L’innovazione nel mondo degli ascensori

Fonte: Pexels Innovazione nel mondo degli ascensori

Delicato Ascensori si distingue nel panorama italiano come azienda leader nell’installazione, manutenzione e ammodernamento di ascensori. Forte di un’esperienza pluriennale, l’azienda offre soluzioni all’avanguardia per rispondere alle esigenze di un parco impianti che in Italia risulta tra i più vecchi al mondo. Con circa un milione di ascensori installati, l’Italia rappresenta il secondo mercato mondiale dopo la Cina. Tuttavia, oltre il 90% degli impianti risale agli anni del boom edilizio, rendendolo uno dei più datati al mondo. Questa situazione pone l’accento sulla necessità di intervento significativo, sia in termini di sicurezza che di aggiornamento tecnologico. Gli impianti obsoleti non solo comportano un rischio per la sicurezza degli utenti, ma possono anche limitare l’accessibilità e l’efficienza energetica. Delicato Ascensori si pone come partner strategico per modernizzare gli edifici, garantendo conformità alle normative vigenti e migliorando al contempo il comfort e l’estetica degli ascensori. L’azienda è specializzata nell’installazione di ascensori per edifici di ogni tipologia, dai condomini alle strutture commerciali. Grazie a un team altamente qualificato, Delicato Ascensori offre soluzioni personalizzate, adattabili agli spazi disponibili e alle esigenze specifiche del cliente. Inoltre, l’azienda utilizza tecnologie moderne che migliorano l’efficienza energetica e riducono i costi operativi nel lungo termine. La manutenzione regolare è fondamentale per garantire la sicurezza e il buon funzionamento degli ascensori. Delicato Ascensori propone piani di manutenzione su misura, che includono:

Controlli periodici.

Interventi preventivi per evitare guasti.

Riparazioni tempestive grazie a un servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24.

Delicato Ascensori, l’innovazione al servizio degli impianti di sollevamento

L’ammodernamento degli ascensori rappresenta una delle principali sfide del settore in Italia. Delicato Ascensori offre interventi di svecchiamento che spaziano dalla sostituzione delle componenti meccaniche ed elettriche al rifacimento delle cabine. Questi interventi migliorano:

Sicurezza : adeguando gli impianti alle più recenti normative (ad esempio, il DPR 162/1999 e successivi aggiornamenti).

: adeguando gli impianti alle più recenti normative (ad esempio, il DPR 162/1999 e successivi aggiornamenti). Efficienza : riduzione del consumo energetico grazie a motori più performanti e illuminazione LED.

: riduzione del consumo energetico grazie a motori più performanti e illuminazione LED. Accessibilità: rendere gli ascensori compatibili con le esigenze delle persone con disabilità, in linea con il Decreto Ministeriale 236/1989.

Il servizio di pronto intervento garantisce assistenza immediata in caso di emergenze, minimizzando i disagi per gli utenti. Un team specializzato, infatti, è sempre pronto ad intervenire per risolvere guasti o blocchi nel minor tempo possibile. La sicurezza è un aspetto prioritario e fondamentale nel settore degli ascensori. In Italia, la normativa richiede che gli impianti siano periodicamente controllati e adeguati agli standard moderni. Tra i principali riferimenti normativi troviamo:

DPR 162/1999 : che disciplina la messa in esercizio e la manutenzione degli ascensori.

: che disciplina la messa in esercizio e la manutenzione degli ascensori. Direttiva Europea 2014/33/UE : che regola la sicurezza dei nuovi impianti.

: che regola la sicurezza dei nuovi impianti. Normativa sull’accessibilità: che promuovono interventi per rendere gli ascensori utilizzabili da tutti, inclusi anziani e persone con disabilità.

Delicato Ascensori si impegna a rispettare e applicare queste normative in tutti i suoi interventi, offrendo ai clienti un servizio sicuro e conforme. Oltre alla sicurezza, l’efficienza energetica è un altro tema centrale. Gli ascensori moderni proposti da Delicato Ascensori integrano tecnologie che riducono il consumo di energia, come:

Motori senza cambio

Sistemi di recupero energetico

La cabina illumina un LED

Questi miglioramenti non solo riducono l’impatto ambientale, ma contribuiscono anche a diminuire i costi operativi per gli utenti. Affidarsi a Delicato Ascensori significa scegliere un partner affidabile, in grado di offrire:

Esperienza e competenza : un team di tecnici altamente qualificati.

: un team di tecnici altamente qualificati. Tecnologie all’avanguardia : soluzioni innovative e sostenibili.

: soluzioni innovative e sostenibili. Servizio personalizzato : interventi studiati su misura per le esigenze specifiche del cliente.

: interventi studiati su misura per le esigenze specifiche del cliente. Assistenza continua: supporto rapido e costante in caso di necessità.

Il settore degli ascensori in Italia si trova di fronte a sfide importanti legate all’età avanzata degli impianti e alla necessità di conformarsi a standard più moderni. Grazie a un’offerta completa e una visione orientata al futuro, Delicato Ascensori si conferma come un punto di riferimento per l’installazione, la manutenzione e l’ammodernamento degli ascensori, contribuendo a rendere gli edifici italiani più sicuri, efficienti e accessibili.