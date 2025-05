“Il potere del dialogo” ospita Carlo Paris

WiP (Women In Procurement) rappresenta un network dove comprendere appieno cosa significhi essere oggi una professionista nel campo del Procurement. Ancora di più, WiP si erge come un faro di ispirazione e connessione per le donne che intraprendono questa professione.

La transizione verso un’economia più sostenibile è ormai una priorità strategica per imprese e istituzioni. L’integrazione dei criteri ESG nei processi decisionali non è più solo una questione etica, ma un vero e proprio vantaggio competitivo: le aziende che puntano sulla sostenibilità generano valore duraturo per tutti gli stakeholder, anticipando i rischi e cogliendo nuove opportunità.

È in questo contesto che si inserisce il lavoro di professionisti esperti e visionari come Carlo Paris, Consigliere di Amministrazione Indipendente e advisor per Governance e la Sostenibilità. Con un background tecnico e una sensibilità sviluppata fin dai tempi degli studi in ingegneria, Carlo accompagna le PMI e le società quotate in percorsi di crescita sostenibile, con l’obiettivo di creare impatto positivo e valore condiviso.

Carlo Paris è il nuovo ospite de “Il potere del dialogo”, la rubrica di video-interviste di QuiFinanza in collaborazione con WiP, Women In Procurement.