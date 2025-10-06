Con ottobre termina la possibilità di poter accedere a una serie di bonus. Meglio, dunque, affrettarsi per cavalcare occasioni convenienti.

Va comunque specificato che la stragrande maggioranza dei bonus e degli incentivi ha una durata che prescinde dal calendario. Per avere una panoramica completa della lunga lista di bonus messa a disposizione dall’Inps basta visitare il portale ufficiale. Il percorso: Home Page > Sostegni, Sussidi e Indennità.

Bonus cicogna

È agli sgoccioli il Bonus Cicogna 2025, per bambini nati o adottati nel 2024. La misura è rivolta unicamente ai figli di dipendenti di Poste Italiane, iscritti alla Gestione Postelegrafonici, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% e pensionati già dipendenti di Poste/Ipost. La domanda può essere presentata fino alle 12:00 del 31 ottobre 2025.

Bonus elettrodomestici

A ottobre dovrebbe diventare operativo il nuovo Bonus elettrodomestici 2025, con voucher fino a 200 euro (a seconda dell’Isee) per chi rottama vecchi apparecchi e acquista modelli a basso consumo energetico. Rientrano lavatrici, forni, lavastoviglie, cappe, frigoriferi e piani cottura di classe elevata. Il decreto attuativo è atteso entro poche settimane. Si attende con ansia il click day, che nel giro di pochi secondi vedrà esaurire la possibilità di accedere al bonus.

Carta della Cultura

Entro il 31 ottobre è possibile inoltrare la domanda per la Carta della Cultura, bonus finalizzato all’acquisto di libri digitali o cartacei, sia scolastici che non. La Carta della Cultura è destinata a famiglie con Isee sotto i 15.000 euro, residenti in Italia, e si riferisce agli anni che vanno dal 2020 al 2024. Per il 2025 verrà erogato successivamente in base all’Isee dell’anno in corso. La domanda va presentata tramite l’app Io. Il contributo massimo è di 500 euro per nucleo familiare. L’ordine cronologico delle domande influisce sulla possibilità di ottenere il beneficio, quindi è meglio affrettarsi.

Bonus sport

Il Bonus sport consente alle famiglie con Isee fino a 15.000 euro di ottenere 300 euro per iscrivere fino a due figli (6-14 anni) ad attività sportive o extrascolastiche. Le domande vanno inviate entro le ore 12 del 31 ottobre 2025 sul sito del Dipartimento per lo Sport. Il contributo viene versato direttamente alle società aderenti.

Bonus partite Iva (Iscro)

Il Bonus partite Iva è l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) che l’Inps mette a disposizione dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata. Il contributo è erogato per sei mesi, senza contribuzione figurativa. È incompatibile con altre misure a sostegno della disoccupazione (come ad esempio la Naspi). I requisiti sono stringenti, come non aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 12.000 euro, tra le altre cose. La domanda può essere presentata entro il 31 ottobre.

Bonus edilizi

I bonus edilizi attualmente in vigore non scadono a ottobre, ma dopo il 31 dicembre verranno rimodulati al ribasso. Si tratta del Bonus ristrutturazioni, dell’Ecobonus, del Superbonus, del Bonus barriere architettoniche e del Sismabonus. C’è tempo fino a dicembre per accedere ai bonus nella loro versione piena, prima dei tagli. Considerando il fatto che l’accesso è subordinato a una serie di lunghi passaggi (scelta della ditta, sopralluogo, contratto, effettiva disponibilità a effettuare i lavori, eccetera), è meglio affrettarsi perché il tempo stringe.