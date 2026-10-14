Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Cosa cambia per stipendi e pensioni con il drenaggio fiscale

L’inflazione torna a pesare sui conti pubblici e sulle tasse. Da un lato aumenta alcune voci di spesa dello Stato, come pensioni, assegno unico, acquisti della Pubblica amministrazione e interessi sul debito. Dall’altro lato spinge le entrate fiscali, soprattutto attraverso Iva e Irpef. Nel caso dell’Irpef il meccanismo si chiama fiscal drag, o drenaggio fiscale. Si verifica quando i redditi nominali aumentano per rincorrere l’inflazione, ma gli scaglioni e le soglie fiscali non vengono adeguati allo stesso ritmo. Il risultato è che il contribuente può pagare più imposte anche senza un reale aumento del potere d’acquisto.

L’ipotesi taglio Irpef al ceto medio

Il tema entra nel confronto sulla prossima manovra e si lega alla proposta di tagliare l’Irpef per il ceto medio. L’ipotesi discussa prevede di alzare da 50mila a 60mila euro la soglia di reddito a cui si applica l’aliquota del 33%.

La misura è sostenuta da una parte della maggioranza, ma presenta un costo rilevante: circa 2,7 miliardi di euro all’anno. Una cifra importante, soprattutto in una manovra che, al netto dell’extradeficit da clausola, potrebbe valere complessivamente tra 7 e 8 miliardi di euro, coperture permettendo.

In merito all’ipotesi taglio Irpef, il vicepremier Antonio Tajani ha dichiarato: “Sul nuovo taglio Irpef bisogna assolutamente procedere”. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha invece precisato: “Non è stata presa ancora alcuna decisione”.

Più gettito, ma non più coperture

Il gettito prodotto dal fiscal drag non può essere considerato automaticamente una nuova copertura per finanziare altre spese. L’Irpef aggiuntiva generata dall’aumento nominale dei redditi è già inserita nei tendenziali di finanza pubblica, cioè nelle previsioni su deficit e debito a legislazione vigente.

Una parte dell’aumento del gettito atteso dalle imposte dirette tra quest’anno e il 2029 deriva proprio da questo effetto. La crescita prevista è pari al 9,3%. Il drenaggio fiscale contribuisce quindi alla traiettoria dei conti pubblici concordata con l’Unione europea, ma non libera automaticamente margini per interventi aggiuntivi.

I numeri del drenaggio fiscale

Secondo le stime del ministero dell’Economia, il fiscal drag dovrebbe produrre 4,4 miliardi di euro quest’anno. Nel 2027 sono attesi altri 3,4 miliardi, nel 2028 2,4 miliardi e nel 2029 2,8 miliardi. Il meccanismo però ha effetti che si sommano nel tempo. Il gettito generato in un anno si ripete anche negli anni successivi. Per questo, in termini cumulati, il drenaggio fiscale potrebbe portare 35,4 miliardi di euro in quattro anni.

Il fiscal drag nasce dall’effetto combinato tra aumento dei redditi nominali e struttura progressiva dell’Irpef. Quando stipendi e pensioni salgono per compensare il caro prezzi, una parte di questi aumenti può finire in scaglioni fiscali più alti o ridurre il peso relativo di detrazioni e soglie.

In pratica, il reddito cresce sulla carta, ma spesso serve solo a compensare l’inflazione. Se il sistema fiscale non viene aggiornato, il prelievo aumenta. Per questo il drenaggio fiscale può generare più gettito per lo Stato, ma non corrisponde necessariamente a una maggiore ricchezza reale per famiglie e lavoratori.

Perché l’effetto del drenaggio fiscale può pesare sui redditi

Il Documento programmatico di finanza pubblica si basa sull’inflazione registrata fino ad agosto dall’indice Foi, riferito alle famiglie di operai e impiegati. Se l’inflazione dovesse restare elevata più a lungo, l’effetto del fiscal drag potrebbe diventare ancora più significativo. Negli anni recenti l’Ufficio parlamentare di bilancio ha stimato che tra il 2021 e il 2023 l’inflazione abbia generato un gettito extra da 25 miliardi l’anno.

Le riforme Irpef hanno compensato integralmente l’effetto per i redditi fino a 32mila euro annui, ma senza indicizzazione degli scaglioni il drenaggio fiscale tende a ripresentarsi. Senza nuovi interventi, l’effetto può riguardare sia le fasce più basse sia il ceto medio, soprattutto quando gli aumenti nominali dei redditi non si traducono in un reale aumento del potere d’acquisto.