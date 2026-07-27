Abito all’ultimo piano: il sottotetto è mio o del condominio?

Abitare sotto il sottotetto e usarlo non basta a farne acquistare la proprietà. Nel caso deciso dalla Cassazione, il proprietario dell’ultimo piano ha dovuto restituirlo al condominio.

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“Avvocata, ho sempre considerato il sottotetto una parte della mia casa. Si entra dal mio appartamento e nel rogito non c’è scritto nulla. Posso sistemarlo o venderlo insieme all’abitazione?”

La prima verifica concerne i gli atti di proprietà: il rogito, i passaggi di proprietà precedenti e l’eventuale regolamento condominiale contrattuale. Se nessuno di questi assegna chiaramente il sottotetto o mansarda al proprietario dell’ultimo piano o al condominio, si guarda a come il vano è costruito e all’utilità che può offrire. L’articolo 1117 c.c. considera comune il vano che, per struttura e funzione, può servire l’edificio o più condomini, anche se fino a quel momento nessuno l’ha usato.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4410 del 26 febbraio 2026, ha confermato l’ordine di rilascio di un solaio occupato dal proprietario dell’ultimo piano. Il sottotetto è stato riconosciuto come condominiale anche se mancava un vero piano di calpestio.

Il sottotetto è mio se abito all’ultimo piano?

“Il sottotetto è lo spazio compreso tra il soffitto dell’ultimo piano e il tetto dell’edificio; se è rifinito e utilizzato come ambiente abitabile viene comunemente chiamato mansarda”.

“La natura del sottotetto di un edificio è in primo luogo determinata dai titoli” (Cass. ord. n. 4410/2026). Se l’atto di acquisto, gli atti precedenti e il regolamento contrattuale non forniscono una risposta, si guarda alla struttura originaria e alla funzione che può svolgere lo spazio.

Uno spazio molto basso, buio, difficilmente praticabile e sviluppato soltanto sopra una casa può essere una semplice camera d’aria. In questo caso lo spazio serve esclusivamente a proteggere l’appartamento dal caldo, dal freddo e dall’umidità e può seguirne la proprietà.

Altezza e dimensioni sufficienti per usare il vano come deposito o spazio autonomo indicano una consistenza diversa dalla semplice funzione isolante. Per rendere condominiale il sottotetto, serve un collegamento oggettivo con l’edificio o con più unità immobiliari, ricavabile dagli accessi, dall’estensione dello spazio o dalla presenza di servizi comuni.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il solaio era raggiungibile da un corridoio condominiale e sovrastava due appartamenti. La soletta poteva essere consolidata e resa calpestabile senza modificare la struttura del bene. Questi elementi hanno consentito ai giudici di riconoscere la potenziale destinazione del vano all’uso comune e di confermare l’ordine di rilascio.

Il sottotetto può quindi appartenere al condominio anche se gli altri proprietari non vi sono mai entrati e non ne hanno mai avuto le chiavi.

“L’articolo 1117 c.c. considera la funzione che quello spazio può svolgere per l’edificio, compresa quella soltanto potenziale”.

Se il sottotetto non è indicato nel rogito, di chi è?

Nell’atto di acquisto occorre controllare la descrizione dell’appartamento, le pertinenze, i confini, le planimetrie richiamate e l’eventuale regolamento contrattuale. Il vano può comparire anche come soffitta, solaio o locale di sgombero.

Se l’atto non lo menziona, occorre risalire al primo atto con cui l’originario proprietario ha venduto un appartamento separato. Con quella vendita nasce il condominio e i beni destinati all’uso comune entrano nella comproprietà, salvo una riserva espressa.

L’atto deve individuare con precisione il sottotetto e attribuirlo a una determinata unità. Le dichiarazioni del venditore e la descrizione contenuta nell’annuncio immobiliare non trasferiscono un diritto che il venditore non possiede.

Anche il regolamento cambia valore secondo la sua origine. Quello predisposto dal costruttore e richiamato nei rogiti può contenere clausole sulla proprietà. Il regolamento approvato dall’assemblea disciplina soprattutto l’uso e la gestione delle parti comuni. La mancata indicazione del sottotetto nell’elenco dei beni condominiali non basta a renderlo privato, perché l’elenco può essere soltanto esemplificativo.

Catasto, planimetria, subalterno e tabelle millesimali aiutano a identificare il vano e a ricostruire frazionamenti o variazioni, senza, tuttavia, attribuire da soli la proprietà. La planimetria può mostrare che il sottotetto è stato dichiarato insieme all’appartamento, senza provare che chi presentò la variazione avesse il diritto di incorporarlo.

Se la titolarità appare incerta, dagli atti possono essere utili:

progetto e planimetrie originarie;

pratiche edilizie, condoni e sanatorie;

documenti su accessi, altezze, soletta, impianti e lavori successivi.

Il titolo edilizio consente o regolarizza l’opera sul piano amministrativo, ma non trasferisce la proprietà del vano. La relazione tecnica ricostruisce lo stato originario e le trasformazioni; stabilire a chi appartiene il sottotetto richiede l’esame degli atti e della funzione del bene.

Quando questi elementi indicano una destinazione comune, chi afferma «il sottotetto è solo mio» deve dimostrare da quale atto nasce il diritto esclusivo. Una delibera a maggioranza può autorizzare l’amministratore a tutelare il bene, ma non attribuirne la proprietà.

Posso usucapire il sottotetto che uso da anni?

“L’uso esclusivo può portare all’usucapione ventennale del sottotetto condominiale”.

Il possesso deve essere continuo, esercitato come proprietario e incompatibile con il concorrente diritto degli altri condomini.

La Cassazione con sentenza n. 18664 del 2026 ha riconosciuto la rilevanza delle testimonianze dirette a ricostruire il possesso esclusivo, la presenza della serratura e la disponibilità delle chiavi. Spetta poi al giudice stabilire se questi fatti dimostrino l’usucapione oppure un uso più intenso del bene comune.

Le opere realizzate dal singolo non provano che il sottotetto gli appartenesse già. Una scala, un pavimento, una porta o un tramezzo descrivono una trasformazione successiva e non possono essere usati per modificare la natura originaria del vano.

Chi incorpora un sottotetto condominiale senza averne titolo rischia di doverlo restituire e sostenere le spese del giudizio. Secondo le opere eseguite e le domande formulate dal condominio, possono aggiungersi la loro rimozione, il ripristino dello stato dei luoghi, il risarcimento dei danni e contestazioni sulla successiva vendita dell’appartamento.