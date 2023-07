Delega fiscale, ok della Camera: tredicesima e detassazione, le novità

Fonte: IPA

Detassazione di straordinari, tredicesime e premi di produttività, rateizzazione dell’acconto delle tasse, superamento graduale dell’Irap, stop alla vendita online delle e-cig e riordino delle tasse automobilistiche. Rimandata invece per il momento la flat tax incrementale per i dipendenti. La Camera dei Deputati ha dato l’ok al disegno di legge di Delega al Governo per la riforma fiscale. Il testo è stato approvato con 182 sì, 97 no e 6 astenuti. La palla passa ora al Senato: l’obiettivo della maggioranza e del governo è quello di completare l’esame del provvedimento prima della pausa estiva delle Camere.

Le modifiche

Le modifiche si sono concentrate sulla prima parte del provvedimento, ovvero gli articoli dall’1 al 13 mentre i ritocchi sulla seconda parte (dal 13 al 20) e in particolare su tributi locali, riscossioni e sanzioni, sono previsti nell’esame che toccherà dalla prossima settimana a Palazzo Madama. Il governo vuole comunque chiudere l’iter – con la terza lettura a Montecitorio – entro la pausa estiva. Conferme in questo senso sono arrivate anche dal viceministro Maurizio Leo che ha evidenziato nei giorni scorsi come, in questo modo, alcuni dei decreti delegati possano essere approvati in autunno e rendere le nuove misure operative già a partire dal primo gennaio.

Le novità

In commissione alla Camera è stata introdotta nella legge quadro, grazie a un emendamento del governo, la detassazione di straordinari e tredicesime per i redditi più bassi, mentre per quanto riguarda i premi di produttività, grazie a un emendamento del Terzo Polo, si prevede una riduzione dell’Ires per le imprese nelle quali ci sia una partecipazione agli utili dei dipendenti. Un’altra novità del provvedimento riguarda la possibilità di rateizzare l’acconto delle tasse di novembre e di ridurre la ritenuta d’acconto per gli autonomi. Una serie di norme riguardano invece direttamente i giovani. Il Parlamento ha chiesto di tutelare le agevolazioni per i giovani under 30 per l’ingresso nel mondo del lavoro. Sono previsti, inoltre, per le imprese, incentivi sotto forma di superammortamento per le nuove assunzioni.

Auto, smart working e global minimum tax

Ok della Camera anche al graduale superamento dell’Irap senza aumenti a carico delle imprese. Nell’ambito del riordino delle tasse automobilistiche si prevede invece un progressivo superamento del superbollo. In vista della revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche si pone attenzione anche alla prestazione lavorativa in versione agile. Tra le modifiche approvate c’era anche la stretta su e-cig e “nicotine pouches” con il divieto di vendita a distanza. Restrizione alleggerita però dalla possibilità di acquistare il prodotto online anche da Paesi dell’Ue ma solo con consegna in tabaccheria o in un negozio di e-cig che va indicato al momento dell’acquisto via internet. Ok infine al Garante nazionale dei contribuenti, al coinvolgimento della Guardia di Finanza dei piano di controllo per il contrasto al gioco illegale e alla delega al governo ad introdurre la global minimum tax.