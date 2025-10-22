Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

123RF Click day per acquistare auto elettriche

Oggi, 22 ottobre 2025, è il giorno del click day per il Bonus auto elettriche 2025, l’atteso appuntamento in cui apre la piattaforma online per richiedere gli incentivi statali destinati all’acquisto di veicoli elettrici.

Lo sportello telematico ufficiale si apre alle ore 12, dando il via alla corsa per ottenere contributi fino a 11.000 euro a fondo perduto per l’acquisto di un’auto elettrica nuova. Questi incentivi, finanziati con risorse europee del Pnrr, saranno erogati sotto forma di sconto sul prezzo d’acquisto e riservati a chi rottama un veicolo inquinante rispettando specifici requisiti (come il limite di reddito Isee e la residenza in determinate aree).

Click day, da oggi è possibile ottenere il Bonus auto elettriche 2025

Il programma di incentivi 2025 dispone di 597 milioni di euro, fondi del Pnrr inizialmente destinati alle colonnine di ricarica e poi dirottati sul bonus auto elettriche.

L’obiettivo del Ministero dell’Ambiente è favorire la mobilità a zero emissioni, mettendo su strada circa 39.000 nuovi veicoli elettrici. Il contributo è a fondo perduto e viene applicato come sconto immediato sul prezzo d’acquisto.

Poiché i fondi sono limitati e molto richiesti, l’assegnazione avviene in base all’ordine di prenotazione: per questo oggi si parla di un vero e proprio click day, dove chi si muove per primo ottiene il bonus. Una volta generato, il voucher va usato entro 30 giorni presso un rivenditore aderente, altrimenti scade e le risorse tornano disponibili per altri richiedenti.

Come partecipare al click day (portale, documenti, orari)

Alle ore 12:00 si apre ufficialmente lo sportello telematico per l’invio delle domande. L’indirizzo web da utilizzare è bonusveicolielettrici.mase.gov.it, un portale dedicato gestito da Sogei per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ecco quali sono i passi da seguire e i documenti da preparare per partecipare con successo al click day:

autenticarsi e registrarsi sul portale degli incentivi. con Spid o Cie per accedere al sistema. Una volta effettuato il login, si potrà creare il proprio profilo utente e selezionare la tipologia di beneficiario (privato o microimpresa); inserire tutti i dati richiesti e allegare le autodichiarazioni previste. Il Ministero ha pubblicato dei video tutorial esplicativi per guidare passo passo sia i cittadini sia le imprese nella procedura online; dopo aver compilato la domanda, si può procedere all’invio telematico. Se ci sono ancora fondi disponibili e tutti i requisiti sono rispettati, la piattaforma genera un voucher digitale (un codice univoco) che attesta la prenotazione dell’incentivo richiesto. Conviene salvare e stampare la ricevuta/voucher rilasciata dal sistema. In caso i fondi si esauriscano mentre si sta compilando la domanda, l’utente potrebbe ricevere un messaggio di esaurimento budget,

Chi può accedere al contributo (requisiti per cittadini e imprese)

Il Bonus auto elettriche 2025 è destinato esclusivamente a determinate categorie di beneficiari che rispettano precisi requisiti di ammissibilità:

cittadini privati – persone fisiche con un Isee fino a 40.000 euro, che dispongono di un veicolo a motore termico (benzina o diesel) di classe Euro 0-1-2-3-4-5 da rottamare (di cui siano proprietari da almeno 6 mesi). Il richiedente poi deve abitare in un’Area Urbana Funzionale, ossia una zona composta da una città con oltre 50.000 abitanti e dai comuni limitrofi della sua area di pendolarismo. In Italia sono state individuate 83 di queste aree urbane funzionali (per un totale di 1.892 comuni);

microimprese – imprese di piccolissime dimensioni (massimo 9 addetti e 2 milioni di euro di fatturato annuo) con sede legale situata in una delle suddette aree Fua. Anche le aziende devono rottamare un veicolo inquinante fino a Euro 5 intestato a loro da almeno 6 mesi per poter accedere al bonus. Ciascuna microimpresa ha la possibilità di richiedere al massimo due incentivi in totale (per l’acquisto di due veicoli) nell’ambito di questa misura.

A quanto ammontano gli incentivi e per quali veicoli

Gli incentivi auto 2025 cambiano in base a chi compra e al tipo di veicolo. Il bonus riguarda solo mezzi nuovi e 100% elettrici, con importi diversi per privati e microimprese.

I cittadini possono ottenere il contributo acquistando una vettura elettrica nuova, a patto che il prezzo di listino non superi i 35.000 euro. Le microimprese, invece, hanno diritto al bonus per furgoni elettrici di prima immatricolazione. Il contributo può essere abbinato ad altri incentivi locali o alle offerte dei concessionari, senza però superare i limiti previsti. Chi beneficia del bonus deve tenere il veicolo per almeno 12 mesi, per evitare rivendite speculative.