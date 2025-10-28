Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Ultimi giorni per avere libri gratis. Scade il 31 ottobre 2025 il termine per richiedere la Carta della Cultura, il contributo da 100 euro promosso dal ministero della Cultura e gestito tramite App IO per l’acquisto di libri cartacei o digitali. La misura è nata per contrastare la povertà educativa e culturale ed è riservata ai nuclei familiari con Isee fino a 15.000 euro. Si può utilizzare per comprare libri (obbligatoriamente con codice ISBNI nei punti vendita fisici e online aderenti.

Il bonus, disponibile dal 1° ottobre al 31 ottobre, può essere richiesto una sola volta per ogni nucleo familiare e resta attivo per 12 mesi dal rilascio. L’importo viene caricato direttamente nella sezione “Portafoglio” dell’app IO, dove sarà possibile generare i buoni da utilizzare per gli acquisti.

Chi ha diritto alla Carta della Cultura

Chi può ottenere la Carta della Cultura? Ci sono pochi ma fondamentali requisiti da rispettare. Infatti possono richiedere la Carta della Cultura:

tutti i cittadini, italiani o anche stranieri, residenti in Italia;

tutti coloro che hanno un Isee ordinario o corrente non superiore a 15.000 euro.

Attenzione: ogni nucleo familiare ha diritto a una sola carta per ciascun anno, dal 2020 al 2024 e fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

In caso di richieste superiori alle risorse stanziate (cosa molto probabile perché il sito è andato in tilt già dal primo giorno disponibile per fare la domanda), verrà stilata una graduatoria basata sull’Isee e sull’ordine di presentazione delle domande. L’esito sarà comunicato direttamente sull’app IO.

Chi può richiedere il bonus

Per ottenere il bonus è necessario fare domanda. Queste si presentano esclusivamente tramite App IO o sul relativo sito, accedendo con identità digitale (come SPID o Carta d’identità elettronica CIE).

Il procedimento prevede tre semplici passaggi:

accesso alla sezione “Carta della Cultura”;

invio della richiesta e verifica dei requisiti da parte del Ministero;

ricezione del credito nel portafoglio dell’app, spendibile per 12 mesi.

Per cosa si può usare

La Carta della Cultura consente di acquistare libri cartacei o digitali (purché dotati di codice ISBN) presso librerie, e-commerce e punti vendita convenzionati, il cui elenco è disponibile online.

Non sono ammessi altri tipi di acquisti, come nel caso della Carta Cultura e del Merito. Il bonus infatti nasce per sostenere la lettura e l’accesso alla cultura. La carta vale 100 euro per nucleo familiare e i fondi devono essere spesi entro 12 mesi dal rilascio.

La differenza con il bonus da 500 euro

La Carta della Cultura non va confusa con la Carta Cultura e Merito da 500 euro per i giovani, destinata ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2024 e soddisfano specifici requisiti di reddito e rendimento scolastico.

La misura per le famiglie, invece, è rivolta a tutti i nuclei con Isee basso, indipendentemente dall’età dei componenti.