Per la Cassazione chi firma la dichiarazione con fatture false risponde del reato anche se è un amministratore di facciata. E rischia i beni

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quali sono le responsabilità di un prestanome con le fatture false

L’utilizzo di amministratori di facciata o teste di legno costituisce uno dei meccanismi idonei a mascherare frodi fiscali e manovre elusive. Nella prassi imprenditoriale patologica, la figura del prestanome viene sovente impiegata per fare da scudo umano alle attività dirette dall’amministratore di fatto, soprattutto laddove la gestione aziendale preveda l’impiego o l’emissione di fatture false. Tuttavia, la convinzione che la mera assenza di gestione effettiva metta al riparo il legale rappresentante formale da conseguenze di natura penale e patrimoniale si scontra con la realtà di un orientamento giurisprudenziale rigoroso.

Con la sentenza n. 32983 depositata il 7 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha riaffermato principi fondamentali in materia di reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, tracciando i confini precisi della responsabilità dell’amministratore di diritto sia sotto il profilo della colpevolezza penale, sia sotto quello, ancor più gravoso, delle sanzioni patrimoniali e della confisca.

Fatture false: la condotta tipica e il ruolo dell’amministratore di diritto

Il perimetro normativo entro cui si muovono le condotte legate all’impiego di fatture false da parte di un prestanome si incardina principalmente su due disposizioni del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000:

articolo 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). Punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si avvale di fatture relative a operazioni inesistenti indicandole nelle dichiarazioni annuali;

articolo 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). Sanziona chi emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte.

Nell’impianto del D.Lgs. 74/2000, il combinato disposto dell’art. 9 sancisce il principio di non concorrenza tra l’emittente e l’utilizzatore del documento falso: chi emette la fattura non concorre con chi la utilizza e viceversa, salvo ipotesi particolari. Tuttavia, il problema principale risiede nell’individuazione di chi, all’interno della medesima compagine societaria, risponda della sottoscrizione dei documenti contabili inviati all’Amministrazione Finanziaria.

In base alla legislazione tributaria e civilistica, le dichiarazioni fiscali delle società e degli enti devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o, soltanto in sua assenza, da chi ne abbia l’amministrazione di fatto. Per la Suprema Corte, questa previsione normativa attribuisce all’amministratore di diritto un preciso obbligo legale.

La responsabilità penale del prestanome per le fatture false

Un equivoco ricorrente nell’ambito delle difese penali consiste nell’assimilare la posizione dell’amministratore di facciata a una semplice responsabilità a titolo di omessa vigilanza ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Codice penale. La giurisprudenza ha chiarito che il prestanome che appone la propria firma in calce alla dichiarazione dei redditi – contenente fatture false – non risponde soltanto per non aver vigilato sull’operato dell’amministratore di fatto, ma realizza direttamente e in prima persona la condotta tipica prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000.

Il profilo dell’elemento soggettivo e il dolo eventuale

Il reato di dichiarazione fraudolenta richiede il dolo specifico, ossia il fine strategico di evadere le imposte. Come si concilia questo requisito con la posizione di un soggetto che spesso sostiene di non conoscere la gestione quotidiana della società? La Corte di Cassazione, anche nella sentenza n. 32983/2026, si sofferma su tre punti:

accettazione del rischio. Chi accetta formale investitura come legale rappresentante assume su di sé la posizione di garanzia e i doveri di controllo connaturati alla carica. L’accettazione consapevole del ruolo di figura formale in una società destinata a operare nel mercato comporta l’accettazione del rischio che l’ente venga utilizzato per finalità illecite (dolo eventuale);

insufficienza dell’ignoranza difensiva. Dichiarare di non essersi mai occupati della contabilità o di aver delegato interamente la gestione a un commercialista o a un amministratore di fatto non costituisce causa d’esenzione da responsabilità. Per escludere la colpevolezza non è sufficiente il semplice disinteresse per la vita aziendale;

onere della prova in capo all’imputato. Il prestanome può essere esente da responsabilità penale solo qualora fornisca elementi concreti che dimostrino un inganno subito in modo totale e imprevedibile, ovvero una condotta fraudolenta altrui volta a mantenerlo nell’assoluta e incolpevole impossibilità di conoscere il reale contenuto dei documenti firmati.

Ove le dimensioni economiche dell’operazione, la manifesta inconsistenza dell’azienda o la macroscopicità delle anomalie siano tali da rendere evidente la finzione contabile, il giudice di merito può legittimamente ritenere integrata la piena consapevolezza dell’illecito in capo al legale rappresentante apparente.

Confisca diretta e confisca per equivalente: l’impatto sul patrimonio del prestanome

Oltre all’irrogazione delle pene detentive, le conseguenze più severe per il prestanome coinvolto in vicende di fatture false si registrano sul piano patrimoniale, in forza dell’articolo 12-bis del D.Lgs. 74/2000.

La legge prevede che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) per i delitti tributari, sia sempre ordinata la confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Qualora la confisca diretta non sia possibile sui beni della società beneficiaria della frode, si procede alla confisca per equivalente sui beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indiretta, per un valore corrispondente al profitto del reato.

Il nodo del compenso e l’ammontare della misura patrimoniale

Un punto di svolta decisivo ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 32983/2026 riguarda la quantificazione delle somme assoggettabili a misura ablativa nei confronti del legale rappresentante formale:

irrilevanza della modestia del compenso. I legali dei prestanome invocano frequentemente il fatto che il loro assistito abbia percepito un compenso irrisorio (o persino nullo) per la prestazione del proprio nome, a fronte di evasioni fiscali milionarie generate dalla frode;

determinazione del profitto. Per la giurisprudenza, il profitto del reato tributario corrisponde all’ammontare dell’imposta complessivamente evasa dalla società mediante l’utilizzo delle fatture false. Esso non coincide con il mero compenso o con il vantaggio personale ricavato dall’amministratore di facciata;

solidarietà passiva. In virtù del principio di corresponsabilità nel reato, l’ordinamento applica il vincolo di solidarietà. Pertanto, l’intero importo del debito fiscale scaturente dal reato può essere aggredito ed espropriato sui beni personali del prestanome mediante confisca per equivalente, qualora le casse sociali siano state prosciugate.

Quadro di sintesi delle conseguenze legali

Ambito di applicazione Posizione dell’amministratore di fatto Posizione del prestanome (amministratore di diritto) Responsabilità penale Risponde in qualità di ideatore/gestore effettivo in concorso (art. 110 c.p.) Risponde direttamente come autore della sottoscrizione della dichiarazione fraudolenta Elemento soggettivo Dolo diretto orientato all’evasione fiscale Dolo eventuale correlato all’accettazione del rischio d’impiego societario illecito Confisca diretta Sui beni e fondi della società gestita o da lui controllata Sui beni della società di cui ha la rappresentanza legale formale Confisca per equivalente Sul patrimonio personale fino a concorrenza del profitto dell’evasione Sul patrimonio personale fino a concorrenza dell’intero profitto dell’evasione (indipendentemente dal compenso)

Considerazioni conclusive

La trattazione giurisprudenziale dimostra come l’assunzione alla leggera dell’incarico di amministratore di una società priva di operatività reale o controllata da terzi rappresenti un rischio giuridico ed economico elevato.

Nel momento in cui si sottoscrivono bilanci e dichiarazioni fiscali inficiate dall’inserimento di fatture false, l’ordinamento giuridico imputa direttamente la condotta al sottoscrittore. La barriera della responsabilità limitata cade di fronte all’azione penale, ed il patrimonio personale dell’amministratore di diritto – pur in presenza di un ruolo di mero prestanome – rimane esposto all’esecuzione delle misure di confisca per importi parametrici alla totalità dell’imposta evasa.