Superbonus, cosa cambia dal 2024 per condomini e villette

Come cambierà il superbonus nel 2024? Tra settembre e dicembre gli sconti fiscali al 90% e al 110% andranno in pensione (salvo proroghe). Dal 2024 si passerà al 70% per gli edifici condominiali. Sono previste modifiche al superbonus, con un’agevolazione fino al 100% ma limitata ai redditi bassi e finanziata coi fondi del Pnrr.

Tuttavia, ci sono ancora molte questioni da affrontare. Una delle ipotesi al centro della prossima legge di Bilancio sarà indubbiamente la proroga per chi ha già avviato i lavori, proroga necessaria viste le difficoltà nell’ottenere la cessione del credito, ma anche per il maltempo che ha rallentato i lavori e in molti casi ha anche costretto a intervenire con opere di riparazione.