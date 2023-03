Allarme microplasitche, ne assorbiamo 5 grammi ogni settimana

Esistono diverse tipologie di microplastiche: l’ISS le classifica in primarie e secondarie. Le prime sono deliberate prodotte nell’industria chimico-cosmetica (ad esempio trucchi, detergenti, dentifrici, paste abrasive e fertilizzanti), mentre le seconde derivano dall’usura e dalla frammentazione di oggetti plastici di maggiori dimensioni come bottiglie, buste, tessuti e copertoni. Sono proprio queste ultime, che rappresentano l’81% del totale, a contaminare gli oceani e ad infiltrarsi indirettamente nella catena alimentare. Non solo i mari, ma anche fiumi, sedimenti d’acqua dolce, falde acquifere e aria ne sono pieni. La situazione peggiora a causa della scarsa fiducia degli italiani nell’acqua del rubinetto: uno studio pubblicato dalla Fondazione Veronesi nel luglio del 2022 rivela che solo il 29,3% delle famiglie italiane beve acqua del sindaco. Per dare un’idea delle conseguenze, una famiglia media di quattro persone che beve quotidianamente acqua in bottiglia consuma a tale scopo 72 kg di plastica all’anno. Questo comporta anche l’utilizzo di 137 kg di petrolio e l’emissione di 242 kg di anidride carbonica.