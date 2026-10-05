Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come funziona la tassazione dei terreni

La compravendita immobiliare non si esaurisce con l’acquisto dei soli fabbricati. Quando l’oggetto del contratto è la terra, le regole del gioco cambiano radicalmente. Il trasferimento dei terreni rappresenta un’operazione complessa sul piano tributario, poiché coinvolge sia l’ambito delle imposte dirette (Irpef e Ires sul reddito e sulle plusvalenze generate) sia quello delle imposte indirette (imposta di registro, Iva, ipotecaria e catastale).

A seconda che il bene compravenduto sia qualificato come edificabile o agricolo, e in base alla natura giuridica delle parti coinvolte (privati, imprese o imprenditori agricoli), il Fisco applica regimi impositivi profondamente differenti. Comprendere questo quadro è indispensabile per pianificare correttamente un’operazione patrimoniale ed evitare sanzioni o contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Distinzione urbanistica: la chiave di volta del prelievo fiscale

Il punto di partenza per comprendere qualsiasi aspetto tributario connesso al trasferimento dei terreni è la loro classificazione urbanistica. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi e la normativa di settore dividono i terreni in due macro-categorie:

terreni edificabili (o fabbricabili) , ossia le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale;

, ossia le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale; terreni non edificabili (o agricoli), quelli destinati all’attività agricola o comunque privi di capacità edificatoria.

Un aspetto fondamentale chiarito dalla prassi tributaria e dal Decreto Legge n. 223/2006 (articolo 36 comma 2) riguarda il momento esatto in cui un terreno diventa edificabile. Per il Fisco, un’area è considerata fabbricabile dal momento in cui il Comune adotta lo strumento urbanistico generale (Piano Regolatore Generale o Piano Operativo), senza dover attendere l’approvazione definitiva della Regione né l’adozione di successivi piani attuativi. L’avvio dell’iter amministrativo è sufficiente a far lievitare il valore venale del bene e, di conseguenza, a far scattare il regime fiscale previsto per le aree edificabili.

Trasferimento dei terreni e imposte dirette: la disciplina delle plusvalenze

Quando si analizza il trasferimento dei terreni, il perimetro delle imposte dirette riguarda principalmente la tassazione della plusvalenza, ossia il guadagno realizzato dal venditore tra il prezzo d’acquisto (o il valore di successione/donazione) e il prezzo di vendita, al netto dei costi inerenti.

La disciplina delle imposte dirette varia in modo sostanziale a seconda della tipologia del terreno e del profilo del cedente.

Plusvalenze da terreni edificabili

Ai fini delle imposte dirette, la vendita di un terreno edificabile da parte di una persona fisica (fuori dall’esercizio di impresa) produce sempre una plusvalenza tassabile (art. 67 del TUIR), a prescindere dal tempo trascorso dall’acquisto:

meccanismo ordinario . La plusvalenza viene sommata agli altri redditi Irpef del venditore e tassata esclusivamente con le aliquote progressive per scaglioni del contribuente (si evidenzia che per i terreni edificabili non è in alcun modo applicabile la tassazione sostitutiva alternativa del 26% richiedibile al notaio in sede di rogito);

. La plusvalenza viene sommata agli altri redditi Irpef del venditore e tassata esclusivamente con le aliquote progressive per scaglioni del contribuente (si evidenzia che per i terreni edificabili non è in alcun modo applicabile la tassazione sostitutiva alternativa del 26% richiedibile al notaio in sede di rogito); rivalutazione del valore. Il legislatore offre periodicamente la possibilità di affrancare il valore del terreno pagando un’imposta sostitutiva calcolata su una perizia giurata di stima, riducendo o azzerando la plusvalenza tassabile in sede di atto di vendita.

Plusvalenze da terreni agricoli

Per i terreni agricoli o comunque non edificabili, le imposte dirette intervengono secondo la regola del quinquennio:

vendita entro 5 anni dall’acquisto . La plusvalenza realizzata è considerata reddito diverso e viene assoggettata ad Irpef;

. La plusvalenza realizzata è considerata reddito diverso e viene assoggettata ad Irpef; vendita oltre 5 anni dall’acquisto . La plusvalenza è esente da Irpef. Il legislatore presume che il decorso di un quinquennio escluda la finalità speculativa;

. La plusvalenza è esente da Irpef. Il legislatore presume che il decorso di un quinquennio escluda la finalità speculativa; terreni ricevuti per successione . La cessione di un terreno agricolo pervenuto a seguito di successione (eredità) non genera mai plusvalenza tassabile, anche se venduto entro 5 anni dal decesso del de cuius;

. La cessione di un terreno agricolo pervenuto a seguito di successione (eredità) non genera mai plusvalenza tassabile, anche se venduto entro 5 anni dal decesso del de cuius; terreni ricevuti per donazione. Nel caso di donazione, per calcolare il quinquennio e il valore iniziale si fa riferimento alla data e al prezzo di acquisto originario sostenuto dal donante.

Il quadro delle imposte indirette

Accanto all’impatto delle imposte dirette in capo al venditore, il trasferimento dei terreni genera un significativo prelievo tributario indiretto a carico dell’acquirente. L’applicazione di Iva o imposta di registro segue il principio generale dell’alternatività.

Compravendita di terreni agricoli

Per i terreni agricoli vige l’esclusione dal campo Iva (art. 2, comma 3, lett. c del d.P.R. 633/1972). L’operazione è quindi assoggettata all’imposta di registro. Per la Vendita a soggetti ordinari (privati o imprese non agricole) sono previste le seguenti imposizioni:

imposta di registro al 15% (aliquota proporzionale calcolata sul prezzo o valore venale);

imposta ipotecaria di 50 euro (fissa);

imposta catastale di 50 euro (fissa).

Sono previste, poi, delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC). Se l’acquirente è un coltivatore diretto (CD) o un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto alla relativa gestione previdenziale (Inps), scatta un regime fortemente agevolato:

imposta di registro di 200 euro (fissa);

imposta ipotecaria di 200 euro (fissa);

imposta catastale dell’1% (proporzionale).

Il beneficiario dell’agevolazione PPC decade dai benefici fiscali (con il recupero delle imposte ordinarie e l’applicazione di sanzioni) se cede volontariamente il terreno o cessa di coltivarlo direttamente prima che siano trascorsi 5 anni dalla data del rogito.

Compravendita di terreni edificabili

Sui terreni edificabili l’imposizione indiretta varia in base al soggetto venditore. Per le cessioni da privato (o soggetto non passivo Iva) è necessario mettere in conto la seguenti imposizioni:

imposta di registro del 9% sul prezzo dichiarato in atto;

imposta ipotecaria da 50 euro;

imposta catastale da 50 euro.

Per le cessioni da società o impresa (soggetto Iva):

Iva al 22% (aliquota ordinaria da applicare sul prezzo pattuito);

imposta di registro da 200 euro (fissa);

imposta ipotecaria da 200 euro (fissa);

imposta catastale da 200 euro (fissa).

Inapplicabilità del prezzo-valore e vincoli formali

Un errore comune nei passaggi di proprietà dei terreni riguarda la base imponibile. A differenza di quanto avviene per i fabbricati ad uso abitativo acquistati da privati (dove si applica il meccanismo del prezzo-valore basato sulla rendita catastale rivalutata), per i terreni la regola non si applica.

Sia ai fini delle imposte dirette (per la determinazione del corrispettivo di vendita) sia per le imposte indirette, la base imponibile è sempre costituita dal valore venale in comune commercio o dal corrispettivo effettivo indicato nell’atto. Un’indicazione di prezzo palesemente inferiore ai valori di mercato espone le parti a rettifiche di valore e ad accertamenti esecutivi da parte del Fisco.

Il certificato di destinazione urbanistica

Per garantire la validità civile e la correttezza fiscale del trasferimento dei terreni, la legge impone di allegare al rogito notarile il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU). Rilasciato dal Comune in cui risiede l’immobile, il CDU attesta formalmente la destinazione dell’area al momento della vendita. La mancata allegazione determina la nullità insanabile dell’atto notarile, salvo eccezioni per le pertinenze di fabbricati con superficie inferiore a 5.000 metri quadrati.

Tabella riassuntiva: tassazione nei trasferimenti di terreni

Per una consultazione rapida, si riporta uno schema di sintesi sull’impatto fiscale nei casi più frequenti.

Categoria terreno Profilo venditore/acquirente Tassazione imposte dirette (venditore) Imposta di registro Iva Ipotecaria e catastale Agricolo Da privato a privato non agricoltore Plusvalenza Irpef solo se posseduto da meno di 5 anni 15% Esente 50 € + 50 € Agricolo Vendita a coltivatore diretto/Iap (Ppc) Plusvalenza Irpef solo se posseduto da meno di 5 anni 200 € Esente 200 € + 1% Edificabile Da privato a privato Plusvalenza Irpef sempre tassabile 9% Esente 50 € + 50 € Edificabile Da impresa a privato/impresa Reddito d’impresa (Ires/Irpef) 200 € 22% 200 € + 200 €

Considerazioni finali

Il trasferimento dei terreni richiede un’attenta analisi preventiva. Per il venditore, l’impatto delle imposte dirette sulla plusvalenza può drenare una quota consistente del ricavo, motivo per cui è fondamentale valutare per tempo strumenti quali la rivalutazione dei terreni o il decorso del quinquennio per i suoli agricoli.

Per l’acquirente, identificare la corretta qualificazione urbanistica e verificare il possesso dei requisiti per le agevolazioni agricole è il solo modo per quantificare con certezza l’esborso totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. In un panorama normativo articolato, l’assistenza di un professionista e il raccordo con lo studio notarile rappresentano passaggi obbligati per concludere la transazione in totale sicurezza.