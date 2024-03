Cambiamento climatico, 10 donne in prima linea

Dieci donne straordinarie che guidano la lotta contro il cambiamento climatico e difendono l'equità di genere in tutto il mondo.Marina Silva è la ministra dell’ambiente brasiliana, figlia di raccoglitori di gomma dell'Amazzonia, ha lottato per la protezione delle foreste tropicali. Ha fondato movimenti sindacali e condotto manifestazioni pacifiche contro la deforestazione. Già ministra dell'ambiente, fa parte dell’esecutivo di Lula per contrastare il disboscamento.