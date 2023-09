La lunga corsa verso le emissioni zero dei grandi Paesi

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Già nel 2020, più di 110 si erano impegnate nel raggiungere l’obiettivo di emissioni zero entro il 2050, mentre la Cina, il principale emettitore, si era prefissata il 2060 come data. La neutralità carbonica implica che vengano comunque prodotte alcune emissioni, ma queste vengono compensate altrove, portando a emissioni nette zero.

La corsa verso le emissioni zero in ordine sparso

L’obiettivo del Patto di Parigi è quello di garantire che la crescita delle temperature globali rimanga sotto i 2°C entro il 2100, preferibilmente vicine a 1,5°C.

Tuttavia, secondo il UN Emissions Gap Report 2020, nonostante una breve diminuzione delle emissioni di anidride carbonica causata dalla pandemia di COVID-19, il mondo si sta ancora dirigendo verso un aumento della temperatura superiore a 3°C in questo secolo – molto al di là degli obiettivi del Patto di Parigi di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2°C e di perseguire 1,5°C.

Oltre 110 Paesi si sono impegnati a raggiungere le emissioni nette zero in conformità con l’Accordo di Parigi, ma alcuni devono ancora stabilire politiche e leggi adeguate per combattere il cambiamento climatico. Energy and Climate Intelligence Unit offre un “Tracker delle Emissioni Net Zero” per elencare i paesi nella corsa alle Emissioni Net Zero. Finora solo 6 Paesi (Benin, Bhutan, Comoros, Gabon e Suriname) hanno raggiunto il target di emissioni negative di anidride carbonica, mentre altri Paesi hanno approvato accordi legalmente vincolanti, proposte di legge o piani d’azione. I Paesi con accordi legalmente vincolanti finora sono 14, tra cui Svezia, Regno Unito, Francia, Danimarca, Nuova Zelanda e Ungheria.

Paesi con emissioni negative di gas serra oggi

Bhutan

Il Bhutan riceve più gas serra dal mondo di quanto ne emetta. Essendo un Paese in gran parte boschivo con 750.000 abitanti, la maggior parte delle persone lavora in agricoltura e silvicoltura. La gran parte della popolazione è Buddista e dà priorità alla salute e alla felicità, impegnandosi al massimo per proteggere l’ambiente. Anche se in molti lavorano nella silvicoltura, il Paese ha vietato le esportazioni di legname nel 1999. La legge prevede obbligatoriamente che il 60% del territorio debba rimanere coperto da foresta in modo sostenibile.

Suriname

Secondo le Nazioni Unite il Suriname è coperto al 93% da foresta, quindi assorbe più gas serra di quanto ne emetta. Nonostante sia uno stato piccolo, è impegnato nella prevenzione del riscaldamento globale e nel fare la sua parte. Paesi come questo sono anche più suscettibili al climate change rispetto ad altre nazioni, sebbene contribuiscano meno alle emissioni di C02. Questo costerà al Suriname 969 milioni di dollari per mantenere basse le emissioni di gas serra. Il loro piano prevede di mantenere una copertura forestale del 93% del territorio e di mantenere le fonti di energia rinnovabile al di sopra del 35% entro il 2030.

Paesi con accordi legalmente vincolanti

Svezia

In base alla Legge sul Clima e al Quadro di Politica Climatica, nel 2017 la Svezia si è posta l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2045, in modo che la quantità di gas serra che emette sia ridotta dal ciclo ecologico naturale e dai progetti svolti dalla Svezia all’estero. Ogni quattro anni la Svezia stilerà nuovi obiettivi di politica e di bilancio che lavoreranno in modo coerente. Uno dei loro obiettivi è ridurre le emissioni del 70% (rispetto al 2010) nel settore dei trasporti su strada entro il 2030.

Regno Unito

Nel 2019 Theresa May ha stabilito un obiettivo di emissioni zero e ha fissato l’obiettivo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 per il Regno Unito. Il Paese è stato il primo del G7 a fissare questo obiettivo. Hanno ridotto le emissioni del 29% tra il 2010 e il 2019. Sussistono forti dubbi sulla possibilità di mantenere gli obiettivi, dato che ciò comporterà costi molto elevati, ma i britannici stanno facendo del loro meglio per ridurre l’impronta di carbonio e hanno molte ragioni per essere ottimisti nel raggiungere l’obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050, dato che hanno ridotto anche l’uso di petrolio e gas in un’economia cresciuta del 20%. Nel 2019 da soli hanno ridotto le emissioni di gas serra del 2,9%, abbassandole ogni anno per sette anni consecutivi, il che è un record. Queste basse emissioni nel Regno Unito non si verificano dal 1888.

Francia

La Francia ha stabilito un obiettivo di emissioni nette zero e un piano con molteplici fasi per eliminare le emissioni di gas serra nei prossimi anni. Entro il 2022 non avranno più centrali elettriche a carbone. Entro il 2030 la legge ha deciso di ridurre il consumo di combustibili fossili del 30-40%.

Danimarca

Nel 2019 la Danimarca ha stabilito legalmente l’obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050. Stanno anche cercando di ridurre le emissioni del 70% entro il 2030 e, come parte della loro legge sul clima, hanno stabilito che tutte le nuove auto immatricolate dovranno essere a emissioni zero entro il 2030. Le nuove auto ibride non saranno più permesse dal 2035. Nel 2020 la Danimarca ha introdotto molte iniziative per contrastare il cambiamento climatico, compreso il contributo all’energia eolica, al parco solare più grande d’Europa.

Nuova Zelanda

Nel 2019 il governo neozelandese ha stabilito un obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050 e una legge di cambiamento climatico. Anche in agricoltura il paese sta cercando di ridurre le emissioni del 10% entro il 2030. Questa strategia comprende anche una legge sulla biodiversità e obiettivi per l’economia circolare. Ha stabilito legalmente che le nuove centrali a carbone non saranno più consentite e che gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili aumenteranno.

Ungheria

Nel 2020 il governo ungherese ha adottato un piano per le energie rinnovabili e il gas naturale e ha creato un fondo per la decarbonizzazione. Hanno stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni del 40% entro il 2030. Le infrastrutture verranno aggiornate e ci sarà una maggiore integrazione delle energie rinnovabili. Hanno deciso di costruire centrali elettriche senza emissioni di carbonio entro il 2030 e hanno fatto molte altre scelte intelligenti.