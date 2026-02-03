I dati Inps mostrano che nel mese di dicembre la spesa per l’Adi a Napoli ha superato quella dell’intero Settentrione, ma la platea è simile

I numeri dell’Osservatorio Inps sull’Assegno di Inclusione certificano uno squilibrio fra Nord e Sud.

A dicembre 2025 la sola provincia di Napoli ha assorbito più risorse per l’Adi rispetto a tutte le regioni del Nord messe insieme. Il dato la dice lunga sulle difficoltà del Meridione sul fronte dell’occupazione.

I numeri dell’Assegno di inclusione

Secondo le tabelle Inps, nel mese di dicembre a Napoli hanno percepito l’Adi oltre 101.000 famiglie, per un totale di 279.108 persone coinvolte, con un importo medio mensile pari a 772 euro.

Una platea che, per dimensione, si avvicina a quella dell’intero Nord, dove i nuclei beneficiari sono stati 116.382, ma con 215.548 persone coinvolte e un assegno medio decisamente più basso, pari a 625 euro per nucleo.

La conseguenza è immediata: la spesa complessiva per l’Adi nel solo territorio napoletano ha raggiunto 78,59 milioni di euro, superando quella dell’intero Nord, ferma a 72,74 milioni. Un sorpasso che non deriva tanto dal numero di beneficiari, quanto dalle difficoltà socioeconomiche.

Il confronto tra Napoli e il Nord restituisce l’immagine di due modelli di povertà:

nel Settentrione, pur con un numero significativo di famiglie beneficiarie, prevalgono nuclei più piccoli e con una maggiore capacità reddituale residua, fattori che riducono l’importo medio dell’assegno;

nel capoluogo campano pesano maggiormente famiglie numerose, carichi di cura, presenza di minori, anziani e disabili, elementi che innalzano il valore della prestazione.

Non si tratta di un’anomalia statistica, ma di una tendenza strutturale che emerge con chiarezza dall’Osservatorio Inps sull’Adi e sul Supporto per la Formazione e il Lavoro, aggiornato al 31 dicembre 2025.

Qui sotto i soggetti percettori di Adi, per regione, da gennaio a dicembre 2025:

Regione Numero nuclei Beneficiari Mensilità percepite (media) Piemonte 40.140 79.837 706 Valle d’Aosta 512 923 604 Lombardia 54.556 108.149 671 Trentino-Alto Adige 2.108 4.462 559 Veneto 18.120 33.239 631 Friuli-Venezia Giulia 6.066 9.993 600 Liguria 14.857 26.857 693 Emilia-Romagna 22.425 43.268 636 Toscana 21.917 41.997 656 Umbria 7.144 13.943 716 Marche 9.091 18.274 669 Lazio 72.009 149.384 732 Abruzzo 15.138 30.953 712 Molise 4.174 8.821 712 Campania 196.938 527.564 819 Puglia 81.980 194.333 764 Basilicata 7.245 15.176 707 Calabria 60.969 150.763 759 Sicilia 167.717 439.594 795 Sardegna 29.773 58.902 693 Nord 158.784 306.728 668 Centro 110.161 223.598 711 Sud e Isole 563.934 1.426.106 786 Italia 832.879 1.956.432 755

Di seguito le province con il maggior numero di nuclei familiari percettori di Assegno di inclusione a dicembre 2025 (si inseriscono solo le province con numeri a sei e cinque cifre):

Napoli 101.796; Palermo 43.916; Roma 36.467; Catania 31.351; Salerno 18.011; Torino 17.851; Cosenza 17.551; Bari 16.561; Milano 15.364; Messina 14.282; Reggio Calabria 13.502; Lecce 12.498; Taranto 11.634; Foggia 11.057; Trapani 10.400; Siracusa 10.259.

Le altre province hanno numeri a quattro cifre, per l’elenco completo consultare il portale Inps alla pagina “Osservatorio ADI e SFL: i dati aggiornati al 31 dicembre 2025”.

Adi e Sfl, il bilancio

Dall’introduzione dell’Assegno di inclusione, a gennaio 2024, fino a dicembre 2025, 936.000 nuclei familiari hanno beneficiato di almeno una mensilità della misura. Complessivamente sono state coinvolte 2,2 milioni di persone, con un importo medio mensile di 685 euro e una dimensione media di 2,4 componenti per nucleo.

Il 2025 ha rappresentato un anno di svolta per l’Adi. La legge di Bilancio ha ampliato la platea potenziale attraverso l’innalzamento delle soglie Isee e di reddito familiare, rendendo la misura accessibile a un numero maggiore di famiglie in difficoltà. È stata inoltre introdotta l’attribuzione automatica del coefficiente di scala di equivalenza legato al carico di cura, semplificando le procedure e aumentando l’importo per i nuclei più fragili.

A queste modifiche si è aggiunto il contributo straordinario previsto dal decreto-legge 92/2025, riconosciuto ai nuclei che hanno presentato domanda di rinnovo dopo le prime 18 mensilità: un importo aggiuntivo pari alla prima mensilità di rinnovo, fino a un massimo di 500 euro.

Qui sotto i soggetti percettori di Slf, per regione, da gennaio a dicembre 2025:

Regione Beneficiari Mensilità percepite (media) Piemonte 7.250 5,1 Valle d’Aosta 64 4,3 Lombardia 5.438 4,9 Trentino-Alto Adige 73 5,1 Veneto 1.499 4,6 Friuli-Venezia Giulia 797 4,5 Liguria 1.372 4,8 Emilia-Romagna 3.339 5,1 Toscana 3.408 5,1 Umbria 803 4,9 Marche 1.290 5,3 Lazio 7.700 4,8 Abruzzo 3.152 5,1 Molise 1.174 5,6 Campania 48.241 4,7 Puglia 29.076 5,7 Basilicata 1.124 5,0 Calabria 22.946 5,6 Sicilia 27.528 4,4 Sardegna 8.595 5,5 Nord 19.832 5,0 Centro 13.201 4,9 Sud e Isole 141.836 5,1 Italia 174.869 5,0

Arretrati, bonus e importi record

Nel solo mese di dicembre 2025, i nuclei beneficiari dell’Adi sono stati quasi 647.000, con un importo medio erogato di 697 euro. La composizione di questa platea evidenzia la forte presenza di situazioni di vulnerabilità: 238.000 nuclei con minori, 258.000 con disabili, 338.000 con almeno una persona over 60, 234.000 con carichi di cura e 12.000 con persone in condizioni di svantaggio certificato.

Accanto all’Adi, il Supporto per la Formazione e il Lavoro continua a rappresentare il secondo pilastro del nuovo sistema post Reddito di cittadinanza. Dal settembre 2023 a dicembre 2025, 228.000 persone hanno percepito almeno un pagamento, con una concentrazione territoriale fortissima: quasi l’80% dei beneficiari risiede nel Sud e nelle Isole.

La legge di Bilancio 2025 ha rafforzato la misura, aumentando l’importo mensile da 350 a 500 euro, ampliando le soglie Isee e introducendo la possibilità di proroga fino a 24 mesi in caso di partecipazione a percorsi formativi ancora in corso.

A dicembre 2025 i beneficiari sono 84.815. I dati mostrano una crescita della presenza femminile e un progressivo spostamento verso le classi di età più giovani, mentre diminuiscono i beneficiari più anziani.