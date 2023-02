Carnevale di Ivrea, battaglia allo spreco

Per tre giorni, dalla domenica al martedì grasso, nelle strade e nelle piazze di Ivrea, 8.000 "aranceri" in rappresentanza del popolo ribelle e altri 2.000 su 54 carri trainati da cavalli, che rappresentano nobiltà e potere, ingaggiano violente battaglie utilizzando grandi quantità di arance. Gli aranceri sono divisi in nove squadre, ciascuna con un simbolo, e al termine della battaglia, un'apposita commissione premia la squadra che ha fatto la prestazione migliore.