Fonte: iStock Nella metro di Parigi sono state installate turbine eoliche al posto dei tornelli per produrre energia pulita.

A Parigi anche la metro diventa green, e l’elettricità si produce grazie ai passeggeri. I tornelli di alcune stazioni, infatti, sono stati trasformati in vere e proprie turbine eoliche, per di più biodegradabili, che producono energia pulita grazie al passaggio delle persone. L’idea è nata da un gruppo di studenti della scuola di ingegneria Junia della città di Lille, che hanno risposto a un bando di open innovation lanciato da Ratp, l’azienda che gestisce la metropolitana parigina.

C’è da dire che, rispetto ad altri Paesi europei, la Francia è indietro nell’adozione dell’energia eolica. Per questo motivo, da diversi anni si stanno intensificando gli sforzi per aumentare il numero di impianti eolici offshore destinati alla produzione di energia elettrica, e non mancano progetti più piccoli ma decisamente promettenti come questo.

L’esperimento a Parigi: tornelli/turbine creano energia verde

Sulla base del progetto elaborato dai futuri ingegneri di Lille, l’azienda spagnola Iberdrola ha testato dei prototipi di tornelli eolici biodegradabili nella stazione della metropolitana Miromesnil di Parigi per due giorni, il 15 e 16 giugno 2022.

Sei tornelli della stazione sono stati sostituiti da aste che hanno la forma delle pale di una turbina eolica e funzionano esattamente come quella. Ogni volta che una persona passa attraverso il dispositivo, questo inizia a ruotare e quindi a produrre elettricità proprio grazie all’energia cinetica legata al movimento.

Non solo: incredibile ma vero, i tornelli/turbine sono pure biodegradabili, perché per la loro fabbricazione è stato utilizzato il Pla (acido polilattico), un materiale biodegradabile ricavato niente meno che dall’amido di mais.

Quanta energia è stata prodotta

La principale sfida tecnica è stata quella di riuscire a creare energia con un movimento non continuo e molto breve, ha spiegato Iberdrola, ma l’esperimento è assolutamente riuscito.

Durante le 48 ore in cui sono stati posizionati, i tornelli generatori di energia sono stati azionati da quasi 27mila persone, il che ha permesso loro di produrre 2.160 watt di elettricità. In un anno, hanno generato circa 120 kWh di energia, equivalenti al consumo annuo di energia elettrica di quattro famiglie. Numeri bassi in assoluto, ma che su larga scala avrebbero ovviamente un impatto importante.

Quali scenari futuri

La metro di Parigi conta in media 4 milioni di passeggeri ogni giorno e circa 1,7 miliardi ogni anno. Con una cifra del genere, i tornelli potrebbero produrre quasi 136 megawattora di elettricità e far risparmiare 30mila tonnellate di emissioni di CO2 all’anno: giusto per avere un’idea, è l’equivalente dell’energia di cui hanno bisogno 24 Tesla per viaggiare in tutto il mondo. Detto altriment, se un sistema del genere fosse esteso a tutta la metropolitana di Parigi, potrebbe generare circa 150 Mwh all’anno, la stessa quantità di energia sufficiente a riscaldare elettricamente 4 case per circa 10 anni.

C’è da capire se il progetto verrà ripetuto, perché per ora purtroppo non ce n’è più traccia. Chiaro che questa produzione di energie rinnovabili potrebbe aiutare l’azienda di trasporti parigina, Ratp, a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità, e cioè ridurre entro la fine di quest’anno il suo consumo energetico del 20% per passeggero-chilometro e dimezzare le emissioni di gas serra.