L’economia come volano per agire velocemente sul clima

È in corso in questi giorni il World Economic Forum (WEF), l’organizzazione internazionale non governativa e di lobby che, dal 1971, viene organizzato ogni anno a Davos, una località svizzera nel cuore delle Alpi.

Il World Economic Forum riunisce i principali leader mondiali per promuovere il multilateralismo e soluzioni multistakeholder alle sfide globali. Multilateralismo significa non solo concordare una serie di principi e regole globali, ma anche attingere alle diverse conoscenze, punti di forza e prospettive da diverse parti per trasformare rapidamente la nuova conoscenza in azione collettiva.

Grande attenzione per quanto riguarda i temi ambientali, soprattutto alla luce dell’ultimo rapporto dell’IPCC che lancia l’avvertimento che il tempo non è più dalla nostra parte per intraprendere azioni sul cambiamento climatico.

Al centro dei colloqui anche il rapporto Global Turning Point recentemente pubblicato dal Deloitte Economics Institute.

Il rapporto esamina due possibilità: l’azione globale e l’inazione globale. La modellazione economica rivela la crescita e le opportunità che potrebbero presentarsi nei prossimi 50 anni se intraprendiamo un’azione globale rapida e sostanziale per il clima, rispetto a uno scenario economico di base di azione insufficiente che considera l’aumento dei danni e la perdita di opportunità.

Secondo il rapporto possiamo ancora contribuire a invertire la tendenza di un aumento senza precedenti della temperatura. Questo attraverso un cambiamento dei comportamenti della società e grazie a una sequenza di azioni da parte dei governi, delle imprese e della società civile. Il mondo può ancora raggiungere l’azzeramento delle emissioni entro il 2050 e abbiamo la possibilità di raggiungere l’obiettivo dell‘Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento a un valore il più possibile vicino a 1,5°C.

Azione globale per il clima contro l’inazione

Cosa potrebbe accadere se continuassimo a seguire la strada del business as usual?

Una recente indagine di Deloitte, che ha coinvolto 23 Paesi e più di 23.000 intervistati, ha rilevato che più della metà ha sperimentato personalmente un evento meteorologico estremo legato al clima, dagli incendi selvaggi al caldo eccessivo, dalle inondazioni alla siccità. Un cambiamento climatico incontrollato potrebbe creare perdite economiche globali per 178.000 miliardi di dollari (in termini di valore attuale) da qui al 2070. E sappiamo che spesso coloro che contribuiscono meno alle emissioni globali di carbonio subiscono maggiormente gli impatti climatici.

Se lasciamo che le emissioni globali di gas serra aumentino e il pianeta continui a riscaldarsi, vedremo un futuro in cui le temperature medie aumenteranno di circa 3°C entro il 2100. Questo non solo porterà a danni significativi su scala ambientale e umana, ma sarà anche dannoso per l’economia globale.

Ma cosa potrebbe accadere se adottassimo fin da ora misure concertate e coordinate per la decarbonizzazione?

L’analisi del Deloitte Economics Institute dimostra che la corsa verso lo zero netto non solo porterà benefici all’ambiente, ma anche una crescita economica a lungo termine. Disponiamo già di molte delle tecnologie, dei modelli di business e degli approcci politici per realizzare una rapida decarbonizzazione. Questa trasformazione economica potrebbe portare una prosperità economica significativa e più sostenibile, grazie ai costi evitati dei danni al clima e ai nuovi posti di lavoro, alle industrie, alle innovazioni tecnologiche e alle opportunità che creerebbe un’economia globale a emissioni zero.

Vantaggi economici regionali della decarbonizzazione

Affrontare rapidamente il cambiamento climatico è un imperativo economico globale, con vantaggi per tutti. L’aspetto e lo sviluppo di questa trasformazione varieranno a seconda delle regioni, ma quasi tutti i Paesi e i settori avranno da guadagnare da una rapida decarbonizzazione e da un’azione per il clima.

L’Asia Pacifica può trasformare la sua perdita di 96.000 miliardi di dollari rispetto allo scenario di riferimento in un guadagno di 47.000 miliardi di dollari , limitando il riscaldamento a 1,5°C. Entro il 2070, l’economia della regione potrebbe crescere di 9 mila miliardi di dollari all’anno rispetto a un mondo con un riscaldamento di 3°C. Ciò equivale all’incirca ad aggiungere alla regione, nel 2070, le economie di Giappone, Australia e India.

, limitando il riscaldamento a 1,5°C. Entro il 2070, l’economia della regione potrebbe crescere di 9 mila miliardi di dollari all’anno rispetto a un mondo con un riscaldamento di 3°C. Ciò equivale all’incirca ad aggiungere alla regione, nel 2070, le economie di Giappone, Australia e India. L’Europa, nel frattempo, può sfruttare una transizione relativamente a basso costo per raccogliere i benefici di diventare la prima regione al mondo a emissioni zero. Una rapida decarbonizzazione può aumentare il PIL regionale dell’1,8% nel 2070 (pari a 730 miliardi di euro) rispetto allo scenario di riferimento di 3°C, un beneficio che potrebbe aumentare negli anni successivi grazie alla trentennale rivoluzione industriale a basse emissioni dell’Europa. Anche se i vantaggi non sarebbero immediatamente così significativi come nella regione Asia Pacifica, con un costo annuale dello 0,7% del PIL europeo fino al 2050, i benefici di una decarbonizzazione continentale proattiva supererebbero i costi.

(pari a 730 miliardi di euro) rispetto allo scenario di riferimento di 3°C, un beneficio che potrebbe aumentare negli anni successivi grazie alla trentennale rivoluzione industriale a basse emissioni dell’Europa. Anche se i vantaggi non sarebbero immediatamente così significativi come nella regione Asia Pacifica, con un costo annuale dello 0,7% del PIL europeo fino al 2050, i benefici di una decarbonizzazione continentale proattiva supererebbero i costi. Rispetto al percorso di riscaldamento di 3°C, la decarbonizzazione, nel 2070, in Nord e Sud America può aumentare il PIL regionale dell’1,8%, ovvero di 1.000 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti possono raccogliere 885 miliardi di dollari di questo beneficio, un dividendo che supererebbe gli attuali ricavi annuali combinati di Amazon, Alphabet e Microsoft. Considerato questo vantaggio, è nell’interesse economico degli Stati Uniti mobilitare la propria influenza per incoraggiare la decarbonizzazione globale.

Le dimensioni dell’opportunità sono chiare. Infatti, le regioni più esposte ai danni economici di un cambiamento climatico incontrollato, come l’Asia e il Pacifico, sono anche quelle che hanno più da guadagnare dall’abbracciare un futuro a basse emissioni. Tuttavia, i benefici della decarbonizzazione per ogni regione possono essere pienamente realizzati solo con un’azione coordinata e globale sul clima.

Riorientare l’economia globale nella corsa verso il Net Zero

Limitare il riscaldamento a un valore il più possibile vicino a 1,5°C rappresenta un’opportunità rara, che capita una sola volta a generazione, per riorientare l’economia globale verso una crescita più sostenibile, resiliente ed equa. Si tratterà di una rivoluzione industriale di una velocità e di una scala senza precedenti, che richiederà di accantonare i quadri esistenti a favore di un approccio basato sui sistemi: livelli straordinari di collaborazione e una trasformazione sincronizzata di sistemi multipli e interdipendenti. L’adozione di misure concrete e collettive per la decarbonizzazione dell’economia globale può dare un impulso significativo alle economie di molte parti del mondo, accelerare la crescita e offrire nuove opportunità di lavoro.

Possiamo modellare, analizzare e raccomandare all’infinito percorsi di azione per il clima, ma ognuno di noi ha un ruolo da svolgere nell’azione e nell’accelerazione del cambiamento a tutti i livelli per combattere la crisi climatica e per apportare cambiamenti reali e duraturi per il nostro futuro collettivo.