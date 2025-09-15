Capitalismo sostenibile o greenwashing? I Ceo europei alla prova dei bonus Esg

La remunerazione dei top manager si sposta dal profitto alla sostenibilità: un cambiamento strutturale che ridefinisce governance, mercati e rapporti con investitori, ma che espone anche al rischio di metriche opache e incentivi distorti.

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

123RF

Nei consigli di amministrazione europei è in corso una rivoluzione silenziosa. I pacchetti retributivi dei CEO non dipendono più solo da utili e dividendi, ma anche da indicatori ambientali, sociali e di governance. Riduzione delle emissioni, inclusione di genere, trasparenza dei processi: obiettivi che valgono bonus milionari e che promettono di allineare il capitalismo alle sfide del XXI secolo. Ma il confine è sottile: la sostenibilità come leva strategica può facilmente trasformarsi in greenwashing se gli incentivi non sono trasparenti, misurabili e di lungo periodo.

Il report della Banca d’Italia: un termometro del cambiamento

Secondo un’analisi comparativa della Banca d’Italia, pubblicata recentemente, la quota di società quotate nei principali mercati europei che include obiettivi ESG nei pacchetti retributivi dei CEO ha superato il 60%, con punte vicine al 75% nei Paesi nordici. Lo studio evidenzia, inoltre, che in Francia e Germania la componente variabile legata alla sostenibilità raggiunge in media il 20-25% della remunerazione totale, mentre in Italia si attesta intorno al 15%, con un trend in crescita.

La Banca d’Italia sottolinea come gli obiettivi più comuni riguardino la riduzione delle emissioni di CO₂, la diversità di genere nei board e la gestione responsabile della supply chain. Tuttavia, il report avverte anche di rischi strutturali: la mancanza di standard comuni, la difficoltà nel misurare gli impatti reali e la tendenza a fissare obiettivi troppo facilmente raggiungibili. In altre parole, un sistema che potrebbe incentivare la sostenibilità solo sulla carta, trasformandosi in una forma sofisticata di greenwashing.

Dal profitto al valore condiviso: la spinta normativa e finanziaria

Il passaggio dai bonus tradizionali ai bonus verdi non è un fenomeno spontaneo. È il risultato di due forze convergenti. Da un lato, la regolamentazione europea: la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), entrata in vigore nel 2024, ha imposto a migliaia di imprese l’obbligo di rendicontare gli impatti ESG con metriche verificabili. Dall’altro, la pressione dei grandi investitori istituzionali, come fondi pensione e asset manager globali, che hanno chiarito come le strategie di remunerazione siano un indicatore della serietà delle politiche ESG aziendali.

La combinazione di norme e mercato ha trasformato la sostenibilità da scelta volontaria a prerequisito competitivo. In questo scenario, la logica dello shareholder value lascia spazio a un modello più ampio di stakeholder capitalism, dove dipendenti, comunità e ambiente entrano a pieno titolo tra i criteri di valutazione della performance aziendale.

Settori in prima linea: energia, finanza e manifattura

Il report della Banca d’Italia evidenzia come il fenomeno non sia distribuito in maniera uniforme tra i settori.

Energia : le utility e le oil major europee, sotto pressione per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, hanno legato parte dei bonus dei CEO a target climatici stringenti. Enel, ad esempio, include la decarbonizzazione della produzione nel piano di incentivazione del suo top management; TotalEnergies e BP hanno introdotto metriche legate alla diversificazione del portafoglio verso le rinnovabili

: le utility e le oil major europee, sotto pressione per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, hanno legato parte dei bonus dei CEO a target climatici stringenti. Enel, ad esempio, include la decarbonizzazione della produzione nel piano di incentivazione del suo top management; TotalEnergies e BP hanno introdotto metriche legate alla diversificazione del portafoglio verso le rinnovabili Finanza : banche come BNP Paribas e Intesa Sanpaolo vincolano i pacchetti retributivi alla riduzione dell’esposizione a settori carbon-intensive e al finanziamento di progetti sostenibili. La Banca d’Italia segnala come il settore finanziario sia in prima linea nell’adozione di metriche ESG, poiché la credibilità della transizione si gioca anche nella capacità di ridirigere capitali.

: banche come e vincolano i pacchetti retributivi alla riduzione dell’esposizione a settori carbon-intensive e al finanziamento di progetti sostenibili. La Banca d’Italia segnala come il settore finanziario sia in prima linea nell’adozione di metriche ESG, poiché la credibilità della transizione si gioca anche nella capacità di ridirigere capitali. Manifattura: l’automotive, il tessile e il comparto industriale integrano obiettivi di economia circolare e riduzione delle emissioni indirette lungo la supply chain. Tuttavia, la difficoltà a misurare gli impatti in filiere globali complesse resta un problema aperto.

Governance e diritto dell’innovazione: tra opportunità e rischi

L’inclusione di obiettivi ESG nella remunerazione dei CEO ridisegna anche il diritto societario. I consigli di amministrazione sono chiamati a definire standard chiari e verificabili, ma la frammentazione attuale favorisce pratiche opache.

La Banca d’Italia mette in guardia contro due rischi:

Greenwashing contrattuale: obiettivi troppo facili che permettono ai manager di incassare bonus senza un reale impatto Arbitraggi regolatori: aziende che scelgono indicatori favorevoli o meno stringenti per apparire sostenibili.

Per rafforzare la credibilità del sistema, lo studio raccomanda maggiore armonizzazione europea e l’intervento di revisori indipendenti. Senza regole comuni, i bonus ESG rischiano di restare strumenti formali più che sostanziali.

Cultura aziendale, etica e fiducia

Il legame tra remunerazione e sostenibilità ha anche un impatto sulla cultura interna delle imprese. Per i dipendenti, sapere che il CEO condivide la responsabilità di raggiungere target ESG può rafforzare la coerenza e l’engagement. Per gli stakeholder esterni, invece, diventa una cartina tornasole reputazionale.

Tuttavia, la Banca d’Italia avverte: se gli obiettivi sono poco trasparenti, i bonus ESG possono trasformarsi in un boomerang, alimentando scetticismo e perdita di fiducia. In un’epoca in cui la reputazione aziendale si costruisce e si distrugge sui social media, la percezione di tokenismo è un rischio concreto.

Standardizzazione delle metriche: la chiave della credibilità

La pluralità di standard (GRI, SASB, TCFD, ISSB) rende difficile confrontare i risultati tra aziende e Paesi. La Banca d’Italia sottolinea che senza un quadro di riferimento condiviso la comparabilità rimane limitata e i margini di discrezionalità troppo ampi.

Alcuni progressi sono stati compiuti con l’adozione dei nuovi standard ISSB (International Sustainability Standards Board), ma il percorso verso un linguaggio unico è ancora lungo. La credibilità dei bonus ESG dipenderà dalla capacità di consolidare standard globali e rafforzare la trasparenza delle metriche.

Politica industriale europea e Green Deal

I bonus ESG non sono solo strumenti di governance: sono leve indirette di politica industriale. L’allineamento delle remunerazioni dei CEO agli obiettivi climatici dell’UE – dal Fit for 55 alla neutralità carbonica al 2050 – trasferisce nei board parte della responsabilità della transizione verde.

Questo meccanismo consente all’Europa di rendere la sostenibilità un elemento strutturale del capitalismo continentale. Tuttavia, Banca d’Italia mette in guardia: senza un coordinamento tra politica industriale e dinamiche di mercato, gli incentivi rischiano di creare tensioni, soprattutto in settori hard-to-abate come acciaio, cemento o aviazione.

Competizione internazionale e asimmetrie geopolitiche

Il report rileva un dato cruciale: l’Europa è oggi l’area più avanzata nell’integrazione degli obiettivi ESG nelle remunerazioni. Negli Stati Uniti, il fenomeno è diffuso, ma ostacolato da una polarizzazione politica che vede parte del mondo conservatore accusare l’ESG di distorcere il libero mercato. In Asia, Giappone e Corea del Sud avanzano con cautela, mentre la Cina utilizza metriche ESG per rafforzare la propria politica industriale, con criteri spesso funzionali agli obiettivi strategici del Partito-Stato.

Questa asimmetria globale apre un dilemma: le aziende europee rischiano di caricarsi di costi che i competitor internazionali non sostengono, ma al tempo stesso possono rafforzare la loro attrattività per capitali globali sempre più attenti alla sostenibilità.

Finanza e assicurazioni: premi variabili e rischio di esclusione

La Banca d’Italia evidenzia come l’adozione di bonus ESG stia influenzando anche la valutazione degli analisti finanziari e delle agenzie di rating. Le imprese che integrano la sostenibilità nella remunerazione dei vertici ottengono spesso condizioni più favorevoli nell’accesso ai capitali.

Nel settore assicurativo, però, emergono rischi significativi. I dati ESG potrebbero trasformarsi in parametri per premi variabili, con il pericolo di penalizzare imprese o lavoratori meno performanti sul piano della sostenibilità. La questione non è solo tecnica, ma sociale: evitare che la sostenibilità diventi un nuovo fattore di esclusione è una delle grandi sfide dei prossimi anni.

Orizzonte temporale: breve contro lungo periodo

Molti bonus ESG hanno orizzonti annuali o triennali, ma la sostenibilità richiede strategie a 10-15 anni. La Banca d’Italia sottolinea il rischio di incentivi distorti: i manager potrebbero privilegiare azioni rapide e visibili per incassare i bonus, trascurando trasformazioni strutturali e investimenti di lungo periodo.

La vera sfida sarà collegare la remunerazione a obiettivi di lungo respiro, compatibili con i cicli industriali della decarbonizzazione. Senza questo allineamento, il sistema rischia di produrre risultati effimeri.

Verso un nuovo capitalismo europeo

Il report della Banca d’Italia non lascia dubbi: i bonus ESG sono un fenomeno destinato a consolidarsi, ma la loro efficacia dipenderà da trasparenza, standardizzazione e visione di lungo periodo.

Se ben calibrati, possono diventare il motore di un capitalismo sostenibile, in cui i CEO non misurano il loro successo solo nei dividendi distribuiti, ma nella capacità di generare valore per la società e per l’ambiente. In caso contrario, rischiano di trasformarsi nell’ennesima operazione di facciata, utile a rafforzare l’immagine delle imprese, ma incapace di produrre cambiamenti reali.

La partita, oggi, si gioca nei board e nelle istituzioni europee: decidere se i bonus verdi saranno il segno di un nuovo modello di capitalismo o l’ennesima illusione di sostenibilità.