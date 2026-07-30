Il condizionatore del vicino ronza tutte le notti: quali limiti prevede la legge?

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Di notte il ronzio del condizionatore del vicino si avverte con più nettezza, specie se il motore è vicino alla camera da letto o trasmette vibrazioni attraverso il muro. Il vicino può raffrescare la propria casa anche mentre gli altri dormono, ma il rumore non deve superare la normale tollerabilità e compromettere il riposo nell’abitazione accanto. Se il disturbo è intollerabile, si può chiedere di correggere il funzionamento dell’impianto, spostarlo, rimuoverlo o limitarne l’uso.

Il problema può riguardare tre piani diversi: civile, amministrativo e penale. Cambiano i presupposti, le prove richieste e il risultato che si può ottenere. Lo stesso ronzio può giustificare la tutela del vicino anche senza superare i limiti fissati per i controlli pubblici o senza integrare un reato.

Quanto rumore può fare il condizionatore del vicino?

“L’articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 prevede un limite differenziale di 5 decibel di giorno e 3 dB di notte”.

La misurazione confronta il rumore presente mentre l’impianto funziona con quello rilevato dopo il suo spegnimento. Il decreto, però, esclude dal criterio differenziale i rumori prodotti nella vita privata, quando sono estranei ad attività produttive, commerciali o professionali. La stessa esclusione riguarda gli impianti fissi comuni, se il disturbo si avverte all’interno dello stesso edificio. In questi casi, i 5 decibel di giorno e i 3 di notte non rappresentano il parametro previsto dal decreto.

Nei rapporti di vicinato, si applica l’art. 844 del Codice Civile.

“Il proprietario deve tollerare rumori, scuotimenti, calore e altre propagazioni provenienti dal fondo vicino finché non superano la normale tollerabilità, valutata tenendo conto della condizione dei luoghi”.

La valutazione del rumore deve considerare tutto l’ambiente e l’assenza di rumore di fondo notturno può rendere rilevante anche un ronzio d’intensità contenuta (Cass. sent. n. 21649/2021).

Peraltro, l’unità esterna può trasmettere vibrazioni, spingere aria calda verso l’immobile accanto o provocare lo stillicidio della condensa. In questo senso, la Cassazione ha richiesto una verifica concreta dell’insieme degli effetti prodotti dall’impianto, senza limitare l’accertamento al solo rumore (Cass. ord. n. 11337 del 2026).

Il proprietario potrebbe sostenere che il motore si trova nello stesso punto da molti anni o che funzionava già prima dell’arrivo del vicino. L’anteriorità dell’uso può essere considerata, ma non attribuisce il diritto definitivo a produrre immissioni intollerabili.

Accertato il superamento della normale tollerabilità, il giudice individua la soluzione tecnica capace di ridurre il disturbo. Può ordinare la manutenzione, l’installazione di supporti antivibranti, l’insonorizzazione, lo spostamento dell’unità esterna oppure limiti di orario e d’uso. La rimozione resta la misura più incisiva, da adottare quando gli altri interventi non bastano.

Lo split del vicino può restare acceso tutta la notte?

“Non c’è una norma che impone lo spegnimento del condizionatore dopo le 22 o in un’altra ora prestabilita”.

Il vicino può usarlo anche la notte, purché il funzionamento dell’impianto rispetti:

le prescrizioni amministrative locali ;

; il regolamento condominiale ;

; il limite della normale tollerabilità.

Il Comune può adottare prescrizioni in materia di rumore, mentre il regolamento condominiale può fissare fasce di quiete e modalità d’ uso degli impianti. L’art. 1138 c.c. consente al regolamento di disciplinare l’uso delle parti comuni e la convivenza nell’edificio; l’art. 70 disp. att. c.c. permette inoltre di prevedere sanzioni per le violazioni, nei limiti stabiliti dalla legge.

La portata del divieto dipende anche dal tipo di regolamento. Quello approvato dall’assemblea disciplina soprattutto parti e servizi comuni. Invece, una clausola contrattuale, richiamata negli atti di acquisto, può imporre limiti più penetranti anche all’uso delle proprietà esclusive, purché li esprima in modo chiaro. Un generico richiamo alla quiete difficilmente equivale a un divieto assoluto di usare il condizionatore di notte.

A chi bisogna rivolgersi per far cessare il rumore?

Se il problema riguarda gli orari o le modalità di accensione, può intervenire chi occupa l’appartamento. Lo spostamento del motore, la sostituzione delle staffe o un intervento sulla facciata richiedono invece il coinvolgimento del proprietario.

Se l’appartamento è in affitto, la Corte di Cassazione separa l’azione contro chi produce materialmente le immissioni da quella diretta a ottenere modifiche strutturali dell’immobile (Cass. sent. n. 26882/2019). Per questo, se la soluzione richiede lavori che l’inquilino non può eseguire, deve partecipare anche il locatore (Cass. ord. n. 5637/2025).

Se il ronzio proviene da un impianto centralizzato, la contestazione deve raggiungere il condominio tramite l’amministratore. In questo caso, l’amministratore può incaricare un tecnico, gestire gli interventi urgenti, convocare l’assemblea e partecipare alla mediazione.

Anche la collocazione del motore sulla facciata richiede una distinzione.

“La giurisprudenza ha riconosciuto al singolo condomino la possibilità di utilizzare le parti comuni per installare il proprio impianto, purché rispetti la destinazione del bene, il pari uso e il decoro (Cass. sent. n. 179575/2024)”.

La regolarità dell’installazione lascia però aperta la verifica sul rumore: un motore collocato correttamente può comunque produrre immissioni intollerabili.

Per gli impianti di alberghi, locali, negozi o attività professionali può essere utile anche una segnalazione al Comune, che attiva gli uffici o gli organismi tecnici previsti dalla disciplina locale. L’accertamento del superamento dei limiti può portare alle sanzioni amministrative dell’art. 10, l. n.447 del 1995; le ordinanze urgenti dell’art. 9 restano riservate alle situazioni eccezionali che coinvolgono la salute pubblica o l’ambiente.

Come si prova il disturbo e quando il rumore diventa reato?

La perizia fonometrica è utile, se il condizionatore produce un ronzio stabile e ripetibile. Il vicino può però dimostrare il disturbo anche con registrazioni, testimonianze, segnalazioni e documenti.

Chi subisce le immissioni dovrebbe annotare giorni, orari, durata e cicli di accensione del compressore, conservando i messaggi inviati al vicino e le segnalazioni rivolte all’amministratore. Sono utili anche i verbali delle autorità, le relazioni dei manutentori, i nomi delle persone che hanno percepito il rumore e gli eventuali certificati medici.

Se occorre fissare subito le caratteristiche del rumore, è possibile chiedere un accertamento tecnico preventivo (ATP), anche con finalità conciliativa (art. 696 e 696-bis c.p.c.). Nei casi urgenti può essere domandato un provvedimento ex art. 700 c.p.c.; l’ordine di cessazione può inoltre essere accompagnato, ai sensi dell’articolo 614-bis c.p.c., da una somma dovuta per ogni successiva violazione o ritardo.

Il danno alla salute richiede una lesione documentata e il nesso con le immissioni. Il pregiudizio alla vita domestica può essere riconosciuto anche senza una patologia, purché risulti serio e concreto. Le spese tecniche, mediche o sostenute per lavori costituiscono invece danno patrimoniale e devono essere provate.

“Sul piano penale serve però un requisito ulteriore: il rumore deve essere idoneo a disturbare una pluralità indeterminata di persone”.

L’articolo 659 c.p. tutela la quiete pubblica e richiede un rumore capace di raggiungere un numero indeterminato di persone, anche quando soltanto alcuni residenti abbiano presentato la denuncia.