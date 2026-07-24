Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock La chiesa paga la Tari: ne sono esclusi solo pochissimi immobili

Il labirinto dei tributi locali in Italia riserva spesso sorprese interpretative, soprattutto quando si incrociano le norme del Fisco con il patrimonio immobiliare ecclesiastico. Uno dei dubbi più frequenti, che rimbalza ciclicamente tra uffici tributari comunali e curie diocesane, riguarda il pagamento della tassa sui rifiuti. La chiesa gode di un’esenzione automatica o è tenuta a versare la Tari come un qualsiasi contribuente privato?

Mentre sul fronte dell’Imu (Imposta Municipale Unica) la normativa nazionale traccia una linea di esenzione netta e storica per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, la gestione dei rifiuti risponde a logiche giuridiche totalmente differenti. A fare definitiva chiarezza su questo scenario è intervenuto anche il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 15 settembre 2025, un documento cruciale che smonta i falsi miti sull’esenzione totale e delinea con precisione i confini della discrezionalità dei Comuni.

La natura della Tari: il principio chi inquina paga

Per comprendere il motivo per cui un luogo di culto non possa beneficiare degli stessi automatismi previsti per le imposte sul patrimonio, occorre analizzare la natura stessa della Tari. Introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la tassa sui rifiuti non è un’imposta legata alla ricchezza o al possesso di un bene immobile (in altre parole non è l’Imu), bensì un tributo destinato alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il presupposto impositivo stabilito dal legislatore è chiaro: la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Di conseguenza, il Fisco adotta una prospettiva pragmatica e oggettiva: l’obbligo del versamento scatta non in base alla natura giuridica o alla sacralità del soggetto che occupa lo spazio, ma in base alla potenziale attitudine di quella superficie a generare scarti. Poiché la normativa nazionale non prevede alcuna deroga esplicita per le parrocchie o per gli altri enti di confessioni religiose, la regola generale prevede che anche i luoghi di culto rientrino nella platea dei soggetti passivi.

Il verdetto del Mef: nessuna esenzione automatica nazionale

La recente linea interpretativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha messo la parola fine a una lunga serie di contenziosi locali. La Risoluzione n. 1/DF/2025 ha infatti confermato che non esiste una disposizione di legge statale che esoneri in via automatica le strutture ecclesiastiche dal pagamento della tariffa rifiuti.

Esaminando il testo della legge istitutiva, il Dipartimento delle Finanze ha ricordato che l’articolo 1, comma 659 della Legge n. 147/2013 contiene un elenco tassativo di riduzioni facoltative che i Comuni possono introdurre nei propri regolamenti (ad esempio per le abitazioni con un unico occupante, per gli immobili a uso stagionale o per i cittadini residenti all’estero). All’interno di questo elenco, i luoghi dedicati alle funzioni religiose non vengono mai menzionati. Pertanto, lo Stato non impone ai sindaci alcun salvacondotto automatico nei confronti delle comunità religiose.

Il potere dei Comuni e il nodo della copertura finanziaria

Se la legge nazionale non prevede sconti, la palla passa inevitabilmente alle amministrazioni comunali. I Comuni mantengono infatti una quota di autonomia regolamentare e, sfruttando le previsioni del comma 660 della medesima legge, possono deliberare ulteriori esenzioni o riduzioni tariffarie per motivate finalità sociali o culturali, includendo eventualmente i locali parrocchiali.

Tuttavia, il Mef introduce un paletto finanziario rigidissimo che limita fortemente la generosità dei bilanci locali: lo sconto non può essere finanziato dagli altri cittadini.

Nello specifico, la risoluzione ministeriale sottolinea che le eventuali agevolazioni deliberate per le parrocchie devono trovare un’apposita copertura finanziaria all’interno del bilancio comunale attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’ente. In parole semplici, se il Comune decide di azzerare la cartella esattoriale della parrocchia del quartiere, non può spalmare quel mancato introito aumentando la quota variabile delle bollette dei residenti o delle imprese locali. Il costo del servizio di raccolta per quell’immobile dovrà essere interamente saldato attingendo alle casse municipali. Un vincolo che spinge molti enti locali, soprattutto quelli in condizioni di pre-dissesto o con bilanci contratti, a revocare o non concedere affatto i benefici tariffari.

Cosa paga e cosa non paga la Chiesa

Oltre alla volontà politica del Comune, l’applicazione del tributo deve fare i conti con la reale destinazione d’uso dei singoli locali all’interno del complesso ecclesiastico. La Corte di Cassazione, attraverso una giurisprudenza ormai consolidata (tra cui spicca l’ordinanza n. 13375/2021), ha sancito l’obbligo di valutare la reale attitudine a produrre rifiuti delle diverse superfici in base all’uso concreto.

Per orientarsi nella giungla delle cartelle esattoriali, è possibile suddividere i beni della parrocchia in macro-categorie:

le aree destinate esclusivamente al culto (navate, altari, sacrestie) . Sono le uniche zone per le quali la giurisprudenza tende a riconoscere una ridotta o nulla attitudine alla produzione di rifiuti solidi urbani, a patto che il regolamento comunale ne certifichi l’esclusione;

. Sono le uniche zone per le quali la giurisprudenza tende a riconoscere una ridotta o nulla attitudine alla produzione di rifiuti solidi urbani, a patto che il regolamento comunale ne certifichi l’esclusione; i locali di pertinenza e a uso comunitario (uffici parrocchiali, aule di catechismo, oratori) . Questi spazi ospitano quotidianamente persone, riunioni e attività ricreative. Di conseguenza, la produzione di scarti (carta, plastica, imballaggi) è considerata fisiologica e analoga a quella di un ufficio o di una struttura scolastica. La tassazione in questo caso è piena;

. Questi spazi ospitano quotidianamente persone, riunioni e attività ricreative. Di conseguenza, la produzione di scarti (carta, plastica, imballaggi) è considerata fisiologica e analoga a quella di un ufficio o di una struttura scolastica. La tassazione in questo caso è piena; la casa canonica e gli alloggi dei religiosi. Gli appartamenti riservati al parroco o ai membri della comunità religiosa seguono in tutto e per tutto le regole delle utenze domestiche. Essendoci una permanenza stabile e una vita quotidiana (cucina, igiene, consumi), la quota fissa e la quota variabile del tributo vengono calcolate esattamente come per una qualsiasi famiglia residente.

Il caso degli immobili speciali della Santa Sede

Un discorso a parte deve essere fatto per gli immobili di proprietà della Santa Sede che godono dello status di extraterritorialità o di particolari tutele internazionali. I Patti Lateranensi (artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato del 1929) garantiscono l’esenzione dai tributi ordinari e straordinari, presenti e futuri, per una lista tassativa di palazzi storici e sedi di Dicasteri vaticani situati sul suolo italiano (come le Basiliche patriarcali, il Palazzo di Propaganda Fide o i complessi del Laterano).

Anche in questo scenario d’eccellenza, la Suprema Corte (Ordinanza n. 13375 del 18 maggio 2021) ha tracciato confini severi: l’esonero internazionale si applica solo ed esclusivamente agli immobili menzionati nel Trattato e solo se al loro interno si svolgono attività strettamente connesse alle funzioni istituzionali della Santa Sede. Qualsiasi altro istituto pontificio, seminario locale o immobile non inserito in quell’elenco che svolga attività diverse dal culto – come l’assistenza, l’istruzione scolastica a pagamento o l’accoglienza ricettiva – resta pienamente soggetto alla potestà tributaria del Comune ospitante.