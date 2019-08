Lista dei lavori che nessuno vuole più fare

editato in: da

Nonostante la crisi economica e la disoccupazione elevata, in realtà esistono diversi mestieri che nessuno vuole più fare, lavori redditizi anche senza diploma, impieghi pericolosi ma ben pagati e nuove attività che in pochi conoscono, per le quali c’è un’alta richiesta da parte del mercato. Sicuramente chi si sta chiedendo che lavoro fare oggi dovrebbe dare un’occhiata a questa lista, poiché comprende un’ampia selezione di mestieri classici ed emergenti, che possono aiutare a trovare un impiego.

Lavori tradizionali ben pagati ma che nessuno vuole più fare

La maggior parte delle proposte inserite in questa lista, in merito ai lavori che nessuno vuole fare nel 2019, riguarda mestieri antichi e umili. Si tratta di professioni come il panetterie e il cuoco, attività complesse e faticose, per le quali le imprese sono disposte a pagare un ottimo salario. Ovviamente sono impieghi che richiedono un certo sacrificio, ma allo stesso tempo possono offrire uno stipendio adeguato per vivere dignitosamente, anche senza laurea.

Cuoco

Tra le offerte di lavoro che nessuno vuole fare c’è il cuoco, infatti basta aprire un sito di annunci per vedere come questo mestiere sia fortemente ricercato. Lo stipendio medio si aggira sui 1.850€ al mese, in base all’esperienza e al locale. Per diventare un cuoco è possibile frequentare la scuola alberghiera, oppure farsi le ossa in cucina imparando le basi del mestiere. Per fare lo chef bisogna essere disposti a lavorare molto e formarsi continuamente, però si possono trovare molti sbocchi nei ristoranti, sulle navi oppure proporsi nei servizi di catering o come cuoco a domicilio.

Falegname

Uno dei lavori ben pagati che nessuno vuole fare è il falegname, un mestiere umile ma ben retribuito, che in pochi sanno fare bene. Molte aziende cercano falegnami esperti, trovandoli con mille difficoltà, rivolgendosi spesso a stranieri con voglia di imparare e di mettersi in gioco. In Italia il salario medio di un falegname è di 1.180€, inoltre è possibile arrotondare lo stipendio con lavoretti personali, piccoli progetti oppure dopo qualche anno mettersi in proprio e aprire la propria azienda.

Meccanico

Chi si stesse chiedendo che lavoro posso fare una soluzione possibile è il meccanico. L’auto è il mezzo di trasporto principale, infatti anche con la diffusione delle macchine elettriche la necessità di riparazioni, manutenzione e altri interventi rimane costante. Le officine meccaniche assumono spesso i giovani grazie alle agevolazioni fiscali, perciò è possibile imparare il mestiere sul posto, sebbene un corso formativo di base fornisca una corsia preferenziale per trovare lavoro.

Panetterie

Molte delle offerte di lavoro che nessuno vuole fare riguardano la figura del panettiere, un mestiere duro ma ben pagato. Lo stipendio medio in questo caso è di circa 1.200-1.400€ mensili, andando da un minimo di 1.000€ fino a punte massime di 2.000€ al mese. Ovviamente è necessario svegliarsi presto, lavorare i condizioni ambientali difficili, specialmente in estate, ma il pane è un prodotto alla base dell’alimentazione, perciò non mancherà la richiesta di panettieri anche nei prossimi anni.

Fabbro

Il fabbro è uno dei lavori redditizi senza laurea per eccellenza, un’attività difficile fisicamente e tecnicamente, ma in grado di ripagare dello sforzo con una retribuzione elevata. Nonostante i progressi tecnologici l’installazione di strutture metalliche richiede l’intervento umano, un mestiere che offre un compenso medio di 23€ l’ora e uno stipendio da 1.200€ appena assunti fino a 3-4.000€ per un fabbro esperto. In più si può sempre diventare imprenditori, aprendo la propria azienda o lavorando in proprio, a seconda delle proprie esigenze e obiettivi.

Camionista

Sicuramente i camionisti non fanno più la vita di un tempo, ma si tratta ancora di un lavoro facile da trovare, sia in Italia che all’estero. Il salario va da 1.800-2.000€ di una piccola impresa, fino a 3.000€ di una grande azienda internazionale, con compensi più alti per chi si occupa delle tratte lunghe da un paese all’altro. Basta essere disposti a viaggiare, prendere le patenti di guida e fare esperienza, dopodiché trovare un impiego è abbastanza semplice, avendo davanti a sé un mercato europeo sempre alla ricerca di personale.

Idraulico

Un lavoro tradizionale che i giovani non vogliono più fare è l’idraulico. Non bisogna occuparsi soltanto di rubinetti e perdite del lavello, ma è possibile acquisire competenze specifiche, per installare impianti, sostituire caldaie, trovare impiego all’interno delle imprese di costruzione, oppure aprire la partita IVA e lavorare in proprio. Il salario di un idraulico? Si va dai 1.200€ di una piccola azienda, fino a 2.500€ di una grande impresa per un professionista specializzato.

Pompe funebri

Tra i lavori redditizi senza diploma c’è un mestiere spesso lasciato da parte, quello dell’impiegato delle pompe funebri. Si tratta di un’occupazione molto delicata, per la quale non è richiesta una formazione particolare, basta un po’ di voglia di imparare, una certa predisposizione al contatto umano, oltre ovviamente alla forza d’animo, indispensabile per reggere la presenza costante di persone defunte. Il salario però è decisamente elevato, con una media di 1.500€ al mese, oltre a scatti d’anzianità e indennità relative alla funzione svolta.

Investigatore privato

La professione dell’investigatore privato è uno dei mestiere più sottovalutati, infatti in realtà è uno dei lavori più interessanti da fare nel 2019. Le possibilità sono diverse, si può lavorare presso un’agenzia investigativa, oppure aprire la partita IVA e richiedere la licenza, per mettersi in proprio dopo qualche anno d’esperienza nel settore, tuttavia in questo caso bisogna avere una laurea in economia, giurisprudenza o una specializzazione in criminologia. Il salario medio per un detective privato è di circa 1.500€, ma è necessario lavorare spesso di notte e fare turni anche molto lunghi.

Agente immobiliare

Uno dei lavori che fa più nessuno è quello dell’agente immobiliare, un impiego che richiede una forte intraprendenza, poiché lo stipendio dipende in gran parte dalle provvigioni. Il salario fisso infatti è piuttosto basso, tuttavia dandosi da fare si possono raggiungere risultati notevoli, aiutando le persone ad acquistare la casa giusta per loro. Le qualità necessarie sono spirito d’iniziativa, pazienza, una certa predisposizione per la socialità e voglia di crescere, muovendosi in un settore in crisi ma in grado di offrire ancora ottime opportunità.

Cameriere

Il cameriere è considerato tra i lavori redditizi senza diploma per eccellenza, un’attività da svolgere spesso da giovani, ma che può dare grandi soddisfazioni anche da adulti. Naturalmente bisogna fare una lunga gavetta, inoltre la scuola alberghiera in questo campo aiuta non poco. Allo stesso tempo è possibile crearsi una carriera anche da soli, per ottenere un lavoro all’interno di ristoranti stellati, strutture ricettive di lusso oppure cercare impiego sulle navi da crociera, ottenendo salari da 900€ al mese fino a 2.000€.

Spedizioniere doganale

Sicuramente non compare in cima alla lista dei lavori più gettonati del 2019, eppure lo spedizioniere doganale è un impiego complesso, che fornisce una retribuzione minima di 18.000€ alla prima assunzione, arrivando facilmente a 30.000€ l’anno con almeno due anni d’esperienza pregressa. Per diventare spedizionieri doganali bisogna seguire un tirocinio obbligatorio, iscriversi all’albo e superare un esame, con una corsia preferenziale per le persone con una laurea in Giurisprudenza o ambiti simili.

Operatore import export

L’economia mondiale si basa su un sistema di trasporto internazionale, via terra e mare, che ha bisogno di addetti specializzati in grado di gestire ogni fase di questo complesso processo. Gli operatori import export sono lavori che nessuno vuole fare oggigiorno, ma di assoluta importanza strategica, sia per le aziende che devono vendere le loro merci all’estero, sia per i paesi che devono controllare i flussi in entrata e uscita. Lo stipendio medio si aggira sui 24.000€ iniziali, per passare velocemente a 30-40.000€ dopo 2-3 anni, con ampie prospettive di crescita.

Estetista

La cura delle bellezza e del benessere è ormai sempre più ricercata, non soltanto dalle donne ma anche dagli uomini. L’estetista è una figura molto apprezzata dalle piccole aziende del settore, specialmente le persone specializzate in tecniche e trattamenti particolari. Il salario minimo di base è piuttosto basso, circa 900€ al mese, infatti per emergere bisogna offrire qualcosa in più rispetto alla concorrenza, ad esempio imparando a fare massaggi oppure applicazioni che richiedono l’utilizzo di macchinari complessi.

Nuovi lavori ben retribuiti che in pochi sanno fare bene

Oltre agli impieghi tradizionali, come il panettiere e il camionista, lavori ben pagati che nessuno vuole più fare, esistono delle nuove professioni nate negli ultimi anni, legate al boom di internet e delle nuove tecnologie. Queste professioni sono ancora giovani, perciò specializzandosi in un settore è possibile trovare facilmente lavoro, sia all’interno di agenzie web e startup che mettendosi in proprio come liberi professionisti, con il vantaggio del lavoro da remoto.

Web designer

Uno dei lavori da fare nel 2019 è quello del web designer, sempre più richiesto dalle imprese che si occupano di servizi digitali. In questo capo è possibile essere assunti senza troppe difficoltà, nonostante serva un minimo di esperienza pregressa, tuttavia si possono seguire corsi oppure imparare tutto da soli. Il salario varia molto a seconda dell’azienda, delle capacità professionali e del paese, ma è possibile integrare lo stipendio con progetti propri, in più si può lavorare anche da casa.

SEO e SEM

Quando ci si chiede che lavoro fare la risposta potrebbe arrivare da internet, in particolare dai siti web e dal mondo delle rete. Specialisti come i SEO, che ci occupano del posizionamento dei portali sui motori di ricerca, oppure legati al settore del web marketing e della SEM, sono oggi tra i più ricercati dalle web agency. Una laurea è sempre ben accetta, tuttavia bisogna soltanto aver maturato le conoscenze giuste, mostrando le proprie competenze in base ai risultati raggiunti, ottenendo salari decisamente interessanti.

Sviluppatore di applicazioni

Le applicazioni mobili sono diventate il centro delle tecnologie moderne, sempre più legate ai dispositivi come lo smartphone, il tablet e gli smartwatch, ma presenti anche negli apparecchi fissi come Smart TV e pc. Per diventare uno sviluppatore di app è possibile seguire un cammino universitario, oppure imparare tutto da soli, armandosi di pazienza e tanta voglia di fare. Lo stipendio minimo parte da 1.200€ al mese per le prime assunzioni, arrivando in poco tempo a 2-3.000€ mensili, con retribuzioni più elevate all’estero e in città come Milano.

Copywriter

Tra i lavori che si possono fare nel 2019 c’è il copywriter, lo scrittore per il web. Si tratta di una professione tra le più ricercate dalle aziende digitali, con diverse aree di attuazione come siti web, blog, e-commerce oppure è possibile specializzarsi nel copywriting per il web marketing. La retribuzione dipende dall’esperienza, dalla velocità di scrittura e dai clienti, allo stesso tempo è un lavoro da svolgere anche da remoto, ideale per chi desidera diventare un nomade digitale e viaggiare il mondo.

Lavori pericolosi che nessuno vuole fare ma ben pagati

Come abbiamo visto esistono dei lavori tradizionali che nessuno vuole più fare, ma anche delle nuove professioni legate al mondo di internet, opportunità interessanti per maturare retribuzioni elevate e trovare una concorrenza minima. Ugualmente un’alternativa sono i cosiddetti impieghi pericolosi, posti di lavoro che nessuno vuole perché comportano un certo rischio, per i quali è previsto un compenso molto alto per bilanciare la pericolosità dell’attività da svolgere.

Addetto alle linee elettriche di alta tensione

Tra i lavori più redditizi del 2019 offerti dalle aziende c’è il manutentore e riparatore delle linee elettriche, soprattutto quelle ad alta tensione. Si tratta di un impiego rischioso, che prevede rigide norme di sicurezza e un lavoro svolto quasi sempre ad alta quota, per il quale bisogna seguire corsi di specializzazione e severi procedimenti per garantire l’incolumità propria e altrui. Il compenso? In media questi operatori arrivano a guadagnare fino a 53.000€ l’anno, non male per un lavoro da fare senza laurea.

Sommozzatore professionista

Un altro lavoro pericoloso che nessuno vuole fare è il sommozzatore professionista, specializzato nei recuperi, negli interventi di manutenzione e nelle riparazioni di impianti e condutture. Il salario è in media di 60.000€ l’anno, a seconda dell’esperienza e del tipo di attività da svolgere, con indennità molto alte a causa delle condizioni complesse in cui bisogna operare. Per diventare un sommozzatore professionista è necessario prendere tutti i brevetti, fare corsi appositi e un lungo periodo di tirocinio con esperti qualificati.