobilità dolce e intermodalità.

Dipendenza dal turismo di massa: una fragilità sistemica

Molte destinazioni europee — soprattutto urbane, costiere e insulari — hanno costruito il proprio modello economico su una monocultura turistica. Questa dipendenza si traduce in vulnerabilità estrema ai cicli economici, sanitari e geopolitici. La pandemia ha dimostrato quanto il turismo di massa possa trasformarsi in un fattore di rischio, anziché di sviluppo.

L’orizzonte al 2030 impone una diversificazione dell’offerta e una ridefinizione dei modelli di business. Servono strategie territoriali integrate, capaci di combinare turismo, agricoltura, cultura, artigianato, servizi pubblici e transizione ecologica. In altre parole, serve uscire dalla logica del “turismo a tutti i costi” per passare a quella del “turismo come parte di un ecosistema economico equilibrato”.

La centralità della partecipazione: obiettivi condivisi, governance inclusiva

In un tale scenario, la partecipazione degli stakeholder non può essere né simbolica né opzionale. La co-implementazione, come già previsto dal Transition Pathway, è la sola via per trasformare visioni strategiche in cambiamenti reali. Ma ciò richiede:

quadro normativo chiaro che favorisca la co-creazione di politiche pubbliche con operatori locali e cittadini

infrastrutture di dialogo stabili, non occasionali, tra istituzioni, imprese, accademia e comunità

strumenti di valutazione e monitoraggio partecipativo, capaci di restituire in tempo reale l’efficacia delle misure adottate.

In definitiva, il successo della strategia europea per il turismo sostenibile al 2030 dipenderà dalla capacità di affrontare con lucidità le sfide sistemiche che mettono a rischio l’intero settore. Non si tratta solo di innovare, ma di reinventare il ruolo del turismo in una società europea post-carbonio, digitale e più coesa. Una sfida ambiziosa, ma imprescindibile.

Un turismo europeo più giusto e intelligente

Il secondo stocktaking report: un laboratorio strategico per il futuro del turismo europeo

Il secondo stocktaking report della Commissione Europea non è soltanto un riepilogo tecnico degli impegni presi o delle metriche raggiunte: è un vero e proprio strumento di valutazione dinamica, che ci consente di leggere in trasparenza quanto e come l’Europa stia riuscendo a tradurre in pratica una visione trasformativa del turismo. In questa prospettiva, il report diventa una cartina di tornasole della maturità istituzionale e operativa dell’Unione nel trattare il turismo non come un semplice comparto economico, ma come una leva multidimensionale al servizio di obiettivi climatici, digitali, sociali e democratici.

Dal reporting all’apprendimento strategico

La principale novità del secondo stocktaking non è nei dati, ma nel metodo. Non si limita a certificare ciò che è stato fatto: fornisce insight qualitativi, segnala blocchi strutturali, identifica le aree di avanzamento disomogeneo e, soprattutto, propone modelli scalabili di intervento. Il documento si pone così come strumento abilitante di policy learning, favorendo il confronto tra Paesi, regioni e attori di diversa natura (pubblici, privati, accademici, civici) impegnati nella transizione turistica.

La grande sfida non è, infatti, raggiungere l’obiettivo green o digital, ma disegnare un nuovo equilibrio sistemico tra sostenibilità, innovazione e inclusione sociale. E questo richiede governance, dati, investimenti e soprattutto coerenza interistituzionale.

Turismo come infrastruttura di coesione europea

In un contesto geopolitico e climatico sempre più instabile, il turismo si configura come infrastruttura strategica di coesione: esso tocca direttamente aree fragili (zone interne, montane, isole, borghi), attiva filiere locali, valorizza patrimoni culturali materiali e immateriali, contribuisce alla resilienza economica e sociale. Il secondo stocktaking intercetta questo potenziale, evidenziando come numerosi progetti locali abbiano prodotto impatti positivi non solo in termini di decarbonizzazione o digitalizzazione, ma anche in termini di equità territoriale, valorizzazione dell’identità locale, e attivazione di capitale sociale.

Ecco perché il turismo europeo del futuro non potrà limitarsi a essere più sostenibile: dovrà anche essere più giusto, più accessibile, più democratico. In questo senso, il turismo rappresenta un banco di prova concreto per il Green Deal europeo, il Digital Compass e il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali.

Spazi dati, governance e finanza: il triangolo operativo

Il framework emerso dal report poggia su tre pilastri operativi che si rafforzano reciprocamente:

Spazi dati condivisi e interoperabili , come il Common European Data Space for Tourism, essenziali per prendere decisioni fondate su evidenze, abilitare l’intelligenza territoriale e rendere misurabili gli impatti ambientali e sociali delle politiche turistiche.

, come il Common European Data Space for Tourism, essenziali per prendere decisioni fondate su evidenze, abilitare l’intelligenza territoriale e rendere misurabili gli impatti ambientali e sociali delle politiche turistiche. Governance multilivello e policentrica , che supera la frammentazione decisionale e incentiva la co-progettazione tra livelli istituzionali (UE, Stati, Regioni, Comuni), settori (trasporti, cultura, energia, formazione) e stakeholder (operatori, comunità, innovatori).

, che supera la frammentazione decisionale e incentiva la co-progettazione tra livelli istituzionali (UE, Stati, Regioni, Comuni), settori (trasporti, cultura, energia, formazione) e stakeholder (operatori, comunità, innovatori). Strumenti finanziari dedicati e orientati agli impatti, capaci di catalizzare investimenti in infrastrutture turistiche sostenibili, in formazione professionale e in digitalizzazione, con attenzione particolare alle PMI e ai territori marginali.

Questa triangolazione costituisce un’infrastruttura abilitante, che va al di là delle singole misure: rappresenta la condizione minima di efficacia per qualsiasi strategia di lungo termine.

Dal turismo come settore al turismo come sistema

Il secondo stocktaking report, in definitiva, non certifica solo risultati: legittima un approccio sistemico al turismo, orientato non al mero sviluppo quantitativo ma alla qualità, alla resilienza e alla responsabilità sociale.

Il percorso verso il 2030 sarà inevitabilmente segnato da shock esterni, transizioni tecnologiche accelerate e nuove esigenze sociali. Ma se l’Europa saprà rafforzare il framework emerso — investendo in conoscenza, fiducia e capacità di cooperazione — allora il turismo potrà diventare un pilastro strategico della sovranità sostenibile europea, ben oltre la sua funzione economica.

Un turismo non solo verde o digitale, ma consapevolmente trasformativo.