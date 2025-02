Ma queste modifiche saranno entro l’anno? “Ci lavoriamo, – replica Leo – non posso impegnarmi sui tempi”.

Rottamazione quinquies 2025, per Leo serve una “operazione verità” Altro capitolo, quello del ritorno della rottamazione quinquies delle cartelle nel 2025. Al momento non c’è certezza su una possibile rottamazione e la valutazione dipenderà dai risultati dei lavori della commissione incaricata di esaminare lo stock di debiti nel “magazzino” dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Sempre a Telefisco, il viceministro Leo ha spiegato che dei 1.275 miliardi di crediti non riscossi sarà necessario capire quali siano effettivamente aggredibili. Sarà l’esito della commissione a determinare se ci saranno le condizioni per una nuova rottamazione delle cartelle. Lo stock dei crediti da riscuotere è destinato a crescere e sarà esaminato dalla commissione incaricata di compiere quella che il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha definito un’“operazione verità”. L’obiettivo della commissione è analizzare quali carichi siano effettivamente recuperabili, quali possano essere considerati di entità troppo ridotta per giustificare il recupero e quali possano essere gestiti attraverso modalità alternative. Il futuro di web tax e global minimum tax

Un altro capitolo riguarda la web tax e la global minimum tax, ora apertamente opposte dal nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “La web tax non è solo italiana – ha spiegato il viceministro – Anche Austria, Spagna, Francia e Regno Unito hanno adottato questa misura. Sono convinto che, attraverso un dialogo tra l’Unione Europea e l’amministrazione Trump, si possa arrivare a una soluzione equilibrata”.

Un discorso simile vale per la global minimum tax, per la quale è necessaria una soluzione di compromesso. “Viene applicata dal 2024 – ha dichiarato Leo – e non nascondo le difficoltà nell’applicazione di questa normativa”. Nella manovra sulla web tax, inoltre, è stato eliminato il requisito di produrre almeno 5 milioni di euro di fatturato in Italia, lasciando solo il limite minimo di 750 milioni di euro di fatturato.