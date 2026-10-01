I servizi funerari in Italia stanno cambiando: più cremazioni, maggiore richiesta di privacy e nuove strutture dedicate al commiato, come la Casa Funeraria Ad.Ma. Pisani.

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I servizi funerari in Italia stanno cambiando: più cremazioni, maggiore richiesta di privacy e nuove strutture dedicate al commiato.

Il modo in cui gli italiani affrontano la perdita di una persona cara sta cambiando. Oggi più che mai sta crescendo la domanda di servizi capaci di garantire un commiato più curato, riservato e personalizzato, distante dai modelli standardizzati (e spesso caotici) del passato.

Una trasformazione che è ancora in atto e che riguarda i riti, i luoghi e le imprese del settore, chiamate a investire in strutture e competenze nuove. Chi è attento e professionale e presidia l’ambiente con la dovuta attenzione e con la consapevolezza che si tratta di un mestiere estremamente delicato, si evolve: un esempio lampante, è la Casa Funeraria Ad.Ma. Pisani.

Come sono cambiati i servizi del lutto in Italia

Cerchiamo, però, di dare un contesto alla succitata trasformazione, che è ormai profondamente strutturale. L’incidenza della cremazione sul totale dei decessi ha raggiunto il 38,94% nel 2024, con circa 298.600 cremazioni effettuate nei 91 impianti attivi sul territorio nazionale, mentre nel 1995 la pratica riguardava appena il 2,78% dei casi. Le stime del settore prevedono per il 2025 un ulteriore avvicinamento alla soglia del 40%.

Sul fronte demografico, i decessi in Italia restano stabili intorno ai 652mila l’anno, con un tasso di mortalità pari a 11,1 per mille abitanti e una pressione strutturale legata all’invecchiamento della popolazione. A questo si aggiunge un quadro normativo in movimento, con la legge 182/2025 che ha ridisegnato le regole su cremazione e trasporti funebri.

Dentro questa evoluzione si colloca la crescita delle case funerarie: strutture dedicate alla veglia e al commiato che rispondono a esigenze sociali sempre più diffuse. Le famiglie sono più piccole, le abitazioni meno adatte ad accogliere le visite, la richiesta di privacy più sentita.

Il servizio funebre si sposta così da semplice adempimento a esperienza di accompagnamento, con ricadute dirette sull’organizzazione delle imprese del comparto.

Una struttura dedicata al commiato nell’Oltrepò Pavese

Un esempio di questa evoluzione, come accennavamo all’inizio, arriva dal territorio di Broni e Stradella, dove sulla Strada Bronese (ex 617) per Pavia, di fronte al cimitero di Broni, è aperta la Casa Funeraria Ad.Ma. Pisani. La struttura, dedicata alla memoria di Adolfo e Mariuccia Pisani, rappresenta l’investimento più recente di un’impresa familiare attiva nel settore dal 1920.

Gli spazi rispondono ai nuovi standard del comparto: giardino, ampio parcheggio e un grande salone comune in zona ingresso, dal quale si accede alla Cappella per i momenti di raccoglimento e di preghiera, oltre che per le cerimonie di commiato.

Casa Funeraria Pisani, alla luce delle nuove direttive ASST, ha le caratteristiche richieste per ospitare la salma a “bara aperta”.

Accompagnare nel momento più duro: un’attitudine professionale

La casa funeraria è parte di un’offerta più ampia. L’impresa Pisani organizza funerali e trasporti funebri, segue le procedure legate alla cremazione e garantisce un servizio di reperibilità attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, per rispondere alle famiglie in qualsiasi momento del decesso.

Un tratto distintivo riguarda l’assistenza nelle fasi successive al funerale: su richiesta dei clienti vengono organizzati incontri con professionisti di vari settori, a disposizione dei familiari per le pratiche e gli adempimenti post-mortem. Un supporto che risponde a un bisogno reale, perché la gestione burocratica di un lutto (successioni, comunicazioni, documenti) ricade su persone che stanno attraversando giorni emotivamente complessi.

I membri della famiglia Pisani e il personale dell’impresa affiancano i familiari lungo tutto il percorso, con un approccio costruito su oltre un secolo di attività sul territorio facendosi carico dell’intero iter burocratico inerente l’organizzazione del funerale e offrendo suggerimenti e indicazioni per aiutare i familiari a orientarsi tra le pratiche e gli adempimenti successivi alla perdita.

Lutto, cortesia e attenzione: il mestiere oggi

Il settore funerario italiano chiede oggi alle imprese un equilibrio nuovo tra gestione aziendale e servizio alla persona. Le strutture contano, gli investimenti pure, però la qualità percepita dalle famiglie passa soprattutto da cortesia, ascolto e capacità di accompagnare senza invadenza.

Le realtà familiari radicate nel territorio partono da una posizione di vantaggio: conoscono le comunità che servono, ne condividono la storia e possono aggiornare la tradizione senza snaturarla. Il caso di Broni e Stradella mostra come questo passaggio possa avvenire, con una casa funeraria moderna che affianca un mestiere antico, fatto di attenzione alle persone prima ancora che ai servizi.