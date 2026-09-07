ANSA Rimborso 730/2026, quando arriva e perché può tardare

Il rimborso derivante dal modello 730 è un appuntamento atteso ogni anno da milioni di lavoratori dipendenti e pensionati italiani. Il rimborso consente di recuperare le imposte versate in eccesso grazie alle detrazioni e alle deduzioni maturate nell’anno precedente. Generalmente arriva tra l’estate e l’inizio dell’autunno. Per i dipendenti l’importo viene riconosciuto direttamente in busta paga, mentre per i pensionati arriva con il cedolino.

Ma quest’anno alcuni contribuenti potrebbero dover aspettare qualche mese in più. Il ritardo, però, non dipende necessariamente da disservizi o problemi burocratici, ma può essere determinato dai controlli preventivi previsti dalla normativa fiscale.

Quando il rimborso può slittare

Tra i principali fattori di rischio che possono prolungare i tempi di erogazione troviamo:

crediti Irpef superiori a 4.000 euro;

presenza di elementi incoerenti nella dichiarazione;

dichiarazione presentata senza sostituto d’imposta (con tempi di erogazione più lunghi);

debiti iscritti a ruolo non saldati.

L’Agenzia delle Entrate effettua verifiche per individuare errori, anomalie e possibili frodi. I controlli possono essere automatici, attraverso il confronto tra i dati dichiarati e quelli dell’Anagrafe tributaria, oppure formali, con l’esame della documentazione relativa a spese e detrazioni. Se emergono ulteriori anomalie, possono essere richiesti approfondimenti.

Rimborsi superiori a 4.000 euro: quando il pagamento può slittare

La prima causa è l’importo del credito. Un rimborso 730/2026 superiore a 4.000 euro può essere sottoposto a controlli preventivi, anche quando la somma è pienamente legittima, per esempio perché deriva dal cumulo di diverse detrazioni. La soglia non comporta quindi automaticamente un blocco: se le verifiche non rilevano anomalie, il pagamento può comunque arrivare prima.

Attenzione alle modifiche al modello 730

Anche le variazioni apportate al modello predisposto dall’Agenzia possono determinare maggiori controlli. L’attenzione aumenta soprattutto quando le informazioni inserite dal contribuente non risultano coerenti con quelle già disponibili. Tra gli elementi che possono destare attenzione ci sono forti differenze tra le spese dichiarate e quelle presenti nell’Anagrafe tributaria, detrazioni sproporzionate rispetto al reddito e crediti di anni precedenti non ancora verificati.

Dichiarazione senza sostituto d’imposta

Chi non dispone di un datore di lavoro o di un ente pensionistico che possa effettuare il conguaglio riceve il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate, generalmente tramite accredito sul conto indicato. I tempi sono più lunghi rispetto a quelli del conguaglio in busta paga o sul cedolino. Una dichiarazione trasmessa durante l’estate o vicino alla scadenza può quindi portare il pagamento ai primi mesi del 2027, soprattutto se si aggiungono verifiche.

Debiti con l’agente della riscossione

La presenza di debiti iscritti a ruolo può incidere sull’erogazione del credito. Se il contribuente ha cartelle esattoriali non pagate superiori a 1.500 euro, il rimborso può essere utilizzato per compensare quanto dovuto. In caso di mancata accettazione della compensazione o quando siano necessari ulteriori accertamenti sulla posizione debitoria, il pagamento può essere sospeso fino alla definizione della procedura.

Come evitare ritardi

Per ridurre il rischio di ritardi, quando tutti i dati risultano corretti può essere conveniente accettare la dichiarazione precompilata senza modifiche, beneficiando delle semplificazioni previste per i controlli documentali. Se invece è necessario integrare o correggere il modello, è preferibile rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato, che può verificare la documentazione e apporre il visto di conformità.

La modifica autonoma della dichiarazione non comporta automaticamente il rinvio del rimborso, ma può aumentare la possibilità di verifiche sulla coerenza delle informazioni inserite. In ogni caso, queste accortezze non escludono i controlli preventivi sui crediti superiori a 4.000 euro, che l’Agenzia delle Entrate può effettuare indipendentemente dalla modalità con cui è stato presentato il 730.