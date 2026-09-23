Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Tutto esaurito a Lampedusa per l'Eclissi totale di agosto 2027

Prima della scoperta del fuoco, l’Uomo era estremamente vulnerabile perché la nostra vista è decisamente limitata rispetto a quella degli altri animali. Non solo di notte, ma anche di giorno. Si spiega facilmente così l’ancestrale paura del buio o di eventi straordinari come le eclissi: non troppi secoli fa si compivano veri e propri riti propiziatori di fronte all’inesplicabile oscurarsi della nostra Stella.

Oggi che sappiamo bene di essere noi a girare intorno al Sole, quando la Luna si interpone tra noi e la nostra stella non possiamo comunque resistere alla tentazione di guardare affascinati il cono d’ombra. Il prossimo grande appuntamento è per il 2 agosto 2027 a Lampedusa, dove le piazze e le strutture ricettive sono già piene. Ecco quali sono le altre città dove è possibile assistere a un’eclissi accettabile.

Quando ci sarà l’eclissi

Per non perdersi lo spettacolo non basta segnare la data sul calendario. È necessario conoscere il momento esatto della giornata in cui alzare gli occhi al cielo nell’isola:

il fenomeno inizierà intorno alle 10:30 del mattino;

il picco massimo dell’oscuramento si potrà osservare intorno alle 11:45;

la fine dell’evento è prevista per le ore 13:00.

Perché l’eclissi solare si vede meglio a Lampedusa

Nell’isola italiana più vicina all’Africa c’è la possibilità di ammirare un oscuramento al 99,8%, trovandosi in una posizione privilegiata. Oltre alla latitudine favorevole, l’area offre condizioni ideali per l’osservazione:

si trova in mare aperto e garantisce una visibilità a 360 gradi;

nel mese di agosto la probabilità che le nuvole rovinino lo spettacolo è molto bassa;

vanta un livello di inquinamento luminoso molto ridotto.

Durante un’eclissi totale non importa che sia pieno giorno: l’illuminazione pubblica può diventare un ostacolo insidioso. Moltissimi lampioni si attivano in automatico non appena i sensori crepuscolari rilevano l’oscurità improvvisa; trovarsi in un punto con pochi punti luce evita che il bagliore artificiale copra i dettagli più spettacolari, come la vista della corona solare e dei pianeti a occhio nudo.

In quali altre città della Sicilia si può vedere l’eclissi

Se ormai è tardi per prenotare un volo o una stanza a Lampedusa, la Sicilia offre ottime alternative per rientrare nel cono d’ombra. Ecco le percentuali di oscuramento visibili dalle altre città dell’isola:

Agrigento con il 94,8%;

Siracusa con il 93,6%;

Ragusa con il 93,5%;

Caltanissetta con il 93,1%;

Trapani con il 92,2%;

Catania con il 92,1%;

Palermo con il 91,4%;

Enna con il 91,2%;

Messina con l’89,8%.

Resta quindi la possibilità di scegliere un’altra meta della Trinacria per ammirare il Sole coperto dal passaggio della Luna. Ricordandosi sempre che, per quanto i raggi siano schermati, è fondamentale proteggere gli occhi indossando gli occhiali appositi.