Partite Iva, occhio alla nuova scadenza del 30 giugno: cosa fare, la guida

Se siete una partita Iva, occhio alla nuova scadenza del 30 giugno. Quale? Quella dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid. Si sa ancora pochissimo in merito, perché se ne sta ancora discutendo, ma il governo potrebbe mantenere questa data come termine ultimo per la dichiarazione, da parte dei liberi professionisti, dei cosiddetti aiuti Covid.

Un colpo inatteso per i liberi professionisti, che in un momento di grande caos e cambiamento – in primis l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari a partire dal 1° luglio (qui tutto sull’obbligo e qui alcune novità sulla fatturazione elettronica) – si trovano ora a dover adempiere, con pochissimo preavviso, a una nuova scadenza.

Cos’è l’autocertificazione Covid

In pratica, tutti gli autonomi e i liberi professionisti con partita Iva che durante la pandemia, dal 2020 al 31 dicembre 2021, abbiano percepito degli aiuti statali devono obbligatoriamente compilare e inviare una dichiarazione all’Agenzia delle entrate in cui appunto comunicano di aver ottenuto degli aiuti causa Covid.

Si tratta di un’autocertificazione contenente gli aiuti ricevuti e la dichiarazione di aver rispettato l’ammontare massimo ricevibile. Gli aiuti da dichiarare all’interno della comunicazione sono quelli contenuti nel cosiddetto regime ombrello. I professionisti o i titolari di piccole imprese hanno senza dubbio rispettato la soglia, visto che il massimo ricevibile ammontava a circa 1 milione e 800mila euro.

Per compilare la dichiarazione bisogna chiaramente sapere con esattezza quale tipologia di aiuti sono stati ricevuti. Se avete ricevuto i soli contributi a fondo perduto dall’Agenzia dell’entrate, li trovate semplicemente nella vostra sezione “Fatture e Corrispettivi” e lì dovrete vedere quali sono quelli Covid e da quali decreti sono stati introdotti.

Precisiamo che la comunicazione deve essere inviata anche se si è percepito un unico aiuto.

Dove e come si invia l’autodichiarazione Covid

L’autodichiarazione deve essere compilata attraverso la propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere è necessario essere in possesso di una di queste credenziali:

SPID

CIE

CNS

Fisconline

L’ultima data utile per l’invio, che può essere – lo ribadiamo – solo online, è fissata per il 30 giugno.

Quali sono gli aiuti Covid che vanno dichiarati

Tra gli aiuti Covid che vanno dichiarati, quelli che sono stati maggiormente erogati sono stati i contributi a fondo perduto dell’Agenzia delle Entrate previsti dal Decreto Rilancio pari a 1.000 nel 2020 oppure quelli inseriti nel Decreto Sostegni e Sostegni bis del 2021.

Ma vediamo nel dettagli gli aiuti che vanno dichiarati:

– Contributi a fondo perduto, previsti da:

Decreto Rilancio

Decreto Ristori

Decreto Natale

contributo generale Decreto Sostegni

contributo startup

contributo Decreto Sostegni bis

– Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

– Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

– Esclusione dei versamenti IRAP

– Esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili

– Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia

– Definizione agevolata degli avvisi bonari

– Esonero 2021 versamento del canone Rai a favore di strutture ricettive e somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore.

Attenzione: se avete percepito l’esonero contributo INPS della vostra cassa di previdenza o aiuti comunali o regionali dovete invece indicarli in un’altra sezione chiamata “altri aiuti”.

Nell’autodichiarazione non vanno invece conteggiati i contributi da 1.600 euro ricevuti dall’INPS nei mesi di marzo-aprile 2020.

Come sapere se abbiamo ricevuto aiuti per cui dobbiamo inviare l’autodichiarazione

Prima di tutto dovete collegarvi al sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato a Fatture e Corrispettivi

Cliccando su “Entra con SPID” ad esempio esce questa schermata:

Selezionate il vostro operatore SPID e, una volta entrati, dovrete cliccare qui:

Poi cliccate su “Consultazione esito”:

A questo punto bisogna selezionare il contributo di interesse dal menu della sezione, per esempio Decreto Sostegni o Rilancio, e uscirà l’esito dell’istanza, con data di accredito dell’importo ricevuto.

Dove trovare l’autodichiarazione e come inviarla

Per compilare e inviare l’autodichiarazione è necessario collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate cliccando qui. Cliccate su “Vai nella sezione Servizi”:

Cliccate su “Dichiarazione sostitutiva temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19”:

Cliccate su “Richiedi per te”

Poi su “Predisponi la dichiarazione”:

Se siete una partita Iva individuale, impresa o professionista inserite DI come forma giuridica e 1 come dimensione di impresa:

Cliccate su “Da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del Temporary Frameword”:

Spuntate la casella “B-1) che l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella “Sezione 3.12″, non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pari a euro 3.000.000”. Selezionate a questo punto “Articolo 25 “Contributo a fondo perduto”.

Se avete ricevuto altri aiuti, come l’esonero contributivo INPS o contributi ministeriali, dovrete barrare la voce “altri aiuti”.

Selezionate “firma” e inviate tutto all’Agenzia delle entrate. La procedura a questo punto, non appena ricevete conferma, è completata.