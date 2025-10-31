L’Aquila, al via il maxi progetto di riqualificazione energetica: investimenti per oltre 24 milioni

Firmato il Partenariato Pubblico-Privato tra Comune e Teckal, Edison Next, Spee e Ve.Ba per la riqualificazione di edifici, illuminazione pubblica e smart city: oltre 70 immobili, 19.000 punti luce e 3.300 tonnellate di CO2 in meno ogni anno.

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Ufficio stampa Edison

È partito ufficialmente il grande piano di riqualificazione energetica del Comune dell’Aquila, che punta a trasformare il capoluogo abruzzese in una città più efficiente e sostenibile. Il progetto, del valore di oltre 24 milioni di euro, è realizzato attraverso un Partenariato Pubblico-Privato (PPP) tra il Comune e un raggruppamento di imprese guidato da Teckal, società del Gruppo Rekeep, Edison Next, Spee e Ve.Ba.

Il contratto, della durata di 15 anni e un valore complessivo di oltre 24 milioni di euro, prevede interventi su oltre 70 edifici comunali, le 150 piastre del Progetto C.A.S.E. (i complessi residenziali costruiti dopo il sisma del 2009) e 19.000 punti luce della rete di illuminazione pubblica, distribuiti su una superficie complessiva di 470 km². I cittadini che beneficeranno dei nuovi servizi saranno circa 70.600.

Gli interventi consentiranno di ridurre i consumi energetici complessivi di oltre il 30% rispetto ai livelli iniziali, con una diminuzione delle emissioni di CO2 pari a circa 3.300 tonnellate l’anno. L’avvio ufficiale è previsto per il 1° novembre 2025.

Un modello di collaborazione pubblico-privato

Grazie alla formula contrattuale del Partenariato Pubblico-Privato tutti gli interventi di riqualificazione saranno totalmente a carico del raggruppamento di imprese che si impegnano a realizzarli nell’arco di 2 anni. Le stesse imprese forniranno i servizi di gestione e manutenzione degli immobili pubblici e della pubblica illuminazione per la restante durata del contratto, a fronte di un canone annuale da parte del Comune di circa 8 milioni l’anno, pari alla spesa storica dell’Amministrazione per i medesimi servizi.

“Si tratta probabilmente del più grande appalto pubblico mai realizzato nella storia del Comune dell’Aquila: una svolta epocale per la nostra città. Al termine del primo biennio di interventi restituiremo ai cittadini un capoluogo più sicuro, più sostenibile e più efficiente, che coniuga innovazione tecnologica e responsabilità ambientale, riducendo i consumi, tutelando l’ambiente e promuovendo una nuova cultura della cura del bene comune. È una sfida che guarda al futuro e che traduce in azioni tangibili la volontà di questa Amministrazione di costruire una città moderna, intelligente e pienamente all’altezza del suo ruolo di Capitale della cultura 2026”

ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi.

Gli interventi: edifici comunali più efficienti e monitorati

Rekeep, attraverso la controllata Teckal, si occuperà della riqualificazione energetica di 71 edifici comunali, pari all’80% del patrimonio immobiliare dell’Ente, e delle piastre del Progetto C.A.S.E. per un investimento totale di 11,5 milioni di euro.

Gli interventi prevedono la trasformazione in edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building) di alcuni immobili, l’installazione di pompe di calore, 1,2 MW di impianti fotovoltaici, illuminazione a LED in edifici comunali e spazi comuni delle piastre C.A.S.E., cappotti termici, sostituzione dei radiatori, valvole termostatiche e sistemi di monitoraggio e telecontrollo.

A fine lavori, gli interventi sugli immobili pubblici consentiranno una riduzione del 40% dei consumi di energia termica e del 42% di energia elettrica rispetto ai consumi iniziali, equivalenti ai consumi elettrici di 422 famiglie medie per un anno e con un beneficio in termini di minori emissioni di CO2 pari a oltre 1.000 tonnellate di CO2 all’anno. In particolare, gli “edifici nZEB” avranno consumi energetici ridotti fino al 95% e consumi termici azzerati grazie a una combinazione di interventi sul sistema edificio-impianto.

In alcuni edifici sarà installato un sistema avanzato di monitoraggio antisismico integrato basato su una rete di sensori multiparametrici e algoritmi di intelligenza artificiale. In quasi 150 edifici sarà inoltre installato un sistema BMS (Building Management System) per la telegestione, supervisione e controllo integrato dell’impiantistica.

Secondo le stime, gli interventi realizzati da Teckal garantiranno un risparmio energetico annuo del 19,5%, con una riduzione delle emissioni di oltre 1.700 tonnellate di CO₂ all’anno, calcolate sulla base dei parametri AIB 2022 e delle tabelle ISPRA per il gas naturale.

“Il PPP si conferma la soluzione più efficace per permettere alle Pubbliche Amministrazioni di realizzare interventi significativi e di sperimentare nuovi modelli di collaborazione, a vantaggio della collettività. Da parte nostra, garantiamo il massimo impegno per soddisfare al meglio le aspettative di efficienza del Comune e

dei cittadini e dare vita insieme ad una città più sostenibile, più smart e più sicura“

ha commentato Lamberto Cuppini, Amministratore Delegato di Teckal.

Illuminazione pubblica: interventi su 19.000 punti luce

Edison Next, che gestisce la rete di illuminazione pubblica dell’Aquila dal 2012, completerà la riqualificazione energetica degli impianti stradali con un risparmio energetico annuo previsto del 66% e una riduzione di oltre 1.600 tonnellate di CO₂ ogni anno.

Gli interventi riguarderanno 19.000 punti luce, con telecontrollo su 18.000, illuminazione adattiva per 1.600 punti luce nelle principali arterie e gallerie urbane e sensori di presenza lungo le piste ciclopedonali. In alcune piazze cittadine sarà introdotta la tecnologia Kruithof, che regola la temperatura e l’intensità della luce durante la notte in base ai ritmi circadiani di persone e animali.

Edison Next riqualificherà inoltre 30 aree urbane tra parchi, piazze e collegamenti stradali, grazie a un miglioramento delle prestazioni degli apparecchi illuminanti, che porterà a una valorizzazione degli spazi urbani e a un maggiore comfort visivo, e grazie a interventi di city beautification, che prevedono la sostituzione degli apparecchi e dei pali attualmente installati con elementi di maggiore pregio estetico.

Previsti anche interventi di illuminazione architetturale per valorizzare il patrimonio artistico e monumentale e l’implementazione di sistemi di illuminazione da fonti rinnovabili (energia solare ed eolica)

Interventi significativi saranno realizzati da Edison Next anche in ambito smart city4 portando benefici concreti in termini di maggiore fruibilità, sicurezza e inclusività degli spazi urbani e di migliore qualità della vita per cittadini e city users.

“Questo progetto parla di futuro e nasce da scelte lungimiranti dell’Amministrazione comunale. Grazie a un upgrade tecnologico significativo restituiremo alla comunità un ambiente urbano più sicuro, fruibile e sostenibile, riducendo il fabbisogno energetico e l’impatto ambientale”

ha commentato Raffaele Bonardi, direttore Business to Government di Edison Next.

Panopticon, la cabina di regia della smart city

Nel quadro del partenariato, Spee metterà a disposizione Panopticon, la propria control room certificata a livello europeo, con sede proprio all’Aquila. Questa infrastruttura garantirà il monitoraggio continuo degli impianti tecnologici, integrando sensori e sistemi in un ecosistema unico e interoperabile. L’obiettivo è superare la logica “a silos” nella gestione dei servizi urbani, abilitando una governance urbana data-driven fondata su analisi predittiva, sostenibilità e resilienza.

“Il partenariato pubblico-privato rappresenta una leva strategica per una governance efficiente e orientata al futuro L’Aquila consolida il proprio percorso di rinascita unendo cultura, resilienza e innovazione in un modello di smart city capace di apprendere e reagire in modo dinamico alle sfide contemporanee”

ha spiegato Luciano Ardingo, CEO di Spee.