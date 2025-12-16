La grammatica dell’amore: intervista a Mapi Danna

Ladies First ospita Mapi Danna per raccontare come l’amore richieda strumenti, ascolto e responsabilità emotiva per diventare davvero uno spazio di crescita e rispetto.

Women in Procurement

WiP (Women In Procurement) rappresenta un network dove comprendere appieno cosa significhi essere oggi una professionista nel campo del Procurement. Ancora di più, WiP si erge come un faro di ispirazione e connessione per le donne che intraprendono questa professione.

Parlare di relazioni significa soprattutto parlare di consapevolezza, ascolto e libertà . In questo, la voce di Mapi Danna porta uno sguardo lucido e necessario: autrice ed educatrice emotiva, da anni lavora per dare parole e strumenti a ciò che spesso resta invisibile. Il modo in cui amiamo, ci raccontiamo e costruiamo legami, a partire dal rapporto con noi stesse e noi stessi.

Empowerment femminile, educazione affettiva, confini sani: per lei non sono solo concetti astratti, ma pratiche quotidiane. Nel suo lavoro, Mapi accompagna infatti le donne a riconoscere il proprio valore, a uscire da modelli relazionali che tolgono spazio e a riscoprire un’idea di amore che non chiede sacrificio, ma presenza e reciprocità.

Attraverso libri, incontri e progetti di divulgazione, il suo impegno è quello di riportare l’educazione emotiva al centro del discorso pubblico, come strumento di crescita individuale e collettiva. Perché relazioni più consapevoli non migliorano solo le vite private, ma contribuiscono a costruire una società più sana, equa e capace di ascolto.

Grazie al supporto di WiP, Women In Procurement, Ladies First ospita Mapi Danna per parlare di empowerment emotivo e del ruolo delle relazioni consapevoli nella vita delle donne.

La grammatica dell’amore: intervista a Mapi Danna
