La grammatica dell’amore: intervista a Mapi Danna

Ladies First ospita Mapi Danna per raccontare come l’amore richieda strumenti, ascolto e responsabilità emotiva per diventare davvero uno spazio di crescita e rispetto.

Parlare di relazioni significa soprattutto parlare di consapevolezza, ascolto e libertà . In questo, la voce di Mapi Danna porta uno sguardo lucido e necessario: autrice ed educatrice emotiva, da anni lavora per dare parole e strumenti a ciò che spesso resta invisibile. Il modo in cui amiamo, ci raccontiamo e costruiamo legami, a partire dal rapporto con noi stesse e noi stessi.

Empowerment femminile, educazione affettiva, confini sani: per lei non sono solo concetti astratti, ma pratiche quotidiane. Nel suo lavoro, Mapi accompagna infatti le donne a riconoscere il proprio valore, a uscire da modelli relazionali che tolgono spazio e a riscoprire un’idea di amore che non chiede sacrificio, ma presenza e reciprocità.

Attraverso libri, incontri e progetti di divulgazione, il suo impegno è quello di riportare l’educazione emotiva al centro del discorso pubblico, come strumento di crescita individuale e collettiva. Perché relazioni più consapevoli non migliorano solo le vite private, ma contribuiscono a costruire una società più sana, equa e capace di ascolto.

Grazie al supporto di WiP, Women In Procurement, Ladies First ospita Mapi Danna per parlare di empowerment emotivo e del ruolo delle relazioni consapevoli nella vita delle donne.