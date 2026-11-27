Con la coperta corta di stipendi che non bastano mai, verso la fine dell’anno è lecito chiedersi quali prestazioni previdenziali o assistenziali prevedano una mensilità aggiuntiva o un bonus Natale a dicembre.
Quando si incrociano Inps, Naspi e sussidi al reddito, infatti, le regole cambiano in base alla natura del trattamento. Se il principio generale prevede la tredicesima solo per lavoratori dipendenti o titolari di pensioni, esistono però eccezioni e meccanismi specifici. Scopriamo quali sono.
Indice
Chi riceve il bonus Natale o la tredicesima Inps
Per orientarsi tra le diverse prestazioni erogate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, occorre distinguere tra ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, indennità di disoccupazione, misure di inclusione e trattamenti pensionistici.
|Prestazione Inps
|Tredicesima
|Bonus Natale
|Naspi e Dis-Coll
|No
|Nessuno (solo eventuali arretrati)
|Cassa integrazione
|Sì (inclusa nei ratei mensili)
|Nessun bonus straordinario
|Assegno di inclusione (Adi)
|No
|Nessuno
|Supporto formazione e lavoro (Sfl)
|No
|Nessuno
|Assegno unico universale
|No
|Nessuno
|Pensioni e Assegno sociale
|Sì
|Importo aggiuntivo 154,94 euro (se entro i limiti di reddito)
Il bonus inaspettato a chi percepisce Naspi o Dis-Coll
Chi percepisce l’indennità di disoccupazione Naspi o la Dis-Coll non ha diritto né alla tredicesima mensilità né a un bonus Natale dedicato.
Questo perché si tratta di prestazioni calcolate su base giornaliera in rapporto all’imponibile previdenziale (degli ultimi quattro anni per la Naspi, dell’anno in corso e di quello precedente per la Dis-Coll). Dunque la legge prevede un’erogazione per il solo numero di giornate effettivamente spettanti. Nel cedolino di dicembre l’importo base rimane quindi invariato rispetto agli altri mesi, fatte salve le normali riduzioni mensili previste dopo il sesto o l’ottavo mese di fruizione.
Tuttavia, per molti beneficiari l’assegno di fine anno risulterà comunque più corposo del solito: l’Inps sta infatti liquidando gli arretrati legati ai conguagli fiscali e alle indennità spettanti sui periodi pregressi, che vanno a sommarsi all’erogazione ordinaria garantendo di fatto una boccata d’ossigeno extra in vista delle festività.
Cassa integrazione: quando matura il rateo di tredicesima
Un discorso a parte va fatto per i lavoratori sospesi o a orario ridotto in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o coperti dal Fondo di integrazione salariale. Anche in questo caso non è previsto alcun bonus straordinario, ma il lavoratore matura comunque i ratei di tredicesima mensilità sulle ore di integrazione salariale autorizzate dall’Inps: questi ratei sono però già ricompresi nell’assegno mensile erogato dall’Istituto (nei limiti dei massimali di legge), mentre la quota relativa alle eventuali ore lavorate viene pagata dal datore di lavoro a dicembre.
Adi, Sfl e Assegno unico
Nessuna mensilità aggiuntiva neanche per chi beneficia delle misure assistenziali di sostegno al reddito erogate dall’Inps. L’Assegno di inclusione (Adi) e il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) prevedono esclusivamente dodici mensilità ordinarie l’anno, senza tredicesima né maggiorazioni festive.
Lo stesso criterio vale per l’Assegno unico universale: la rata di dicembre viene accreditata nell’importo ordinario determinato in base alla fascia Isee e alle eventuali maggiorazioni già riconosciute, senza alcun importo aggiuntivo di fine anno.
Per chi scattano gli extra di dicembre
Gli unici accrediti aggiuntivi di dicembre riguardano invece i titolari di pensione e i lavoratori dipendenti in attività:
- sulle pensioni e sull’Assegno sociale viene corrisposta la tredicesima mensilità ordinaria, affiancata dal cosiddetto importo aggiuntivo da 154,94 euro (introdotto dalla legge 388 del 2000) per chi ha un trattamento complessivo basso e rientra nei limiti di reddito personale e coniugale fissati annualmente dall’Inps;
- per i lavoratori dipendenti resta invece garantita la normale tredicesima mensilità contrattuale (mentre il bonus Natale da 100 euro previsto dal decreto-legge 113 del 2024 per i dipendenti con reddito fino a 28.000 euro e figli a carico era una misura una tantum legata al 2024 e non si applica in alcun caso a chi percepisce Naspi o altri sussidi Inps).