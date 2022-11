Lotteria scontrini, cambia tutto: le nuove regole per vincere

Dopo il flop delle estrazioni mensili e settimanali la lotteria degli scontrini cambia, trasformandosi in un vero e proprio percorso a premi istantaneo, ispirato in tutto e per tutto al sistema dei “Gratta e Vinci”.

Vediamo, nello specifico, verso quale direzione si stanno muovendo i Monopoli.

Lotteria degli scontrini, come funziona ora e cosa potrebbe cambiare

La lotteria degli scontrini è una lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS, messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento tracciabili. L’obiettivo, come è facile intuire e come è stato fin da subito specificato, è quello di contrastare l’evasione fiscale, attraverso un vero e proprio concorso a premi che favorisce un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente.

Non costa nulla partecipare, basta:

avere compiuto la maggiore età;

essere residenti in Italia;

procurarsi sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it – nella sezione Partecipa ora – il codice lotteria e mostralo all’esercente al momento di ogni acquisto cashless.

Il meccanismo fornisce al soggetto che lo he richiesto uno scontrino elettronico che regalerà biglietti virtuali per partecipare alla lotteria, nello specifico: un biglietto virtuale per ogni euro speso.

Con cadenza regolare, poi, verranno assegnati dei premi, sulla base di estrazioni così organizzate:

estrazioni settimanali con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti;

con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti; estrazioni mensili con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti;

con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti; estrazione annuale con un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente.

L’entusiasmo iniziale, però, è stato via via abbandonato dai contribuenti, e col tempo – come i dati dimostrano (qui il report) – la lotteria degli scontrini è stata considerata un vero e proprio flop.

Da qui l’idea di cambiare l’intero sistema, trasformando gli scontrini in veri e propri “Gratta e Vinci” che – istantaneamente – comunicano a chi ha effettuato l’acquisto se ha vinto o meno i montepremi in palio. Le condizioni di accesso al concorso non dovrebbero cambiare, per cui la vincita dei premi in palio rimane sempre legata a pagamenti e acquisti cashless.

Lotteria degli scontrini, si cambia: basta estrazioni, al via i “Gratta e Vinci”

La soluzione proposta dai Monopoli deve ancora essere approvata dal governo Meloni. Di fatto, come anticipato sopra, i requisiti per partecipare così come le condizioni non verrebbero modificati, poiché a cambiare sarebbe solo l’assegnazione dei premi. L’ammontare di questi, invece, dovrebbe variare dai 50 a 150 mila euro (anche in questo caso però è tutto da decidere ancora).

Il nuovo sistema, che potrebbe partire già dal prossimo anno, è stato così pensato:

ogni scontrino rilascio e idoneo alla lotteria (poiché conseguente a un acquisto tracciato) sarà dotato di Qr code ;

; il codice corrisponderà al biglietto elettronico e, una volta verificato (probabilmente tramite apposita app scaricabile direttamente su smartphone), comunicherà agli interessanti se allo stesso corrisponde una vincita o meno.

Proprio come un vero e proprio “Gratta e Vinci”, solo virtuale e più immediato.

Fino all’introduzione della nuova lotteria degli scontrini, tuttavia, rimane attivo il vecchio sistema: qui l’ultima estrazione settimanale, qui invece i vincitori del mese di ottobre.