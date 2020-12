Non solo Cashback: cos’è il Super Cashback e come funziona

editato in: da

Il Cashback inserito nel Piano Italia Cashless e introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 offre la possibilità di ottenere un rimborso in denaro in base agli acquisti effettuati con pagamenti elettronici, in negozi fisici.

Il Cashback, come abbiamo approfondito qui, si applica solo agli acquisti fatti tramite dispositivi elettronici all’interno di negozi aderenti, cioè che si siano iscritti al programma.

Le 4 fasi del piano Cashback

Il Cashback si articola in quattro periodi:

periodo sperimentale (Extra Cashback di Natale) : dall’8 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020

: dall’8 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 1° semestre : dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021

: dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 2° semestre : dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021

: dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 3° semestre: dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

I rimborsi previsti sono di due tipi: oltre a quello percentuale, il cosiddetto Cashback che abbiamo approfondito qui, è anche previsto un secondo rimborso speciale, il cosiddetto Super Cashback.

Cos’è il Super Cashback

Si tratta di un rimborso forfettario, pari a 1.500 euro, erogato sulla base di una graduatoria che tiene conto del numero di transazioni effettuate entro un dato periodo del programma, sempre con gli strumenti di pagamento elettronici registrati.

Ne hanno diritto i primi 100mila aderenti che, nel singolo periodo del programma, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni. Il Super Cashback non vale nel periodo sperimentale, il cosiddetto Extra Cashback di Natale.

Se più aderenti si collocano a pari merito nella graduatoria avrà priorità l’aderente che per primo, in base alla marca temporale dell’ultima transazione, abbia totalizzato il numero di transazioni utili per l’ingresso in graduatoria.

Come specificato sul sito ufficiale dell’app IO, ad esempio, l’aderente n. 99.999 ha effettuato 123 transazioni valide ai fini del Cashback. Un aderente, che compie 122 transazioni, si posizionerebbe a pari merito con altri aderenti che hanno effettuato 122 transazioni. Sarà quindi il primo di questi che, in ordine di tempo, ha effettuato la 122esima transazione ad entrare in graduatoria alla posizione 100mila e ad avere diritto a ricevere il Super Cashback.

Quante volte si può ottenere il Super Cashback

Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni riparte da zero per ognuno degli aderenti.

Chi avesse già maturato il diritto a un Super Cashback durante un semestre può comunque provare a ottenere un altro nei semestri successivi.

Per sapere come aderire al piano Cashback vi rimandiamo ai 4 passaggi necessari da compiere che trovate qui.